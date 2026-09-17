Capturaron en Bogotá a alias Negritoon, señalado de captar menores en redes sociales y almacenar material de abuso sexual infantil

La investigación lo señala de contactar a niños, niñas y adolescentes mediante plataformas digitales y de solicitarles contenido íntimo, en un caso que dejó 11 posibles afectados y material hallado en dispositivos examinados - crédito Policía Nacional

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La Policía Nacional de Colombia capturó en Bogotá a un hombre conocido bajo el alias de Negritoon, señalado de captar a menores de edad a través de redes sociales y de almacenar material de abuso sexual infantil. La investigación identificó al menos 45 archivos audiovisuales y 11 posibles víctimas, entre ellas dos menores de nacionalidad española y mexicana.

La operación contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés). Las autoridades informaron que el procedimiento se concretó el 16 de septiembre de 2026, tras una investigación que incluyó intercambio de información con organismos estadounidenses.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el capturado administraba varios perfiles en plataformas digitales que, en conjunto, superaban los 50.000 seguidores. Las autoridades sostienen que utilizaba esa presencia para acercarse a niños y adolescentes, generar confianza y solicitarles contenido íntimo.

Los investigadores detectaron 45 archivos vinculados con hechos ocurridos en 2025

La Policía Nacional de Colombia capturó en Bogotá a alias Negritoon por la presunta captación de menores en redes sociales y el almacenamiento de material de abuso sexual infantil - crédito Policía Nacional

Los análisis forenses de la Dijín permitieron identificar decenas de archivos referentes, presuntamente, a pornografía infantil, de acuerdo con la información divulgada por la Policía. El material estaría relacionado con hechos registrados en la capital del país.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que los investigadores han establecido hasta ahora la presunta captación de 11 menores de edad.

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“Los peritos forenses de la Dijín identificaron al menos 45 archivos audiovisuales con representaciones reales de abuso sexual infantil, hechos registrados y materializados en Bogotá durante el año 2025”, afirmó el oficial.

Sanabria agregó que entre las personas identificadas figuran dos víctimas extranjeras, una de nacionalidad española y otra mexicana. La investigación continúa para establecer si existen más menores afectados y determinar el alcance del material localizado en los dispositivos y cuentas asociados al caso.

El señalado habría usado un segundo celular para conservar los archivos

Las autoridades sostienen que alias Negritoon administraba perfiles digitales con más de 50.000 seguidores para acercarse a niños, niñas y adolescentes y pedir contenido íntimo - crédito Policía Nacional

La principal modalidad descrita por las autoridades se apoyaba en funciones de visualización única disponibles en algunas redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esas herramientas permiten que una imagen o video desaparezca después de ser abierto por el destinatario.

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De acuerdo con la investigación, alias Negritoon habría pedido contenido íntimo mediante ese sistema, pero habría empleado un segundo teléfono para grabar la pantalla del dispositivo donde recibía los archivos. De esa forma, presuntamente lograba conservar las imágenes y videos pese al borrado automático previsto por las plataformas.

La Policía Nacional señaló que el hombre aprovechaba el alcance de sus perfiles para establecer una relación previa con los menores. La indagación se concentró en la actividad de esas cuentas y en la información técnica recopilada a partir de los dispositivos electrónicos examinados.

La Fiscalía le imputó dos delitos relacionados con explotación sexual de menores

La Fiscalía imputó al capturado los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y utilización de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años - crédito Policía Nacional

Tras la captura, el hombre fue presentado en forma virtual ante un juez de control de garantías, que declaró legal el procedimiento. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

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Las autoridades no informaron en el comunicado si el procesado aceptó o no los cargos durante la audiencia. Tampoco divulgaron su identidad, más allá del alias con el que era reconocido en redes sociales.

La Policía Nacional reiteró el llamado a padres, madres y cuidadores para que supervisen las interacciones digitales de niños, niñas y adolescentes. También recordó que las sospechas de vulneración de derechos pueden ser reportadas a través del CAI Virtual y de las líneas institucionales de atención.