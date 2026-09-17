Ella es Carolina Holguín, la empresaria colombiana que abandonó la presidencia del equipo que compró Lionel Messi: “Dejamos un legado histórico”

La empresaria colombiana Carolina Holguín abandonó la presidencia del Eldense, equipo que compró Lionel Messi - crédito EFE/Eldense

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La empresaria colombiana Carolina Holguín dejó este jueves 17 de septiembre de 2026 la presidencia del Eldense, equipo de LaLiga Hypermotion, segunda división del fútbol español sin que el club deportivo informara las causas de su salida. Según comunicado, bajo su “liderazgo”, “la institución ha vivido un ciclo histórico”.

La salida ocurre mientras Eldense atraviesa un proceso de venta al futbolista argentino Lionel Messi.

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“El Eldense comienza una nueva etapa de la mano de Lionel Messi, para mí, la mayor leyenda viva del fútbol mundial. Para mí, poder entregarle hoy el testigo de este club es un orgullo enorme y sobre todo me da la tranquilidad de que lo dejo en las mejores manos”, puntualiza la carta de despedida.

Holguín recordó que bajo su dirección el club cerró la temporada con tres promociones de categoría: la del equipo femenino, la del filial a Tercera Federación y la del primer equipo a LaLiga Hypermotion. “Dejamos un legado histórico: tres ascensos en una misma temporada”, afirmó.

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El club deportivo atribuyó a su dirigencia el regreso del primer equipo al fútbol profesional y la continuidad de los proyectos del equipo femenino y el filial, que compite en Tercera Federación - crédito @CD_Eldense/X

La dirigente vinculó esos resultados con el trabajo de todos los sectores de la institución deportiva y con su visión sobre las decisiones tomadas. “Hoy los resultados nos permiten mirar ese camino con la satisfacción de saber que aquellas decisiones, incluso las más difíciles, nos condujeron hasta aquí”, indicó.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo del cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y su tarea de mantener unido al equipo durante los momentos de mayor dificultad. A la afición, le agradeció su presencia en los partidos, los desplazamientos y el apoyo sostenido al equipo.

Sobre la relación con las instituciones locales, señaló que el Ayuntamiento de Elda mostró disposición para buscar soluciones y acompañar al club cuando lo necesitó. “En los momentos importantes, el apoyo institucional deja de ser simplemente institucional y se convierte en compromiso”, afirmó al dirigirse a Rubén Alfaro Bernabé, alcalde de Elda.

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El Eldense agradeció a la empresaria colombiana por su gestión de equipo - crédito @CD_Eldense/X

Al anunciar su salida, el club agradeció a Holguín por su dedicación, compromiso y trabajo y le deseó suerte en sus futuros proyectos.

“El Club Deportivo Eldense quiere expresar su más sincero agradecimiento a Carolina Holguín Tafur por su dedicación, compromiso y el trabajo realizado durante este tiempo al servicio del escudo y de la ciudad de Elda”.

Igualmente, destacó los logros obtenidos bajo su liderazgo, señalando que la institución ha vivido un ciclo histórico caracterizado por la consecución de tres ascensos en una misma temporada, devolviendo al primer equipo al fútbol profesional en LaLiga Hypermotion, además de consolidar los proyectos del equipo femenino y del filial a Tercera Federación.

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Cabe recordar que hace unos días, Pascual Pérez, expropietario de la sociedad deportiva, presentó una demanda contra Holguín por un préstamo de un 1.000.000 de euros que le concedió en diciembre de 2025. Pérez solicitó como medida cautelar el embargo temporal de las acciones que figuran a nombre de la empresaria.

Holguín había adquirido el 100% de las acciones del Eldense en octubre de 2025, en una operación valorada en unos 6.000.000 de euros.

Principio de acuerdo entre Lionel Messi y el Eldense<b> </b>

Lionel Messi adquirirá el 100% del Eldense tras el principio de acuerdo confirmado este martes 15 de septiembre de 2026 - crédito AFP

Lionel Messi adquirirá el 100% del Eldense tras el principio de acuerdo confirmado este martes 15 de septiembre de 2026 una operación que requiere la autorización del Consejo Superior de Deportes y que refuerza la presencia del argentino en el fútbol español.

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La compra se realizará sin intervención de terceros y dejará al futbolista argentino como propietario de todas las acciones de la entidad azulgrana.

El club alicantino busca entrenador después de la destitución de Claudio Barragán hace una semana. Josep Ferrando asumió de manera interina en el partido ante el Sporting de Gijón, mientras Javi Calleja figura entre los nombres que suenan para ocupar el banquillo del Pepico Amat.