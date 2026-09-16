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Faustino Asprilla habló sobre la llegada de James a Atlético Nacional: “Cuando le clave 5 a Millonarios me convencerá”

El exdelantero puso un listón extremo tras las dos derrotas del semestre: pide una victoria por cinco tantos en el Atanasio Girardot para validar el proyecto de Lucas González en la Liga BetPlay

Faustino Asprilla afirmó que Atlético Nacional solo lo convencerá como candidato al título si derrota a Millonarios por cinco goles en el Atanasio Girardot-crédito @ESPNColombia/X
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Faustino “Tino” Asprilla fijó para Atlético Nacional una exigencia inusual antes de reconocerlo como candidato al título: derrotar a Millonarios por cinco goles en el estadio Atanasio Girardot, el 24 de septiembre de 2026, después de las dos caídas que sufrió ante el equipo bogotano durante el primer semestre de 2026.

El exdelantero de la Selección Colombia y del club antioqueño planteó ese desafío en ESPN F360.

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El último antecedente del clásico de Colombia se remonta al 4 de marzo de 2026, cuando Millonarios eliminó a Nacional de la Copa Sudamericana con un triunfo por 3-1 en Medellín. Días más tarde, volvió a imponerse por 3-0 en El Campín, esta vez por la Liga colombiana.

Faustino Asprilla afirmó que Atlético Nacional solo lo convencerá como candidato al título si derrota a Millonarios por cinco goles en el Atanasio Girardot-crédito Scott Heppell/REUTERS
Faustino Asprilla afirmó que Atlético Nacional solo lo convencerá como candidato al título si derrota a Millonarios por cinco goles en el Atanasio Girardot-crédito Scott Heppell/REUTERS

Esos antecedentes explican por qué Asprilla eligió al conjunto azul como la medida para evaluar el proceso del técnico Lucas González. El exfutbolista considera que el buen comienzo del equipo todavía debe sostenerse frente a un adversario que lo superó dos veces en pocos días.

“Dentro de tres partidos me doy cuenta. Cuando se enfrente a Millonarios y le clave cinco en el Atanasio, ese día diré ahí sí convence. 1-0 sería muy poquito”, afirmó Asprilla.

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El clásico del Atanasio como exámen

James se enfrentará a Juan Guillermo Cuadrado-crédito @nacionaloficial/X- Imagen Ilustrativa Infobae - Diego Pineda/Colprensa
James se enfrentará a Juan Guillermo Cuadrado-crédito @nacionaloficial/X- Imagen Ilustrativa Infobae - Diego Pineda/Colprensa

El encuentro entre Nacional y Millonarios se jugará el 24 de septiembre de 2026 a las 7:30 p. m. en el Atanasio Girardot de Medellín, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay. El partido reunirá a un equipo que renovó su plantel y busca sostener su rendimiento con un rival que ya lo eliminó de un torneo internacional y lo goleó en el campeonato local.

Nacional suma 15 puntos en seis partidos de la Liga BetPlay, con cinco victorias y una derrota. Marcó 14 goles y recibió cuatro, una campaña que lo mantiene en los primeros puestos pese a haber disputado menos encuentros que varios de sus rivales.

El equipo viene de vencer 2-0 a Águilas Doradas con goles de Edwin Cardona e Ian Poveda. El atacante inglés-colombiano fue una de las incorporaciones que ya tuvo impacto inmediato dentro de la cancha.

La nómina de González también incorporó al arquero Franco Armani, además de los anuncios de Andrés Reyes y Poveda. Más tarde se concretó el fichaje de James Rodríguez, presentado como una de las contrataciones más destacadas del mercado colombiano.

El mediocampista fue incluido por primera vez en una convocatoria de Atlético Nacional para el partido del 16 de septiembre de 2026 contra Internacional de Bogotá en El Campín. Esa citación abre la posibilidad de que James dispute sus primeros minutos con la camiseta verde.

Para Asprilla, una victoria ajustada no alcanzaría para despejar las dudas sobre las aspiraciones del conjunto dirigido por Lucas González. Su condición fue una goleada ante Millonarios, el adversario que más complicó a Nacional en la primera parte del año.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para el partido ante Inter de Bogotá

James Rodríguez en la lista de viajeros de Atlético Nacional para el duelo ante el Inter en Bogotá-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
James Rodríguez en la lista de viajeros de Atlético Nacional para el duelo ante el Inter en Bogotá-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Arqueros

  • #34. Franco Armani.
  • #44. Edimir Zea.

Defensas

  • #3. Neider Parra.
  • #20. Milton Casco.
  • #16. William Tesillo.
  • #27. Yeicar Perlaza.
  • #33. Samuel Velásquez.
  • #6. Andrés Román.
  • #15. Andrés Reyes.

Volantes

  • #23 James Rodríguez.
  • #80. Juan Manuel Zapata.
  • #19. Juan Manuel Rengifo.
  • #22. Elias Cabrera.
  • #31. Xavi Ríos.

Delanteros

  • #17. Cristian Arango
  • #7. Marlos Moreno
  • #29. Andrés Sarmiento
  • #30. Kevin Parra.
  • #9. Marlos Moreno.
  • #99. Ian Poveda.

Así va el historial del Nacional vs. Millonarios

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La última vez que Atlético Nacional y Millonarios jugaron el clásico de Colombia fue el 17 de marzo de 2026 en el estadio El Campín, y que terminó con la victoria por 3-0 a favor del cuadro azul.

El “Embajador” ganó con los goles de Rodrigo Contreras al minuto 15, de Mateo García al 61 y de Leonardo Castro al 83 de partido.

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