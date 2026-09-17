Colombia

Amor y Amistad en Bogotá: Andi alerta por globos inflados con hidrógeno que pueden causar quemaduras graves

La advertencia cobra fuerza antes de una de las fechas comerciales más importantes de septiembre, cuando aumenta la venta de estos elementos para celebraciones familiares. El gremio pide verificar el gas utilizado y desconfiar de precios demasiado bajos

Globos con hidrogeno estarían causando accidentes en La Guajira
La Andi recomendó verificar que los globos flotantes sean inflados con helio y no con hidrógeno artesanal - crédito @veromakeupglam / TikTok
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El Día de Amor y Amistad moverá buena parte de la actividad comercial de Bogotá durante septiembre, con restaurantes, comercios y espacios de entretenimiento preparados para extender sus horarios. Pero detrás de la celebración aparece una advertencia relacionada con uno de los elementos decorativos más comunes de estas fechas: los globos flotantes.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) pidió extremar las precauciones al momento de comprar estos productos, especialmente cuando son ofrecidos a precios muy bajos. El llamado está relacionado con el uso de hidrógeno artesanal para inflarlos, una práctica que puede generar quemaduras cuando el gas entra en contacto con una fuente de fuego.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El contacto de un globo con hidrógeno y una vela puede provocar una llamarada y causar quemaduras de gravedad -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingrid Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Andi, explicó que el menor precio y la facilidad para conseguir estos globos pueden influir en la decisión de compra. Sin embargo, detrás de esa diferencia existe un riesgo que puede afectar tanto a los niños como a los adultos que los acompañan.

“Las personas se dejan llevar por el precio y por la facilidad, pero no tienen en cuenta el riesgo, que es la posibilidad de tener quemaduras. Al acercar el globo inflado con hidrógeno a una vela de cumpleaños, por ejemplo, se va a generar una llamarada que ha ocasionado incluso quemaduras de hasta tercer grado en niños y en sus cuidadores”, afirmó Reyes.

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La preocupación toma mayor relevancia porque, según la Andi, se estima que el 87% de los globos decorativos en Colombia son inflados con este tipo de hidrógeno. La entidad recordó que la normatividad establece que para estos productos únicamente puede utilizarse aire o helio. El helio es considerado una alternativa segura porque se trata de un gas inerte y no explosivo. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio lo certificó como el gas más seguro para este uso mediante la Resolución 53026 de 2015.

Familia de cuatro, dos adultos y dos niñas, camina de espaldas por un sendero de parque. Una niña pequeña sostiene un globo metálico multicolor. Hay césped y edificios
Restaurantes, centros comerciales y comercios de distintos sectores participarán en Bogotá Despierta por Amor y Amistad -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la llegada de la temporada de celebraciones, el gremio recomendó revisar varios elementos antes de adquirir un globo flotante. El precio debe ser una primera señal de alerta cuando resulta demasiado bajo. También aconsejó exigir la factura y el certificado de helio, además de revisar el cilindro empleado para inflar los globos.

Según la recomendación, el cilindro debe ser de color marrón y tener una etiqueta especial en la parte superior que permita identificar que contiene helio. La Andi advirtió además que algunos vendedores pueden mezclar el hidrógeno con otros químicos inflamables, lo que incrementa el riesgo asociado a su manipulación. La advertencia coincide con Bogotá Despierta por Amor y Amistad, jornada comercial programada para el sábado 19 de septiembre de 2026. Durante ese día, comercios, restaurantes, bares y centros comerciales extenderán sus horarios de atención, en su mayoría hasta las 11.59 p. m.

Fenalco Bogotá Cundinamarca señaló que la fecha tendrá incidencia en las ventas de distintos sectores y proyectó aumentos frente a septiembre de 2025. Los restaurantes registrarían un crecimiento de 16%, mientras que víveres, licores y abarrotes alcanzarían 15%. Para entretenimiento se calcula un incremento de 11%.

Bogotá tendrá una jornada comercial especial por Amor y Amistad el sábado 19 de septiembre, con establecimientos que extenderán sus horarios - crédito Colprensa
Bogotá tendrá una jornada comercial especial por Amor y Amistad el sábado 19 de septiembre, con establecimientos que extenderán sus horarios - crédito Colprensa

La jornada busca ampliar las opciones de compra, gastronomía y ocio durante la noche. Participarán establecimientos como Bella Piel, Tchi Lei Chinese Food, El Navío, GMO, La Riviera, Lafam, MOMA Handbags and Accessories, Ray-Ban, Sunglass Hut, Totto y Vapiano.

También estarán vinculados El Retiro Centro Comercial, Gran Estación Centro Comercial, Los Héroes Centro Comercial, Plaza de las Américas y Titán Plaza. La programación contempla comercios dedicados a productos de belleza, accesorios y gafas, además de restaurantes y otros establecimientos gastronómicos.

El movimiento comercial de Amor y Amistad se suma al comportamiento del sector floricultor. Fenalco Bogotá Cundinamarca reportó que las exportaciones de flores desde Bogotá registraron en septiembre de 2025 un crecimiento mensual de 32%, el mayor dato del segundo semestre.

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