Gobierno de Abelardo de la Espriella no entregará recursos para artistas y gestores culturales: Ministerio de las Culturas anunció que suspende el Programa Nacional de Estímulos

Las categorías afectadas acumularon más de mil proyectos habilitados, mientras becas, residencias y pasantías mantuvieron su curso por contar con recursos disponibles - crédito Luisa González/REUTERS/Prensa Abelardo de la Espriella/Sergio Acero/Colprensa

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella no entregará en 2026 recursos para artistas y gestores culturales en las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos, luego de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes suspendiera esa parte de la convocatoria.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, firmada por el secretario general de la cartera, Julián David Sterling Olave. El acto modificó las condiciones específicas del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2026 y determinó que no habrá evaluación, designación de ganadores ni asignación de recursos para esas categorías.

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La suspensión afectó 1.308 propuestas del Programa Nacional de Estímulos

La medida alcanzó a 1.308 postulaciones del Programa Nacional de Estímulos que ya habían superado la verificación documental. De ese total, 351 correspondían a premios nacionales y 957 a reconocimientos.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, firmada por el secretario general de la cartera, Julián David Sterling Olave - crédito suministrada

El cronograma del Programa Nacional de Estímulos contemplaba la publicación de resultados a más tardar el 15 de septiembre. Los jurados responsables de calificar las propuestas no fueron designados y la evaluación no comenzó.

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional necesaria para asumir esa fase.

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La entidad indicó que su equipo atiende cierres administrativos y financieros, reclamaciones, acciones de tutela, derechos de petición y el acompañamiento a beneficiarios de otras modalidades del Programa Nacional de Estímulos.

Becas, residencias y pasantías del programa continuarán

La Resolución 1887 no suspendió todas las líneas del Programa Nacional de Estímulos 2026. Las becas, residencias y pasantías continuarán, pues sus ganadores fueron seleccionados desde junio y, según el ministerio, cuentan con disponibilidad presupuestal y de caja para completar las etapas pendientes.

Para justificar la suspensión de premios y reconocimientos, el ministerio mencionó restricciones en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). También indicó que se priorizaron recursos para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada después del terremoto del 10 de agosto.

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La cartera informó que, a agosto de 2026, tenía obligaciones pendientes asociadas al PAC por $185.482 millones. De esa cifra, $75.436 millones correspondían a los portafolios de Estímulos y Concertación Cultural. Además, aseguró que obtuvo $40.000 millones adicionales para atender parte de esos compromisos.

La cartera informó que, a agosto de 2026, tenía obligaciones pendientes asociadas al PAC por $185.482 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La asignación busca priorizar pagos vinculados con el Programa Nacional de Estímulos, el Programa Nacional de Concertación Cultural y Artes para la Paz.

El Ministerio de las Culturas señaló que los recursos obtenidos permitirán iniciar desembolsos en las áreas consideradas prioritarias, aunque reconoció que el dinero disponible no cubre el total de la deuda.

La cartera anunció que mantendrá las gestiones para conseguir nuevas partidas y completar los pagos pendientes de las convocatorias y programas culturales.

La exministra Yannai Kadamani cuestionó la decisión y sostuvo que sería la primera vez, en los 27 años de existencia del Programa Nacional de Estímulos, que no se entregarían premios y reconocimientos.

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La exministra Yannai Kadamani cuestionó la decisión y sostuvo que sería la primera vez, en los 27 años de existencia del Programa Nacional de Estímulos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes aclaró que quienes se postularon no tienen un derecho adquirido, pues no existe un acto administrativo que los declare ganadores. La cartera evaluará en futuras vigencias mecanismos para reconocer las propuestas habilitadas, aunque esa posibilidad no garantiza pagos.

Con corte a agosto de 2026, la entidad informó que acumula $185.482 millones en pagos pendientes, obligaciones que la actual administración atribuye a compromisos provenientes del gobierno de Gustavo Petro. La situación afecta a 4.162 artistas, gestores, organizaciones culturales, formadores y personas vinculadas al patrimonio.

El monto más alto corresponde a Estímulos y Concertación Cultural, con $75.436 millones. A esa cifra se suman $22.116 millones de Artes para la Paz, $21.983 millones de Patrimonio y Memoria, $19.986 millones de Educación y Formación Artística y $7.074 millones de Infraestructura Cultural.

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