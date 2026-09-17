Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana delValle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este miércoles 16 de septiembre de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Número ganador: 0767

Quinta balota: 8

Así puedes jugar a la lotería del Chontico

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

PUBLICIDAD

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El deporte es tan esencial como el derecho a la educación, pero deben “armonizarse”, según sentencia de la Corte Constitucional

El alto tribunal concluyó que tanto la formación como la actividad física deben conciliarse en el proyecto de vida de los menores, sin que se superpongan

El deporte es tan esencial como el derecho a la educación, pero deben “armonizarse”, según sentencia de la Corte Constitucional

Amor y Amistad en Bogotá: Andi alerta por globos inflados con hidrógeno que pueden causar quemaduras graves

La advertencia cobra fuerza antes de una de las fechas comerciales más importantes de septiembre, cuando aumenta la venta de estos elementos para celebraciones familiares. El gremio pide verificar el gas utilizado y desconfiar de precios demasiado bajos

Amor y Amistad en Bogotá: Andi alerta por globos inflados con hidrógeno que pueden causar quemaduras graves

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visita la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Capturaron en Bogotá a alias Negritoon, señalado de captar menores en redes sociales y almacenar material de abuso sexual infantil

Una investigación conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses estableció que el procesado habría contactado a 11 niños y adolescentes, incluidos dos extranjeros, para solicitarles imágenes íntimas

Capturaron en Bogotá a alias Negritoon, señalado de captar menores en redes sociales y almacenar material de abuso sexual infantil

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Tras años de relación y un hijo en común, la modelo argentina anunció la ruptura en medio de especulaciones que involucran a una creadora de contenido mexicana

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

María Fernanda Cabal contó qué cirugías estéticas se realizó y por qué tomó la decisión: “Yo estaba muy aburrida”

Docente gastronómica culpó a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ por las quemaduras que sufrió Emiro: “Los pusieron a jugar con aceite hirviendo”

Deportes

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se refirió al nivel de Nelson Deossa: “Le ha costado un poco”

Jhon Durán tuvo bajo rendimiento con Benfica: fue el peor calificado de su equipo, ante Milán por Europa League

Lucas González definió si James Rodríguez será titular o suplente ante Internacional de Bogotá: esta es la formación inicial

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico bogotano en las semifinales de la Liga Femenina 2026