Valiente perro salvó a su dueño de ser atracado en Bogotá: en video quedó como atacó a uno de los ladrones

El video se hizo viral en las redes sociales y se ve como un perro salvó a su dueño de ser robado en la capital colombiana - crédito @momentoviral/X

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En redes sociales se hizo viral un video en el que un perro salvó a su dueño de ser atracado en Bogotá al morder a uno de los ladrones, quien lo amenazó con un cuchillo para quitarle el celular

La grabación, captada por una cámara de seguridad, muestra a un hombre que caminaba por una calle junto a su mascota, un gran danés negro. El animal estaba a varios metros de distancia cuando una motocicleta se aproximó al peatón.

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Uno de los ocupantes del vehículo descendió y se dirigió hacia el ciudadano. Según se aprecia en las imágenes, el sujeto sacó un arma blanca durante el acercamiento y lo intimidó para exigirle sus pertenencias.

La grabación, captada por una cámara de seguridad, muestra a un hombre que caminaba por una calle junto a su mascota, un gran danés negro - crédito redes sociales

El hombre intentó alejarse, aunque el asaltante alcanzó a interceptarlo. Una de las versiones difundidas indicó que la víctima se arrodilló durante la amenaza, mientras otra señaló que hubo un forcejeo.

El perro volvió y atacó al hombre que se acercó a su dueño

Al advertir la situación, el perro regresó hacia su dueño y se abalanzó sobre el presunto delincuente. En el video se observa que el animal lo atacó y lo mordió.

La reacción tomó por sorpresa al hombre, quien corrió de vuelta a la motocicleta. El otro ocupante lo esperaba en el vehículo y ambos huyeron del lugar.

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El canino permaneció junto a su dueño después de la salida de los dos hombres. La secuencia se difundió en distintas cuentas de redes sociales y recibió comentarios de usuarios que destacaron la intervención de la mascota.

Hay versiones distintas sobre el lugar donde ocurrió el aparente intento de robo

Las publicaciones sobre el caso ubicaron el hecho en diferentes sectores de la capital colombiana. Algunas señalaron que ocurrió el 9 de septiembre en el barrio Primero de Mayo, en la localidad de San Cristóbal.

Al advertir la situación, el perro regresó hacia su dueño y se abalanzó sobre el presunto delincuente. En el video se observa que el animal lo atacó y lo mordió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra versión situó el episodio en la localidad de Los Mártires. Con la información disponible, no fue posible establecer con certeza el lugar exacto en el que se registró el aparente intento de hurto.

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“Mínimo un buen huesito merece este héroe”, escribió uno de los usuarios que comentó el video. Otra persona afirmó: “Ellos siempre van a dar la vida por nosotros”.

Cifras de robo en Bogotá

Durante el primer semestre de 2026, Bogotá registró 55.137 casos de hurto a personas, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que fueron entregadas en respuesta a un derecho de petición de la concejal Diana Diago.

El volumen de denuncias equivale a un promedio de 305 víctimas por día. Con ese cálculo, en la capital se habría presentado un hurto a una persona cada cinco minutos durante los primeros seis meses del año.

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La cifra también superó la capacidad del estadio El Campín. De acuerdo con la comparación planteada en los datos divulgados, el número de víctimas excedió el aforo del escenario deportivo y dejó a más de 16.000 personas adicionales por fuera.

La tasa distrital llegó a 693,9 hurtos por cada 100.000 habitantes. El indicador expuso diferencias entre las localidades de la ciudad, tanto por número de casos como por la proporción frente a su población.

La Candelaria registró la mayor tasa de hurto a personas en Bogotá, seguida por Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

La Candelaria encabezó el listado con 4.310 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguieron Los Mártires, con 2.959; Santa Fe, con 2.924; Chapinero, con 2.723, y Teusaquillo, con 2.549.

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También superaron el promedio de Bogotá las localidades de Barrios Unidos, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón, según el análisis difundido por la concejal.

Por cantidad de casos, cinco localidades reunieron el 42,9% de los hurtos denunciados en la capital. Suba registró 5.470 hechos, seguida por Engativá, con 5.262; Kennedy, con 4.622; Chapinero, con 4.362, y Teusaquillo, con 3.943.

El listado continuó con Usaquén, que contabilizó 3.775 denuncias; Fontibón, 3.361; Santa Fe, 3.314; Puente Aranda, 3.050, y Bosa, 2.951.

Diago cuestionó la respuesta del Distrito frente a las zonas con mayor concentración de casos. “La seguridad no puede depender del barrio donde viva un ciudadano”, afirmó la concejal.

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