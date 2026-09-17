Lucas González definió si James Rodríguez será titular o suplente ante Internacional de Bogotá: esta es la formación inicial

James Rodríguez aguarda por su debut con Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026 - crédito @nacionaloficial/Instagram

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Atlético Nacional inicia una nueva etapa con el fichaje de James Rodríguez, quien firmó contrato hasta junio de 2027. Su llegada modifica el fútbol colombiano no solo por su regreso a la Liga BetPlay, sino también por su peso en cada partido del campeonato.

El técnico Lucas González definió qué pasará con James en el duelo frente a Internacional de Bogotá, pues había debate sobre si estaba en condiciones de ser titular o suplente en el estadio El Campín, debido a que lleva pocos días de entrenamiento y una para de más de dos meses.

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De esta manera, todo quedó listo para el debut del volante de 35 años en el campeonato colombiano. James Rodríguez espera destacar y ser protagonista con Atlético Nacional, que apunta a ganar la liga y darle una alegría al mediocampista, quien recientemente renunció a la selección Tricolor.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

Los aficionados que asistieron al estadio El Campín, tenían mucha ilusión de ver desde el principio al excapitán de la selección Colombia, debido a su experiencia, talento y reconocimiento internacional, lo que ayudará mucho al verde y sobre todo para pelear desde la parte alta la estrella de la Liga BetPlay.

Sin embargo, el técnico Lucas González confirmó que James Rodríguez será suplente con Nacional ante Internacional de Bogotá, tal como se había proyectado desde su arribo al club, debido a que aún no se encuentra en condiciones para quedarse con el puesto de inicialista.

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James Rodríguez arranca su etapa en Atlético Nacional como suplente ante Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

Pese a que el mismo entrenador aseguró en rueda de prensa que veía muy bien al mediocampista de 35 años, la idea es que su proceso vaya con calma para que retome el ritmo de competencia, ya que desde el 7 de julio no disputa un partido oficial y ese día fue en el Mundial 2026 con la selección Colombia.

De otro lado, Juan Manuel Rengifo tomó el lugar de James en el campo de juego, como volante creativo y para darle dinamismo al equipo, que buscará los tres puntos para llegar a 18 unidades y acercarse al líder América de Cali, que suma 20 unidades en nueve jornadas.

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Así se ve el estadio El Campín para el encuentro Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

Se espera que, con el paso de las jornadas, el exvolante del Minnesota United se vea mejor para liderar a los verdolagas en el segundo semestre de 2026, pues la idea es que levante tanto la liga como la Copa Colombia, los dos objetivos del club en la temporada tras la eliminación en Copa Sudamericana y la Liga BetPlay 2026-I.

Mucha ilusión en el verde

Los aficionados se encuentran emocionados de ver a un hombre como James Rodríguez en las canchas de la Liga BetPlay, pues no se veía a una estrella de ese nivel desde el paso de Falcao García con Millonarios, en sus dos ciclos de 2024-2025 y en el primer semestre de 2026.

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“James Rodríguez, un referente de nuestro fútbol. Bienvenido a Nacional, bienvenido a Colombia. Nos ha dejado grandes triunfos y ya era hora de tenerlo aquí con nosotros”, mencionó uno de los hinchas del verde a Infobae Colombia, previo al encuentro frente a Internacional de Bogotá.

Los aficionados que asistieron al estadio El Campín, compartieron su opinión sobre la llegada del volante de 35 años al conjunto antioqueño - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Otro aficionado mencionó que “es una sorpresa total, no me lo esperaba. Obviamente, está el antecedente de cómo le ha ido en los clubes anteriores, pero también se sabe que el nivel del fútbol colombiano se presta para que a jugadores sin ritmo les vaya bien”.

“Creo que Nacional ofrece todas las condiciones para triunfar y acá va a tener el apoyo y el amor de toda esta hinchada, y esperamos le vaya muy bien y nos dé la estrella diecinueve, el tetracampeonato de copa y el resurgir internacional porque estamos en deuda”, añadió.

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