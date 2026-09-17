Jhon Durán tuvo bajo rendimiento con Benfica: fue el peor calificado de su equipo, ante Milán por Europa League

Jhon Jáder Durán fue titular con Benfica ante Milán AC por Europa League, pero no tuvo un buen partido y fue el segundo peor calificado por Sofa Score - crédito Daniele Mascolo/Reuters

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El paisa Jhon Jáder Durán fue el jugador peor calificado de Benfica, el club portugués, en la victoria 2-0 ante Milán, el miércoles 16 de septiembre en el estadio San Siro, por la primera fecha de la fase de liga de la Europa League 2026/27. El delantero colombiano obtuvo 6,3 puntos, de acuerdo con Sofa Score, software de análisis de rendimiento para futbolistas profesionales.

Durán prolongó una racha sin goles que contrasta con el presente de otros atacantes que pugnan por un lugar en la selección Colombia. Su última anotación fue el 18 de agosto de 2026, por lo que está cerca de completar un mes sin convertir, a un día de que la Tricolor anuncie su primera convocatoria tras el Mundial de 2026.

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Jhon Jáder Durán fue sustituido al minuto 80 en el encuentro contra Milán - crédito Daniele Mascolo/Reuters

La lista puede ofrecer señales sobre el recambio ofensivo del equipo de Néstor Lorenzo, un proceso en el que el delantero de 22 años podría tener espacio por su edad y sus antecedentes en clubes como Aston Villa, con el que compitió en la que para muchos es la mejor liga del mundo, la Premier League, en la cual anotó 19 goles en 76 juegos. No obstante, su rendimiento actual en Benfica está por debajo de las expectativas que había generado.

El equipo dirigido por Marco Silva se impuso en Italia con anotaciones de Dodi Lukébakio y Jakub Kaminski. El jugador belga abrió el marcador cerca del cuarto de hora, después de recibir el balón sobre el costado derecho, enganchar hacia el centro y definir con un remate colocado. El polaco amplió la diferencia en el complemento tras capitalizar un centro de Souffian El Karouani.

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El resultado le permitió a Benfica comenzar con tres puntos su camino europeo y sumar su primera victoria ante Milán en siete enfrentamientos entre ambos clubes.

Para Durán, en cambio, el partido dejó una participación con poca incidencia en las zonas de definición y datos que reflejan las dificultades que atraviesa para consolidarse en el frente ofensivo portugués. El colombiano no registró goles ni asistencias frente al conjunto italiano. Tuvo un remate desviado y no consiguió disparos a puerta.

El colombiano Jhon Jáder Durán celebrando su gol más reciente con el Benfica, fue el pasado 18 de agosto de 2026- crédito Filipe Amorim/AFP

Estadísticas de Jhon Durán con Benfica ante Milán AC

El atacante de Benfica tocó 25 veces el balón, una cifra limitada para un delantero que necesitaba asociarse con mayor frecuencia en un partido de exigencia continental. Además, acumuló seis controles fallidos y perdió la posesión en 11 oportunidades, un registro que explica parte de la valoración recibida al final del compromiso.

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En la circulación, Durán completó 7 de 11 pases, para una precisión del 64%. La diferencia fue más marcada en campo rival, donde acertó 5 de 9 entregas, equivalente al 56%. En su propia mitad no falló: conectó los dos pases que intentó. También acertó sus dos envíos largos, aunque esas acciones no derivaron en situaciones de peligro para el equipo portugués.

El delantero recorrió 39,1 metros con el balón en cinco conducciones y generó una progresión total de 14 metros. No tuvo regates exitosos, tras fallar el único intento que realizó. La estadística muestra un partido con escasa influencia individual en los últimos metros, un aspecto sensible para un jugador cuyo rol exige fijar defensores, ganar duelos y participar en el cierre de las jugadas.

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El partido más reciente de Jhon Durán con la selección Colombia fue el pasado 6 de junio de 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El colombiano recibió tres faltas, una señal de que logró incomodar a la defensa italiana en algunos pasajes. Sin embargo, no consiguió convertir esas acciones en remates claros ni en una ventaja sostenida para el Benfica. El cuadro visitante encontró sus principales vías de ataque por las bandas, con Lukébakio y Kaminski como protagonistas de los goles.

En tareas sin balón, Durán aportó una intercepción y un despeje. Disputó cuatro duelos por el suelo, de los cuales ganó tres, y se impuso en cuatro de cinco duelos aéreos. Cometió una infracción y ningún rival logró superarlo en el uno contra uno. Esos números muestran aporte en los contactos físicos, aunque no compensaron su baja producción ofensiva.

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Marco Silva respaldó el aporte de Jhon Durán desde el banco de suplentes

Antes del duelo en San Siro, Marco Silva destacó la respuesta de Jhon Jáder Durán cada vez que recibió minutos: “Ha sido fundamental cuando le ha tocado entrar, y sus compañeros confían en él. Lo hemos aprovechado desde el banquillo, donde ha causado un gran impacto”.

El respaldo del técnico llega en medio de una competencia interna que tiene a Vangelis Pavlidis como uno de los principales obstáculos del colombiano para afirmarse en la formación inicial. El delantero griego atraviesa un arranque de temporada productivo y venía de marcar en la victoria 3-1 frente a Gil Vicente por la Liga de Portugal.

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