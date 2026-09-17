Colombia

Andrés Pastrana lanzó propuesta luego de que Estados Unidos mantuviera descertificado a Colombia: “Estamos apenas a tiempo”

El expresidente colombiano, para sustentar su idea, recordó algunos de los elementos que fueron fundamentales para la cooperación entre ambos países durante el Plan Colombia

Andrés Pastrana. Colprensa.
El expresidente Andrés Pastrana aseguró que Colombia todavía está a tiempo de construir un nuevo acuerdo de cooperación con Estados Unidos para enfrentar el aumento de la producción de drogas - crédito Colprensa
Guardar

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se pronunció el 16 de septiembre sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener la descertificación a Colombia en su evaluación anual sobre la lucha contra el narcotráfico.

El exmandatario aseguró que el país está a tiempo de estructurar un nuevo acuerdo de cooperación internacional con la administración de Donald Trump para contrarrestar el incremento en la producción de drogas.

PUBLICIDAD

La medida del Gobierno norteamericano mantiene a Colombia en la lista de naciones que no cumplen de manera demostrable con sus compromisos internacionales antinarcóticos. La determinación corresponde a la revisión de los índices de cultivos ilícitos registrados durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

El Gobierno colombiano, disidencias de las Farc y comunidades campesinas acuerdan plan piloto para sustituir 7.500 hectáreas de coca en Nariño - crédito Colprensa
El exmandatario recordó las bases del Plan Colombia ante la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación a Colombia - crédito Colprensa

Pese a la ratificación de la medida, el gobierno del presidente estadounidense otorgó una exención por razones de interés nacional, lo que permite la continuidad de ciertos fondos de asistencia económica y programas de cooperación bilateral mientras se evalúa el desempeño de las autoridades colombianas durante 2027.

Ante la ratificación del reporte, el expresidente Andrés Pastrana utilizó su cuenta en la red social X con el fin de analizar las bases de la alianza histórica con Estados Unidos y plantear una nueva estrategia conjunta: “La corresponsabilidad de Estados Unidos, la recuperación de las FFAA y Policía, y la inversión social fueron bases del Plan Colombia contra el narcotráfico (sic)”.

PUBLICIDAD

“Estamos apenas a tiempo para pactar un Plan Colombia 2.0 y recuperar al país de las manos criminales en las que Gustavo Petro lo dejó”, sostuvo el exmandatario en la plataforma digital.

Andrés Pastrana reacciona a la descertificación de Colombia y pide nuevo acuerdo antidrogas con Trump - crédito @AndresPastrana_/X
Andrés Pastrana reacciona a la descertificación de Colombia y pide nuevo acuerdo antidrogas con Trump - crédito @AndresPastrana_/X

La postura de Pastrana coincide con la propuesta presentada por el presidente Abelardo de la Espriella al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su encuentro diplomático en Barranquilla (Atlántico), donde se encuentra la sede presidencial de Colombia alterna.

En dicha reunión, la administración nacional planteó la puesta en marcha del denominado Plan Patriota Siglo XXI, un modelo de cooperación inspirado en el acuerdo bilateral firmado a finales de la década de 1990 que busca fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública.

El Plan Colombia original, impulsado durante la gestión de Andrés Pastrana y ejecutado en los años posteriores, canalizó recursos económicos, asistencia militar e inversión social para combatir a los grupos armados ilegales y a las organizaciones del narcotráfico.

Pastrana aseguró que Colombia todavía está a tiempo de estructurar un “Plan Colombia 2.0” y recuperar una estrategia conjunta con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico - crédito EFE
Pastrana aseguró que Colombia todavía está a tiempo de estructurar un “Plan Colombia 2.0” y recuperar una estrategia conjunta con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico - crédito EFE

Esta fue la razón por la que Estados Unidos descertificó a Colombia en 2025

En septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos oficializó la decertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. La decisión de la Casa Blanca se fundamentó en los informes presentados por la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp) y las Naciones Unidas, los cuales registraron máximos históricos superiores a las 230.000 hectáreas de coca y una producción de más de 2.600 toneladas métricas de cocaína.

