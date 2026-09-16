No hubo sobrevivientes en el accidente de la avioneta de la misión médica accidentada tras despegar del Chocó: el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la noticia

Avioneta con matrícula HK-4985 se accidentó y no dejó sobrevivientes, afirmó el mandatario Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press - @FuerzaAereaCol/X

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Las autoridades confirmaron la muerte de todos los ocupantes de una avioneta Cessna T206 de matrícula HK-4985, que se accidentó cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.

La información fue divulgada por el jefe de Estado Abelardo de la Espriella a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. El dirigente expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas tras conocerse el hallazgo de la aeronave.

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“Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985”, escribió De la Espriella. En el mismo pronunciamiento indicó que el aparato sufrió un accidente durante el trayecto que conectaba a Condoto con el sector de Guaymaral, al norte de la capital colombiana.

Según el mensaje, las autoridades verificaron que ninguna de las personas que viajaba en el avión sobrevivió al siniestro.

“Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”, señaló el abogado y dirigente político.

Abelardo de la Espriella confirmó hallazgo de aeronave accidentada con todos sus ocupantes fallecidos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La aeronave cubría una ruta desde el departamento de Chocó hacia Bogotá, un trayecto que conecta una zona del litoral Pacífico colombiano con la capital del país.

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De la Espriella dirigió un mensaje a las familias, amigos y personas cercanas a quienes perdieron la vida. “Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, manifestó.

También expresó que acompañaba el duelo de los allegados y pidió consuelo y fortaleza para enfrentar la pérdida. “Paz en sus tumbas”, concluyó en su publicación.

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