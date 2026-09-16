Colombia

Aumento del salario mínimo disparó a $40 billones el déficit pensional de Colpensiones, aseguró Asofondos: “Un sistema así no es sostenible”

El cálculo de Asofondos apunta a que el alza del 23% del salario mínimo elevó en $5 billones la estimación fiscal, con un costo total cercano a $80 billones

La Procuraduría advirtió que con los despidos se pueden estar transgrediendo los derechos laborales de los exempleados - crédito Procuraduría General de la Nación/página web
Colpensiones requeriría $40 billones de la Nación en 2026 tras el aumento del 23% del salario mínimo, según Asofondos - crédito Procuraduría General de la Nación/página web
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Las pensiones de Colpensiones requerirían $40 billones de recursos de la Nación en 2026, tras un aumento del 23,7% del salario mínimo que elevó el cálculo estatal en $5 billones. La estimación fue expuesta por Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, en declaraciones a El Colombiano.

La presión fiscal se extendería al año siguiente: las necesidades de Colpensiones llegarían a cerca de $96,8 billones en 2027, de los cuales alrededor de $50 billones corresponderían a ingresos propios y $46 billones a transferencias de la Nación. El sector Trabajo reportó además una brecha presupuestal de $4,84 billones, concentrada principalmente en el pago de pensiones.

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Para 2026 se habían calculado $75 billones para cubrir las mesadas de alrededor de 1,4 millones de personas afiliadas al régimen general administrado por Colpensiones. Ese monto equivale al recaudo anual total del impuesto al valor agregado en Colombia, según la explicación de Velasco.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, anunció acciones legales contra decreto que obliga las AFP a trasladarle a Colpensiones $25 billones del ahorro de los trabajadores - crédito Asofondos
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que el costo total de las pensiones se acercaría a $80 billones y que las cotizaciones no cubren las obligaciones del sistema público - crédito Asofondos

El presupuesto inicial contemplaba tres fuentes para financiar las obligaciones: $16 billones por traslados desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, $24 billones en cotizaciones y $35 billones del Presupuesto General de la Nación, canalizados por el Ministerio de Hacienda.

El alza salarial modificó el supuesto presupuestal, dado que el salario mínimo resultó 18% superior al nivel previsto para elaborar las cuentas.

Con el ajuste, el costo total de las pensiones se acercaría a $80 billones y la Nación tendría que cubrir aproximadamente la mitad de ese valor. Velasco sostuvo ante El Heraldo que las cotizaciones de los afiliados no alcanzan para financiar las obligaciones del sistema público.

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El presidente de Asofondos describió el aporte estatal como un desequilibrio estructural: “Para el año 2026, según cifras de Asofondos, el aporte estatal sería de aproximadamente $40 billones. El sistema público colombiano tiene un déficit de cerca del 50% de los pagos que tiene que hacer”.

La relación entre quienes aportan y quienes reciben una mesada también condiciona las proyecciones. Por cada pensión mínima pagada por Colpensiones se requieren cerca de ocho personas que coticen sobre un salario mínimo, aunque para 2026 esa proporción estaría entre cuatro y cinco cotizantes por pensionado.

La disminución continuaría en las próximas décadas: dentro de 15 años habría dos cotizantes por cada pensionado y, en 25 años, la relación caería a un aportante por beneficiario. Velasco advirtió: “Un sistema así no es sostenible”.

El dirigente gremial propuso que el modelo dependa en mayor medida del ahorro individual y de los rendimientos de esos recursos, en lugar de apoyarse principalmente en un esquema de reparto. “Debemos pensar pronto en un sistema pensional más sostenible, que esté basado más en el ahorro y en la rentabilidad de ese ahorro”, afirmó.

Banco de la República administrará los recursos de las pensiones - crédito Colprensa
El pago de pensiones de Colpensiones para 1,4 millones de afiliados demandaría $75 billones en 2026, una cifra equivalente al recaudo anual del IVA en Colombia - crédito Colprensa

La discusión financiera coincide con el trámite pendiente de la reforma pensional, luego de que la Corte Constitucional avalara la mayor parte de la iniciativa y ordenara revisar varios artículos antes de su plena entrada en vigor. La Cámara de Representantes deberá esperar la emisión formal de la decisión para retomar el debate.

La corporación tendrá 30 días hábiles para examinar los nueve artículos devueltos y un artículo nuevo incorporado a la discusión. Velasco explicó en La FM que Asofondos prepara la implementación de la reforma, cuya operación está prevista para el 1 de abril de 2027.

“Estamos alistando todo para estar en modo de implementación y tener la reforma lista”, aseguró. El presidente del gremio consideró, sin embargo, que los congresistas solo podrán discutir las proposiciones que no fueron debatidas y luego votar a favor o en contra.

Según su interpretación, el trámite no habilitaría nuevas proposiciones sobre el contenido aprobado. Cualquier cambio adicional requeriría un nuevo proyecto de ley, que podría ser presentado por el Gobierno o por el Congreso para modificar la Ley 2381.

Durante su intervención ante el Congreso, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que el presupuesto estimado para su ministerio y los organismos adscritos y vinculados alcanzará los $66,9 billones para 2027 - crédito @MintrabajoCol/X
Durante su intervención ante el Congreso, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que el presupuesto estimado para su ministerio y los organismos adscritos y vinculados alcanzará los $66,9 billones para 2027 - crédito @MintrabajoCol/X

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, alertó ante el Congreso que el presupuesto proyectado para su cartera y sus entidades adscritas y vinculadas asciende a $66,9 billones en 2027. Del déficit identificado, el 92,3% corresponde a los recursos necesarios para cubrir pensiones; el resto se relaciona con gastos de funcionamiento e inversión.

El Ministerio de Hacienda confirmó una cuota de funcionamiento cercana a $58,17 billones para ese año. De esa asignación, unos $41 billones estarían dirigidos a Colpensiones y cerca de $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep.

La distribución deja pendiente la financiación necesaria para atender las obligaciones estimadas de Colpensiones en 2027, por lo que el faltante de $4,84 billones se concentra en el pago de las pensiones.

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