El país norteamericano concluyó que la administración del entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026) “falló de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales al suspender la erradicación forzada e impulsar los ceses al fuego de la “Paz Total”, que permitieron la expansión financiera de los carteles.

Pese al triunfo electoral y la posterior posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026, Estados Unidos ratificó la medida en su evaluación anual de septiembre de 2026.

La administración estadounidense de Donald Trump recalcó que la erradicación forzada es clave para frenar la producción de cocaína en Colombia, Gobierno de Petro - crédito Reuters - Presidencia
Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico en 2025, cuando gobernaba Gustavo Petro - crédito Reuters - Presidencia

Esta determinación responde a que el proceso de certificación diplomática evalúa de forma retroactiva el año fiscal saliente (octubre de 2025 a septiembre de 2026), un periodo donde los indicadores de narcóticos continuaban en cifras récord heredadas del gobierno anterior, haciendo técnicamente imposible un aval inmediato.

Aunque De la Espriella reanudó de inmediato las operaciones militares de alto impacto, la interdicción forzada y el combate frontal a las estructuras criminales en zonas como el Catatumbo y el Pacífico, la burocracia de Washington requiere verificar la reducción real de hectáreas sembradas antes de otorgar una nueva calificación positiva.

Para no fracturar la relación bilateral con el nuevo Ejecutivo, el presidente de EE. UU. aplicó la “exención por interés de seguridad nacional”. Este mecanismo legal permite congelar las sanciones económicas y mantener el flujo de fondos y asistencia militar hacia Bogotá. De esta manera, la Casa Blanca respalda la agenda de seguridad de De la Espriella, pero utiliza la decertificación formal como una herramienta de presión geopolítica hasta el próximo ciclo de revisión en 2027.

Temas Relacionados

Descertificación ColombiaLucha antidrogasAndrés PastranaEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinaron a disparos a una patrullera de la Policía en El Charco, Nariño, cuando estaba sin uniforme y desarmada

La institución confirmó el hecho violento y anunció el inicio de una investigación para esclarecer el asesinato

Asesinaron a disparos a una patrullera de la Policía en El Charco, Nariño, cuando estaba sin uniforme y desarmada

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visita la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Transmilenio cerrará la estación temporal Calle 22 por obras del metro en Bogotá: las alternativas de los servicios por la Troncal Caracas

La restricción comienza el viernes 11 de octubre a las 11.00 p. m., y se mantendrá, en la fase inicial, hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., con cierres nocturnos entre semana

Transmilenio cerrará la estación temporal Calle 22 por obras del metro en Bogotá: las alternativas de los servicios por la Troncal Caracas

Carros, motos y tecnología impulsaron el comercio colombiano: ventas crecieron 5,3% en julio de 2026

El comportamiento del mercado mostró diferencias marcadas entre productos y regiones. Cundinamarca y Antioquia estuvieron entre los territorios con mayores aumentos, mientras el comercio electrónico mantuvo una expansión de dos dígitos

Carros, motos y tecnología impulsaron el comercio colombiano: ventas crecieron 5,3% en julio de 2026

Jhon Durán tuvo bajo rendimiento con Benfica: fue el peor calificado de su equipo, ante Milán por Europa League

El más reciente gol del delantero colombiano fue el 17 de agosto de 2026, y ya acumula siete juegos sin anotar

Jhon Durán tuvo bajo rendimiento con Benfica: fue el peor calificado de su equipo, ante Milán por Europa League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

María Fernanda Cabal contó qué cirugías estéticas se realizó y por qué tomó la decisión: “Yo estaba muy aburrida”

Docente gastronómica culpó a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ por las quemaduras que sufrió Emiro: “Los pusieron a jugar con aceite hirviendo”

Yina Calderón aseguró que Westcol la está buscando para que le ayude a “levantar” su evento ‘Stream Fighters 5′: “Me necesitas”

Deportes

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Jhon Durán tuvo bajo rendimiento con Benfica: fue el peor calificado de su equipo, ante Milán por Europa League

Lucas González definió si James Rodríguez será titular o suplente ante Internacional de Bogotá: esta es la formación inicial

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico bogotano en las semifinales de la Liga Femenina 2026

James Rodríguez contaría con un fuerte esquema de seguridad en Atlético Nacional: este sería su escolta personal