Andrés Pastrana lanzó propuesta luego de que Estados Unidos mantuviera descertificado a Colombia: “Estamos apenas a tiempo”

El expresidente Andrés Pastrana aseguró que Colombia todavía está a tiempo de construir un nuevo acuerdo de cooperación con Estados Unidos para enfrentar el aumento de la producción de drogas - crédito Colprensa

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El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se pronunció el 16 de septiembre sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener la descertificación a Colombia en su evaluación anual sobre la lucha contra el narcotráfico.

El exmandatario aseguró que el país está a tiempo de estructurar un nuevo acuerdo de cooperación internacional con la administración de Donald Trump para contrarrestar el incremento en la producción de drogas.

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La medida del Gobierno norteamericano mantiene a Colombia en la lista de naciones que no cumplen de manera demostrable con sus compromisos internacionales antinarcóticos. La determinación corresponde a la revisión de los índices de cultivos ilícitos registrados durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

El exmandatario recordó las bases del Plan Colombia ante la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación a Colombia - crédito Colprensa

Pese a la ratificación de la medida, el gobierno del presidente estadounidense otorgó una exención por razones de interés nacional, lo que permite la continuidad de ciertos fondos de asistencia económica y programas de cooperación bilateral mientras se evalúa el desempeño de las autoridades colombianas durante 2027.

Ante la ratificación del reporte, el expresidente Andrés Pastrana utilizó su cuenta en la red social X con el fin de analizar las bases de la alianza histórica con Estados Unidos y plantear una nueva estrategia conjunta: “La corresponsabilidad de Estados Unidos, la recuperación de las FFAA y Policía, y la inversión social fueron bases del Plan Colombia contra el narcotráfico (sic)”.

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“Estamos apenas a tiempo para pactar un Plan Colombia 2.0 y recuperar al país de las manos criminales en las que Gustavo Petro lo dejó”, sostuvo el exmandatario en la plataforma digital.

Andrés Pastrana reacciona a la descertificación de Colombia y pide nuevo acuerdo antidrogas con Trump - crédito @AndresPastrana_/X

La postura de Pastrana coincide con la propuesta presentada por el presidente Abelardo de la Espriella al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su encuentro diplomático en Barranquilla (Atlántico), donde se encuentra la sede presidencial de Colombia alterna.

En dicha reunión, la administración nacional planteó la puesta en marcha del denominado Plan Patriota Siglo XXI, un modelo de cooperación inspirado en el acuerdo bilateral firmado a finales de la década de 1990 que busca fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública.

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El Plan Colombia original, impulsado durante la gestión de Andrés Pastrana y ejecutado en los años posteriores, canalizó recursos económicos, asistencia militar e inversión social para combatir a los grupos armados ilegales y a las organizaciones del narcotráfico.

Pastrana aseguró que Colombia todavía está a tiempo de estructurar un “Plan Colombia 2.0” y recuperar una estrategia conjunta con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico - crédito EFE

Esta fue la razón por la que Estados Unidos descertificó a Colombia en 2025

En septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos oficializó la decertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. La decisión de la Casa Blanca se fundamentó en los informes presentados por la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp) y las Naciones Unidas, los cuales registraron máximos históricos superiores a las 230.000 hectáreas de coca y una producción de más de 2.600 toneladas métricas de cocaína.

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El país norteamericano concluyó que la administración del entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026) “falló de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales al suspender la erradicación forzada e impulsar los ceses al fuego de la “Paz Total”, que permitieron la expansión financiera de los carteles.

Pese al triunfo electoral y la posterior posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026, Estados Unidos ratificó la medida en su evaluación anual de septiembre de 2026.

Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico en 2025, cuando gobernaba Gustavo Petro - crédito Reuters - Presidencia

Esta determinación responde a que el proceso de certificación diplomática evalúa de forma retroactiva el año fiscal saliente (octubre de 2025 a septiembre de 2026), un periodo donde los indicadores de narcóticos continuaban en cifras récord heredadas del gobierno anterior, haciendo técnicamente imposible un aval inmediato.

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Aunque De la Espriella reanudó de inmediato las operaciones militares de alto impacto, la interdicción forzada y el combate frontal a las estructuras criminales en zonas como el Catatumbo y el Pacífico, la burocracia de Washington requiere verificar la reducción real de hectáreas sembradas antes de otorgar una nueva calificación positiva.

Para no fracturar la relación bilateral con el nuevo Ejecutivo, el presidente de EE. UU. aplicó la “exención por interés de seguridad nacional”. Este mecanismo legal permite congelar las sanciones económicas y mantener el flujo de fondos y asistencia militar hacia Bogotá. De esta manera, la Casa Blanca respalda la agenda de seguridad de De la Espriella, pero utiliza la decertificación formal como una herramienta de presión geopolítica hasta el próximo ciclo de revisión en 2027.

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