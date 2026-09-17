Colombia

Asesinaron a disparos a una patrullera de la Policía en El Charco, Nariño, cuando estaba de civil y desarmada

La institución confirmó el hecho violento y anunció el inicio de una investigación para esclarecer el asesinato

: La Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque contra Yenifer Yadira Ordóñez Valencia y definir la posible participación de grupos armados - crédito @masnoticiacol/X - @viracachapava/X
La Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque contra Yenifer Yadira Ordóñez Valencia y definir la posible participación de grupos armados - crédito @masnoticiacol/X - @viracachapava/X
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La patrullera de la Policía Nacional Yenifer Yadira Ordóñez Valencia fue asesinada con arma de fuego en el municipio de El Charco, Nariño, mientras realizaba diligencias personales fuera de servicio.

De acuerdo con la información oficial de la institución, la uniformada tenía 23 años y estaba adscrita a la estación del municipio nariñense.

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El ataque ocurrió en la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026, después de que la joven saliera de las instalaciones policiales cerca de las 1:30 p. m. Minutos más tarde, hombres armados en una motocicleta la atacaron en una zona comercial de la población.

Los responsables escaparon tras el homicidio. La Policía y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un equipo para recolectar elementos de prueba, establecer el móvil del crimen e identificar a los autores materiales.

Yenifer Yadira Ordóñez Valencia, de 23 años, fue atacada con arma de fuego cuando realizaba diligencias personales fuera de servicio en el casco urbano del municipio - crédito Policía Nacional
Yenifer Yadira Ordóñez Valencia, de 23 años, fue atacada con arma de fuego cuando realizaba diligencias personales fuera de servicio en el casco urbano del municipio - crédito Policía Nacional

De hecho, voceros de la Policía Nacional publicaron un comunicado oficial en el que se calificó el crimen como una agresión contra las mujeres de la institución:

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“Con profundo dolor lamentamos el vil homicidio de nuestra patrullera de policía Yenifer Yaira Ordóñez Valencia, una mujer valiente a quien le arrebataron la vida encontrándose de civil y sin su armamento. No solo le quitaron la vida a nuestra compañera, hirieron el corazón de las 47.662 mujeres policías que, como ella, entregan su servicio por el país. A sus familiares, amigos y compañeros extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Los hechos son materia de investigación y no descansaremos hasta dar con los responsables para presentarlos ante la justicia”.

El director de la Policía, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, también se unió en el rechazo al acontecimiento: “La vida de una mujer policía que sirve a Colombia merece respeto y justicia. A su familia, amigos y compañeros les reitero toda nuestra solidaridad y acompañamiento. Desde la @PoliciaColombia trabajamos para esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar a los responsables y presentarlos ante la justicia. Su entrega por Colombia no será olvidada. Honramos su memoria y su vocación de servicio”.

De la misma manera, la institución habilitó la Línea contra el Crimen 3143587212 para recibir información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

La Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque contra Yenifer Yadira Ordóñez Valencia y definir la posible participación de grupos armados - crédito @DirectorPolicia/X
La Policía y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque contra Yenifer Yadira Ordóñez Valencia y definir la posible participación de grupos armados - crédito @DirectorPolicia/X

Investigan si el ataque está ligado al frente Jaime Martínez

Una de las hipótesis que evalúan los investigadores apunta a la posible participación del frente Jaime Martínez, estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. Sin embargo, esa eventual vinculación no ha sido confirmada oficialmente y continúa bajo verificación.

También, de acuerdo con medios informativos regionales, se analiza si el asesinato hace parte de un posible “plan pistola” contra miembros de la fuerza pública en el suroccidente del país, debido a que las autoridades mantienen alertas por amenazas contra uniformados en esa zona.

Las autoridades analizan si el asesinato de la patrullera estaría relacionado con un posible plan pistola contra la Fuerza Pública en el suroccidente de Colombia - crédito @hijosheroescol/X @LaJornadaco/X
Las autoridades analizan si el asesinato de la patrullera estaría relacionado con un posible plan pistola contra la Fuerza Pública en el suroccidente de Colombia - crédito @hijosheroescol/X @LaJornadaco/X

El subsecretario de Seguridad de la Gobernación de Nariño, Andrés Peñaranda Benavides, sugirió en sus redes sociales que el ataque a una funcionaria de la fuerza pública podría provenir de estructuras armadas.

“Condenamos con absoluta contundencia el asesinato de la patrullera (...) Este homicidio constituye una grave agresión contra la vida, la institucionalidad y contra quienes representan al Estado y cumplen la misión constitucional de proteger a nuestras comunidades. Atacar a un integrante de la Fuerza Pública es atacar la seguridad de los territorios y pretender intimidar la presencia legítima del Estado. (...) Ninguna causa, estructura armada o interés criminal justifica asesinar a quien sirve y protege a los colombianos. La vida se respeta. La Fuerza Pública se respeta. Nariño no se arrodilla ante la violencia”.

En ese sentido, desde la ONG Hijos de los Héroes Colombia, también alegaron una posible injerencia de grupos al margen de la ley: “La asesinaron de civil y sin armamento. COBARDES. Rechazamos con vehemencia el homicidio de la patrullera Yenifer Yaira Ordóñez. Nuestras más sentidas condolencias a su familia. ¡JUSTICIA! (sic)”.

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