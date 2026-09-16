Carlos Antonio Vélez reaccionó al retiro de James Rodríguez de la selección Colombia: “Se le abona el gesto”

El periodista Carlos Antonio Vélez aplaudió la decisión de James Rodríguez de retirarse de la seleccipon Colombia-crédito Jesús Aviles/Infobae

Guardar

El retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia, el 15 de septiembre de 2026, llevó al periodista Néstor Lorenzo al centro de los cuestionamientos planteados por Carlos Antonio Vélez, respaldando la salida del volante y sostuvo que el entrenador deberá construir un equipo competitivo sin la figura sobre la que, a su juicio, recaían buena parte de las miradas.

La decisión del mediocampista marca el cierre de una etapa para el seleccionado, mientras el cuerpo técnico deberá afrontar una renovación sin uno de los futbolistas que concentró atención dentro y fuera de la cancha. Vélez consideró que el cambio también permitirá evaluar con mayor nitidez el funcionamiento colectivo dirigido por Lorenzo.

PUBLICIDAD

El retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia cerró una etapa y trasladó la presión sobre Néstor Lorenzo-crédito @WinSportsTV/X

El comentarista afirmó que el fútbol conserva su esencia, pero modificó sus exigencias: “El fútbol hoy es el mismo de siempre, pero se juega distinto”.

Vélez sostuvo que las condiciones técnicas ya no bastan para competir en el máximo nivel. Según su visión, los futbolistas deben responder además en intensidad, despliegue físico, sacrificio y tareas colectivas, tanto cuando el equipo tiene la pelota como cuando necesita recuperarla.

“Un pase bueno o dos pases buenos o algunas jugadas aisladas o el cobro de una pelota quieta ya no alcanza”, manifestó el periodista. Para él, la presencia ocasional en acciones determinantes no reemplaza la participación sostenida que demanda el juego contemporáneo.

PUBLICIDAD

El analista defendió que Rodríguez tomara personalmente la determinación de alejarse de la Selección.

“Nadie más sabe de su propio estado que uno mismo”, señaló, al referirse a la condición del jugador y a su capacidad para reconocer el momento de su carrera. También valoró que el volante no prolongara su ciclo en el equipo nacional.

“Se le abona el gesto porque hay quienes se atornillan y se quedan ahí. El fútbol sigue y la selección sigue. El fútbol no para, la selección no se acaba”, afirmó. expresó Vélez, quien describió la salida como el final de una era comparable con despedidas anteriores de figuras colombianas.

PUBLICIDAD

La presión sobre Lorenzo sin James Rodríguez

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's James Rodriguez shakes hands with coach Nestor Lorenzo after he was substituted REUTERS/Lee Smith

La crítica de Vélez se dirigió después hacia el manejo que Lorenzo habría hecho de la presencia de Rodríguez. El periodista dijo tener la impresión de que el futbolista funcionó como un “escudo” o un “pararrayos” cuando aparecían problemas en el rendimiento de Colombia.

“Esa es la sensación que tengo, y debo decirlo, es una opinión, era tener un escudo, era la jugada fácil”, aclaró. Vélez remarcó que se trataba de una interpretación personal y no de un hecho probado.

Para el comentarista, el foco puesto sobre el número 10 podía desviar las críticas sobre las decisiones del cuerpo técnico y el funcionamiento general del equipo. “Todos los ojos puestos en el 10 (...) y los demás bien gracias, todo tranquilo, todo bien”, agregó.

PUBLICIDAD

Vélez afirmó además que personas cercanas al entrenador le habrían indicado que Lorenzo planeaba convocar otra vez a Rodríguez. A partir de esa versión, cuestionó el uso que el director técnico habría dado al jugador:

“Estoy por creer que lo utilizó indiscriminadamente el técnico al jugador”.

Sin Rodríguez en la plantilla, Vélez sostuvo que Lorenzo deberá asumir directamente la responsabilidad por el rendimiento de la Selección Colombia.

“Total, le llegó la hora a este señor, al director técnico de ponerse a trabajar. Debe armar un equipo competitivo sin esconderse en el aura de los que dicen adiós”, señaló.

El periodista consideró que el período de transición puede requerir tolerancia, aunque planteó que también permitirá medir los resultados del entrenador sin el respaldo futbolístico de la generación que, según su análisis, cargó con gran parte de las responsabilidades durante el proceso.

PUBLICIDAD

Vélez lamentó que una nueva camada de jugadores termine su recorrido sin títulos y recordó que la última generación ganadora fue la de 2001, hace 25 años.

“O sea que hemos pasado 25 años, generación tras generación, sin ganar nada. Entonces, Lorenzo, te tocó dar la cara, solito, ya. Ya no podemos tener ese pararrayos ahí. Ahora sí, tocó”, sentenció Carlos Antonio Vélez.

Néstor Lorenzo le habría pedido a James Rodríguez que no se retirara

Néstor Lorenzo dejó abierta la posibilidad del regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Néstor Lorenzo dejó abierta la posibilidad de que James Rodríguez regrese a la Selección Colombia después de que el mediocampista anunciara su retiro del combinado nacional y fichara por Atlético Nacional. El entrenador, cuyo contrato fue renovado hasta mediados de 2030, quiere seguir contando con el jugador si recupera la competencia y el ritmo.

PUBLICIDAD

Lorenzo tiene prevista para este jueves 17 de septiembre una rueda de prensa en la que anunciará la convocatoria para los amistosos ante México, Perú y Paraguay, que se disputarán en Estados Unidos entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. La lista podría incluir nuevas caras ante la ausencia de varios futbolistas que priorizarán su consolidación en clubes internacionales, de cara al posible inicio de las Eliminatorias en marzo de 2027.

Según reveló el periodista Eduardo Luis López a La FM, Lorenzo le pidió a James que no se retirara cuando ambos conversaron antes del anuncio oficial. El técnico argentino pretendía mantenerlo en el proceso, especialmente con la mira puesta en la Copa América de 2028, aunque en ese momento el futbolista no tenía equipo y su futuro era incierto.

PUBLICIDAD

La llegada a Atlético Nacional y una eventual participación en la Copa Libertadores de 2027 podrían darle al mediocampista una nueva oportunidad si alcanza un buen rendimiento. James tiene 35 años, y López recordó que el jugador había dicho en entrevistas anteriores que no quería prolongar su carrera hasta cerca de los 40; incluso, señaló que podría dejar el fútbol después de una temporada con el club colombiano.