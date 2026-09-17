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Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico bogotano en las semifinales de la Liga Femenina 2026

Las embajadoras llegan en un gran momento para avanzar a su primera final en el certamen, mientras que las leonas apelan al apoyo de su afición en la ida para sacar ventaja

Millonarios vs. Santa Fe en la Liga Femenina
Santa Fe recibe a Millonarios en la ida de las semifinales en la Liga Femenina - crédito Millonarios FC
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La Liga Femenina entró en su recta final con el inicio de las semifinales, que se da apenas unos días después de la definición de los cuadrangulares, de los que salieron las cuatro clasificadas para la pelea por el título y los dos cupos para la Copa Libertadores Femenina 2026 en Ecuador.

Millonarios y Santa Fe vivirán un clásico bogotano especial, pues será la primera vez que se vean en esta instancia y la segunda en un duelo “mata mata”, lo que llena un toque especial para el compromiso que dará a conocer a una de las finalistas para el trofeo que se entregará en septiembre.

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Cabe recordar que la otra semifinal de la Liga Femenina es otro derbi, en esta ocasión, entre verdes, porque Atlético Nacional, que avanzó en la última fecha, se verá con nada menos que el Deportivo Cali, la actual bicampeona del torneo y cuya nómina aspira a ser la primera tricampeona.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Millonarios

El encuentro en el estadio El Campín se da en un momento clave para ambas escuadras, pues viven realidades distintas con respecto a lo que dicta su historia, los resultados y los títulos, ya que las cardenales pelean por su cuarta corona, en medio de la irregularidad en 2026.

Santa Fe recibirá a Millonarios el jueves 17 de septiembre, a partir de las 7:00 p. m., cuando los aficionados que no puedan asistir al encuentro lo verán por el canal deportivo Win Sports, en su señal principal por todos los cableoperadores, así como por Señal Colombia en todo el territorio colombiano.

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Santa Fe vs. Millonarios en la Liga Femenina
Millonarios parte como favorito para superar a Santa Fe en las semifinales de la Liga Femenina - crédito Millonarios FC

El encuentro será en el estadio El Campín, donde las cardenales esperan que los aficionados respondan de la mejor manera para el ingreso a las dos tribunas que se habilitaron para el juego, pues será clave el apoyo desde las graderías para sacar adelante la serie.

Los precios de boletería van desde los $33.600, para occidental en todas sus locaciones, hasta los $22.400 en oriental, además de que algunas localidades se encuentran agotadas y no se permitirá el ingreso de público visitante, así como están restringidas las laterales norte y sur.

Santa Fe vs. Millonarios en la Liga Femenina
Así va la venta de boletería para la ida de semifinales de la Liga Femenina entre Santa Fe y Millonarios - crédito TuBoleta

Cabe recordar que Santa Fe ha sido subcampeona en las últimas dos ediciones de la Liga Femenina, ambas perdidas contra Deportivo Cali, y desde 2023 que juega la final del certamen, cuando alzó su tercera estrella frente al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Boletería para la vuelta

De otro lado, las embajadoras se preparan para el encuentro de vuelta en las semifinales de la Liga Femenina, pues desean apelar al éxito que les permitió vencer a Atlético Nacional en la quinta fecha de los cuadrangulares, pues gracias a sus hinchas remontaron el marcador y ganaron 2-1 en El Campín.

Millonarios beneficiará a los aficionados del segundo semestre con boleta gratis contra Santa Fe, como dio a conocer en su página web, para que puedan colmar las tribunas de occidental y oriental general, las únicas habilitadas para el compromiso del domingo 20 de septiembre.

Santa Fe vs. Millonarios en la Liga Femenina
Millonarios no cobrará la entrada en las semifinales de la Liga Femenina a los abonados en la rama masculina - crédito Millonarios FC

Por otro lado, las entradas para el público contarán con un precio de 40.000 pesos, para occidental, y 30.000 pesos en oriental, sin autorización para contar con afición de Santa Fe y con la recomendación de que solo se permitirá la entrada a menores que sean mayores de cinco años.

La última vez que Millonarios se vio con Santa Fe en una fase final fue en los cuartos de la Liga Femenina 2019, cuando empataron 1-1 en el marcador global, se fueron a penales y las azules vencieron por 3-1, con actuación destacada en el arco de Paula Villarraga.

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