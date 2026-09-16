Colombiano condenado a 10 años de cárcel en Chile por homicidio se fugó tras pedir permiso para ir al bautizo de su hijo: fue recapturado y trasladado a un nuevo centro de reclusión

El hoy detenido Néstor Jair Quiñones Hernández (21 años) cumple una condena por homicidio - crédito @PDI_Atacama/X

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El Juzgado de Garantía de Copiapó ordenó el traslado de Néstor Jair Quiñones Hernández, ciudadano colombiano de 21 años condenado por homicidio calificado, a la sección juvenil de la cárcel de Antofagasta.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía expusiera antecedentes de mala conducta y solicitara un recinto con mayores condiciones de seguridad.

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Quiñones cumple una pena de 10 años bajo régimen cerrado por su participación consumada en un homicidio calificado. La sanción fue impuesta cuando era adolescente y corresponde al máximo previsto por la legislación chilena para menores de edad responsables de delitos de esa naturaleza.

Durante la audiencia del martes 15 de septiembre, el fiscal Luis Miranda presentó los antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, justificaban el cambio de establecimiento penitenciario.

La Fiscalía sostuvo que el comportamiento del condenado dentro del sistema de reinserción hacía necesario llevarlo a un lugar que permitiera resguardar al personal, a las víctimas, a los testigos vinculados al caso y a la comunidad.

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El caso del colombiano Néstor Quiñones Hernández fue tendencia en el país austral luego de conocerse que se fugó tras obtener un permiso para asistir al bautizo de su hijo - crédito @PDI_Atacama/X | @martinarrau/X

El último incidente ocurrió en agosto en un centro de Paipote

Los abogados del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Atacama respaldaron la solicitud presentada ante el tribunal.

Entre los elementos expuestos mencionaron un hecho ocurrido en agosto en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-IRC) de Paipote, en Copiapó.

Según los antecedentes presentados durante la audiencia, Quiñones amenazó a un funcionario de ese recinto. Ese episodio se sumó a otras infracciones disciplinarias atribuidas al joven durante el tiempo que ha permanecido bajo custodia.

El juez de turno consideró que se cumplían las exigencias legales para autorizar el traslado.

En su resolución, señaló que los antecedentes entregados daban cuenta de problemas de conducta y acogió la petición para que el condenado continúe el cumplimiento de su sentencia en el recinto penitenciario de Antofagasta.

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El hoy detenido fue condenado por un crimen que cometió cuando era menor de edad - crédito Carabineros

Fiscalía afirmó que el traslado busca garantizar condiciones de seguridad

El fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, explicó que la solicitud no se limitó al episodio más reciente. Según indicó, la Fiscalía debió presentar ante el juzgado el conjunto de infracciones atribuidas al condenado para acreditar la necesidad de trasladarlo.

“En esta audiencia se decretó el traslado hacia un lugar donde Gendarmería pueda dar los resguardos y garantías para que esta persona se mantenga contenida”, señaló Shertzer.

El fiscal regional añadió que la acumulación de antecedentes podía parecer excesiva, pero sostuvo que la norma exige acreditar las circunstancias que permiten solicitar una medida de esta naturaleza. El tribunal, tras escuchar a las partes, aceptó el requerimiento.

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La medida implica que Quiñones dejará el recinto de Copiapó y será llevado a la sección juvenil de la cárcel de Antofagasta, donde continuará bajo régimen cerrado hasta completar la pena impuesta por el delito de homicidio calificado.

La investigación por la fuga del colombiano condenado sigue vigente: pidió permiso para ir al bautizo de su hijo

El traslado se resolvió en medio de una investigación que continúa abierta por la fuga protagonizada por Quiñones Hernández, quien debió ser recapturado después de un operativo en el que participaron la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Shertzer indicó que el Ministerio Público mantiene las diligencias para determinar cómo ocurrió la evasión y establecer eventuales responsabilidades. La Fiscalía también analiza los antecedentes jurídicos del caso para definir si solicitará cambios en las medidas cautelares de algunas personas investigadas.

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La resolución del Juzgado de Garantía de Copiapó establece, sin embargo, que el condenado deberá permanecer en Antofagasta mientras cumple la sentencia vigente.

Los detalles de la recaptura del colombiano

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) recapturó el lunes 7 de septiembre en Antofagasta al ciudadano colombiano condenado por homicidio calificado que se había fugado tras recibir un permiso judicial para asistir al bautizo de su hijo en Copiapó.

El joven salió con autorización del Juzgado de Garantía de Copiapó, pero no regresó al recinto y permanecía prófugo desde el viernes 4 de septiembre.

La detención ocurrió cerca del mediodía del lunes en una toma de la comuna de Antofagasta, donde los investigadores establecieron que se escondía luego de salir de la región de Atacama.

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Ocho personas fueron detenidas por presunta colaboración en la fuga

La investigación de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Copiapó y la Fiscalía de Atacama no se centró solo en localizar a Quiñones Hernández. Las diligencias permitieron detener a ocho personas señaladas de colaborar con su escape.

Los detectives buscan establecer cómo el condenado salió de Copiapó, qué medio de transporte utilizó para llegar a Antofagasta y cuál fue el rol de cada uno de los detenidos. La indagación también deberá determinar si esas personas conocían los alcances de la autorización judicial otorgada al joven.

El prefecto Víctor Toledo, jefe de la Prefectura Provincial Copiapó, indicó que el despliegue comenzó después de que las autoridades confirmaron que Quiñones Hernández no había vuelto tras el permiso para asistir al bautizo.

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El ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Chile Martín Arrau - crédito @martinarrau/X

El caso llegó hasta el ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, que se refirió al caso a través de su cuenta de X. “Se fugó, pero no llegó muy lejos”, escribió el funcionario al informar sobre la captura en Antofagasta.

Arrau sostuvo que las autoridades deben esclarecer las eventuales responsabilidades de quienes habrían facilitado el escape, de posibles funcionarios públicos involucrados y de las personas que le dieron refugio al condenado.

“En Chile no habrá refugio ni complicidad para los delincuentes”, sentenció al final el líder de la cartera.