Colombia

Pacto Histórico quiere sacar al ministro de Defensa Jorge Enrique Mora: lo someterán a moción de censura por bombardeo en el que murieron tres menores

La iniciativa se debatirá en la sesión del miércoles 16 de septiembre en la plenaria del Senado y busca la salida del funcionario del gabinete de Abelardo De La Espriella por un operativo con tres adolescentes muertos en el Guaviare

La ofensiva del 27 de agosto contra el bloque Jorge Suárez Briceño en una zona rural de El Retorno, atribuida a disidencias de las Farc, incluyó a tres menores, según el documento legislativo - crédito Ejército Nacional
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La bancada del Pacto Histórico promoverá este miércoles 16 de septiembre una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Enrique Mora, con el objetivo de retirarlo del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Los congresistas le atribuyen responsabilidad política por una operación militar en Guaviare en la que murieron tres menores de edad.

La citación será debatida en la plenaria del Senado de la República. Para que prospere, los sectores que impulsan la iniciativa deberán reunir las mayorías necesarias para que el funcionario deje el cargo.

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El debate se centra en una operación militar del 27 de agosto en Guaviare

El Pacto Histórico promoverá una moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Enrique Mora por su responsabilidad política en un operativo militar - crédito Luisa González/Reuters
El Pacto Histórico promoverá una moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Enrique Mora por su responsabilidad política en un operativo militar - crédito Luisa González/Reuters

La moción se originó tras un operativo de las Fuerzas Militares realizado el 27 de agosto en la zona rural de El Retorno, en Guaviare, contra el bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, estructura que, según el documento legislativo, comanda alias Calarcá.

La acción dejó diez personas muertas, entre ellas tres menores de edad, de acuerdo con la información incluida en la citación. Medicina Legal confirmó posteriormente que había adolescentes entre las víctimas.

Los senadores del Pacto Histórico cuestionan que el Estado no haya explicado con suficiencia si tenía conocimiento previo de la presencia de menores reclutados en el lugar antes de la operación ni cuáles fueron las precauciones adoptadas para protegerlos.

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Los congresistas cuestionan la posición pública de Jorge Enrique Mora

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Senado de la República debatirá el 16 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Defensa y su avance dependerá de las mayorías - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según el texto de la moción, el ministro Jorge Enrique Mora sostuvo ante la opinión pública que los menores fallecidos integraban el grupo armado y murieron en una situación de combate. Esa posición fue rechazada por la bancada oficialista.

Para los promotores del debate, los adolescentes de 15 y 16 años deben ser considerados víctimas del reclutamiento forzado. En el documento señalaron que “la respuesta constitucional del Estado frente a estos menores de edad no puede reducirse a identificarlos retrospectivamente como integrantes de una estructura armada ilegal”.

Los legisladores también sostienen que la responsabilidad política del ministro abarca la planeación, dirección y supervisión de la política operacional que derivó en la muerte de los tres menores.

Logo del Pacto Histórico, elección legislativa Colombia 2026
El Pacto Histórico sostiene que los adolescentes deben ser tratados como víctimas de reclutamiento forzado y pide revisar la política operacional del Ministerio de Defensa - crédito Pacto Histórico

La bancada incluyó en su argumentación el caso de un menor localizado durante el mismo operativo, quien sobrevivió y quedó bajo un proceso de restablecimiento de derechos.

“Cuando sobreviven y quedan bajo control estatal, son reconocidos inmediatamente como sujetos de protección”, plantearon los congresistas en el documento con el que solicitaron la moción de censura.

El Pacto Histórico considera que ese caso demuestra que existían deberes reforzados de protección sobre los menores vinculados de forma forzada a grupos armados ilegales y que la operación debe ser examinada desde esa perspectiva.

Mora es el segundo ministro sometido a una moción de censura

- crédito Joel González/Presidencia
Medicina Legal confirmó que entre las víctimas del operativo había adolescentes, un dato clave en la moción de censura contra Jorge Eduardo Mora - crédito Joel González/Presidencia

El titular de Defensa será el segundo integrante del gabinete de Abelardo De La Espriella que enfrenta una moción de censura en el Congreso.

El primer caso fue el del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, citado por su viaje a Santa Marta durante la emergencia posterior al terremoto del 10 de agosto. La iniciativa contra Beltrán fue rechazada el 15 de septiembre.

El Senado deberá definir ahora si abre paso a la solicitud del Pacto Histórico contra Mora, en un debate centrado en la actuación del Ministerio de Defensa frente a la muerte de menores de edad en operaciones contra grupos armados.

Según lo señalado en el documento, los parlamentarios sostienen que el ministro de Defensa asume la responsabilidad política por la planificación, conducción y fiscalización de la estrategia operacional.

Responsabilidad política por la planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados, sin que hasta el momento se hayan explicado suficientemente qué conocimiento tenía el Estado sobre su presencia antes del ataque”, dice el documento.

Esta acción derivó en el fallecimiento de tres menores que habían sido reclutados, sin que las autoridades hayan aclarado de manera suficiente qué información previa poseía el Estado sobre la presencia de los jóvenes antes de que se ejecutara el ataque.

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