Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se refirió al nivel de Nelson Deossa: “Le ha costado un poco”

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, habló en la previa del juego contra Getafe sobre el nivel mostrado por el colombiano Nelson Deossa en lo que va de la temporada - crédito Real Betis

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El entrenador chileno Manuel Pellegrini se refirió este miércoles 16 de septiembre al momento de Nelson Deossa en el Real Betis y admitió que el volante colombiano atravesó un período de adaptación desde su llegada al club español. El técnico valoró las condiciones del futbolista de 26 años, aunque advirtió que aún debe ratificar su evolución en los minutos que reciba durante la temporada 2026/27.

“Me alegro mucho por él, porque es un jugador que tiene muchas condiciones futbolísticas, de potencia física”, expresó Pellegrini en la conferencia de prensa previa al partido que el Betis disputará este jueves 17 de septiembre ante Getafe, en el estadio La Cartuja de Sevilla. El encuentro corresponde a una nueva jornada de LaLiga y llega tres días después de la victoria por 2-1 ante Villarreal, como visitante.

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Manuel Pellegrini se refirió al nivel del colombiano Nelson Deossa en el Real Betis de España - crédito EFE

El entrenador profundizó sobre la situación del mediocampista nacido en Marmato, Colombia, y explicó el aspecto que todavía debe consolidar dentro de su idea de juego. “Le ha costado un poco entrar en el funcionamiento colectivo”, señaló. “De a poco, sobre todo en esta pretemporada, ha ido intentando mejorar”.

La frase de Pellegrini se produjo después de un mercado de pases en el que la continuidad de Deossa en Heliópolis estuvo en duda. El colombiano, contratado en agosto de 2025 desde Monterrey por una cifra cercana a los 11 millones de euros, aparecía entre los jugadores con posibilidades de salir para que el club recuperara parte de la inversión y liberara margen en su plantilla.

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Vasco da Gama negoció una operación que no se concretó

Durante junio y julio de 2026, Vasco da Gama avanzó en conversaciones con el Betis por Deossa. La alternativa que se estudió incluía una cesión con obligación de compra cercana a los 13 millones de euros. La operación quedó suspendida por dificultades institucionales y financieras del equipo brasileño, pero también por el cambio de postura del jugador.

Deossa decidió permanecer en Sevilla después de recibir minutos en los amistosos de pretemporada y de que Pellegrini lo probara en una función distinta: delantero centro o atacante de referencia. Esa utilización respondió, en parte, a la ausencia inicial de Juan Camilo “Cucho” Hernández, que contó con un período de vacaciones posterior a su participación con Colombia en el Mundial de 2026.

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Nelson Deossa ha jugado tres partidos como centro delantero en el Real Betis de España - crédito @nelsondeossasuarez06/Instagram

El técnico chileno utilizó al colombiano como una alternativa ofensiva durante la preparación, aunque también insistió en que su posición no debe interpretarse de forma rígida. “Deossa juega de Deossa”, afirmó Pellegrini. El entrenador sostuvo que puede ocupar la banda, actuar en el mediocampo o jugar detrás del delantero, siempre que su aporte responda a las necesidades colectivas.

“Después lo tiene que demostrar con los minutos que le toque dentro del campo”, añadió el técnico. “Tanto el funcionamiento de él como el de todos los otros 24 jugadores que tenemos en el plantel será decisivo justamente para poder hacer una campaña importante”.

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Nelson Deossa no ha debutado, de forma oficial, con la selección Colombia. Su convocatoria más reciente fue en octubre de 2024 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Los números de Deossa desde su llegada al Betis

La temporada 2025/26 explicó parte de la evaluación que hizo el club sobre su futuro. Deossa disputó 33 partidos oficiales, repartidos entre 20 encuentros de LaLiga, nueve de la Liga de Europa y cuatro de la Copa del Rey. Acumuló 1.491 minutos, no convirtió goles y aportó una asistencia, que llegó en el torneo copero.

El colombiano fue titular en 16 de esos 33 partidos y completó los 90 minutos en seis ocasiones. La falta de continuidad, sumada a la competencia en la zona media y al nivel de exigencia de su primer curso en el fútbol español, redujo su incidencia dentro de la rotación de Pellegrini.

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En el inicio de la actual campaña, Deossa ya participó en seis compromisos oficiales. Jugó cinco partidos de LaLiga y uno de la Liga de Campeones, con 177 minutos acumulados, un encuentro como titular, ningún gol y ninguna asistencia. En la competición española sumó 168 minutos; en el estreno europeo ante Lille ingresó y disputó nueve minutos.