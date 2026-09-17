Colombia

Transmilenio cerrará la estación temporal Calle 22 por obras del metro en Bogotá: las alternativas de los servicios por la Troncal Caracas

La restricción comienza el viernes 11 de octubre a las 11.00 p. m., y se mantendrá, en la fase inicial, hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., con cierres nocturnos entre semana

La estación temporal Calle 22 de Transmilenio tendrá cierres nocturnos entre semana y suspensión total los fines de semana por las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá - crédito Transmilenio
La estación temporal Calle 22 de Transmilenio tendrá cierres nocturnos entre semana y suspensión total los fines de semana por las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá - crédito Transmilenio
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La estación temporal Calle 22 de Transmilenio tendrá cierres nocturnos entre semana y suspensión total de la operación durante los fines de semana por las obras de la Primera Línea del metro de Bogotá. La medida comenzará el viernes 11 de octubre y se extenderá inicialmente hasta el sábado 31.

Durante los periodos de cierre, los usuarios deberán utilizar otras estaciones de la troncal Caracas y tener en cuenta ajustes en las paradas de algunas rutas. Los servicios B13 y H13 harán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio.

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La intervención hace parte de la construcción de la Primera Línea del metro de Bogotá. La estación temporal Calle 22 operará en forma restringida mientras se desarrollan los trabajos requeridos en ese punto de la troncal Caracas.

Las demás rutas que habitualmente se detienen en Calle 22 no realizarán parada allí durante las noches y los fines de semana incluidos en el cierre. La medida comprende los servicios que operan en los dos vagones de la estación temporal.

En el vagón 2 de Calle 22 tampoco harán parada los servicios 3, 5, 8, C15, D20, H13 y H15, mientras B13 y H13 atenderán temporalmente en Calle 26 - Atrio - crédito Transmilenio
En el vagón 2 de Calle 22 tampoco harán parada los servicios 3, 5, 8, C15, D20, H13 y H15, mientras B13 y H13 atenderán temporalmente en Calle 26 - Atrio - crédito Transmilenio

Horarios de cierre en la estación Calle 22

En la fase inicial, la estación permanecerá cerrada desde las 11.00 p. m., del 11 de octubre hasta las 4.00 a. m., del 31 de octubre. Una vez termine ese periodo, se aplicará un esquema permanente de restricciones nocturnas y de fines de semana:

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  • De lunes a viernes, Calle 22 cerrará cada noche a las 11:00 p. m., y volverá a operar a las 4.30 a. m., del día siguiente. Los usuarios que requieran movilizarse por ese sector durante esas horas deberán planear sus recorridos hacia las estaciones disponibles de la troncal.
  • Los fines de semana, el cierre iniciará los viernes a las 11.00 p. m., y se mantendrá hasta las 4.30 a. m., de los lunes. Cuando haya un lunes festivo, la reapertura se trasladará al martes a las 4.30 a. m.

La decisión afecta las rutas que operan habitualmente en los vagones de la estación temporal. En el vagón 1 dejarán de detenerse los servicios 3, 5, 8, A61, B13, F61 y H20 durante las franjas de cierre.

En el vagón 2 tampoco harán parada los servicios 3, 5, 8, C15, D20, H13 y H15. Como ajuste específico, B13 y H13 atenderán de manera temporal en el vagón 2 de Calle 26 - Atrio.

Las rutas 3, 5, 8, A61, B13, F61 y H20 dejarán de parar en el vagón 1 de Calle 22 durante las franjas de cierre - crédito Transmilenio
Las rutas 3, 5, 8, A61, B13, F61 y H20 dejarán de parar en el vagón 1 de Calle 22 durante las franjas de cierre - crédito Transmilenio

Calle 26 - Atrio, la principal alternativa

La estación Calle 26 - Atrio será una de las alternativas para los pasajeros afectados por el cierre de Calle 22. Desde el sábado 20 de junio, la estación quedó habilitada en su totalidad, con dos vagones y dos accesos para ampliar la cobertura de los servicios en ese tramo de la troncal Caracas.

La infraestructura cuenta con plataformas de ocho metros de ancho y una extensión total de 160 metros. Sus dos vagones tienen 30 metros cada uno y están unidos por una pasarela central para facilitar la circulación de los usuarios.

Calle 26 - Atrio dispone de 16 servicios que conectan con las troncales Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, carrera Décima, Caracas Sur y Eje Ambiental. La estación tiene taquillas externas en el acceso sur, sobre la calle 26, y en el acceso norte, hacia la calle 28 y la diagonal 30.

  • En el vagón 1, en sentido sur-norte, operan los servicios 8, B18, B23 y B27. En sentido norte-sur están disponibles las rutas 6, F19, J74 y K23.
  • El vagón 2 presta los servicios 6, B74, C19 y D20 en sentido sur-norte. En sentido norte-sur funcionan H20, H27, L18 y 8. Durante el cierre de Calle 22, este vagón también recibirá temporalmente los servicios B13 y H13.
La estación Calle 26 - Atrio será la principal alternativa al cierre de Calle 22 y dispone de 16 servicios que conectan con varias troncales de Transmilenio - crédito Transmilenio
La estación Calle 26 - Atrio será la principal alternativa al cierre de Calle 22 y dispone de 16 servicios que conectan con varias troncales de Transmilenio - crédito Transmilenio

Cambios asociados a las obras del metro

La apertura total de Calle 26 - Atrio coincidió con el cierre definitivo de la estación Calle 34, que dejó de operar para permitir el avance de las obras de la Primera Línea del Metro. Para ese cierre, TransMilenio dispuso como alternativas la nueva estación Calle 26 - Atrio y la estación temporal avenida 39.

La estación Calle 26 - Atrio fue diseñada alrededor de la estructura tipo pórtico del viaducto del futuro Metro. Sus puertas automáticas cuentan con mecanismos de bloqueo, señalización luminosa y auditiva para orientar a personas con discapacidad visual y auditiva.

La estación también tiene un Sistema Inteligente de Transporte que permite registrar datos sobre el estado y desempeño de las puertas. La información se utiliza para medir indicadores relacionados con el funcionamiento de la infraestructura.

Las restricciones en Calle 22 ocurren mientras la Primera Línea del Metro alcanza un avance de 82,33%, con corte al 31 de agosto. El viaducto ya suma 18 kilómetros construidos y la doble vía férrea supera los nueve kilómetros.

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