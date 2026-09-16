Robos a comercios en Bogotá: los martes concentran más casos y cinco localidades reúnen más de la mitad de las denuncias

Bogotá acumuló 3.843 hurtos a establecimientos comerciales en el primer semestre de 2026, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad - crédito loquepasa_enbogota/Instagram

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Los martes concentran más robos a comercios en Bogotá, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entregadas en respuesta a un derecho de petición de la concejal Diana Diago. Entre enero y junio de 2026 se reportaron 642 casos ese día de la semana, un promedio de un hurto cada 58 minutos.

El registro de los martes equivale a 24,69 robos diarios en los 26 martes comprendidos en el primer semestre. En total, Bogotá acumuló 3.843 hurtos a establecimientos comerciales entre el 1 de enero y el 30 de junio, de acuerdo con la información conocida por la cabildante.

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Diago sostuvo que los resultados muestran una concentración del delito en determinados días y zonas de la ciudad. “Los comerciantes no solo enfrentan los retos económicos de sacar adelante sus negocios, también deben soportar el flagelo de la delincuencia”, afirmó.

Los datos también indican que Suba, Engativá, Chapinero, Usaquén y Puente Aranda reunieron 2.136 hurtos a comercios en el primer semestre. Esa cifra corresponde al 55,6% de los casos reportados en Bogotá durante ese periodo.

Los martes concentraron más hurtos a comercios en Bogotá entre enero y junio de 2026, con 642 casos y un promedio de un robo cada 58 minutos - crédito Concejo de Bogotá/Diana Diago

Martes y jueves, los días con más casos

Después de los martes, los jueves registraron el mayor número de hurtos a establecimientos comerciales, con 631 casos entre enero y junio. El promedio fue de 24,27 robos por día y 1,01 por hora durante los 26 jueves analizados.

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Los miércoles ocuparon el tercer lugar, con 586 hurtos y un promedio de 22,54 casos diarios. Los lunes registraron 545 robos, mientras que los viernes sumaron 532 y los sábados, 523.

Los domingos presentaron el menor número de reportes: 384 casos en seis meses. El promedio fue de 14,77 hurtos por domingo, equivalente a 0,62 hechos por hora.

La Secretaría de Seguridad reportó en su Boletín Mensual de Seguridad y Convivencia que, entre enero y julio, el mayor número de hurtos a comercio se concentró en la tarde, con 1.580 casos, el 33,21% del total acumulado en ese lapso.

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En ese mismo informe, la entidad señaló que la tarde de los martes registró 269 hurtos, la cifra más alta entre las combinaciones de día y franja horaria. Le siguieron los miércoles en la tarde, con 259 casos; los martes en la tarde, con 244; los viernes en la tarde, con 232, y los sábados en la tarde, con 228.

La tarde concentró el mayor número de hurtos a comercio en Bogotá entre enero y julio, con 1.580 casos, el 33,21% del total - crédito Secretaría Distrital de Seguridad/Boletín mensual

Cinco localidades reunieron más de la mitad de los robos

Suba encabezó el listado de localidades con más hurtos a establecimientos comerciales entre enero y junio, con 493 casos.

Engativá ocupó el segundo lugar, con 474 denuncias.

Seguida por Chapinero, con 418.

Usaquén acumuló 406 reportes.

Puente Aranda con 345.

Las cinco localidades concentraron más de la mitad de los robos contra comercios registrados durante el primer semestre, según la respuesta de la Secretaría de Seguridad a la petición de Diago.

El boletín de la entidad, cuyo periodo acumulado se extiende hasta el 31 de julio, presenta una distribución distinta por localidades debido a que incorpora un mes adicional. Allí, Suba reportó 537 casos, Usaquén 531, Chapinero 522 y Engativá 401.

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El informe también indicó que Chapinero, Usaquén, Bosa y Antonio Nariño tuvieron aumentos frente al mismo periodo de 2025. Chapinero sumó 44 casos más, un alza de 9,2%, mientras que Usaquén registró 15 hechos adicionales, con un incremento de 2,9%.

Suba, Engativá, Chapinero, Usaquén y Puente Aranda reunieron 2.136 hurtos a comercios y concentraron el 55,6% de los casos del primer semestre en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de Seguridad/Boletín mensual

En contraste, Kennedy, Fontibón, Suba y Engativá mostraron las mayores reducciones acumuladas. Kennedy reportó 140 casos menos que en el mismo periodo de 2025 y Fontibón redujo 131 hechos, según las cifras elaboradas con información del Sistema Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.

La Secretaría reporta una reducción anual del delito

La Secretaría de Seguridad informó que entre el 1 de enero y el 31 de julio se registraron 4.758 hurtos a comercio en Bogotá. El dato representa 935 casos menos frente al mismo lapso de 2025, una disminución de 16,4%.

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En julio se reportaron 419 robos a establecimientos, 479 menos que en julio de 2025. La entidad calculó para ese mes una reducción de 53,3%.

El informe señaló además que ocho de los 11 principales delitos presentaron descensos en julio frente al mismo mes del año anterior. Entre ellos incluyó el hurto a comercio, la extorsión, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, el hurto a personas, las lesiones personales, el hurto a residencias y los homicidios.

Diago cuestionó la respuesta de seguridad del Distrito y pidió al alcalde Carlos Fernando Galán resultados frente a los hurtos que afectan a los negocios. “Es evidente que la estrategia de seguridad no está funcionando”, aseguró la concejal.

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La Secretaría de Seguridad reportó 4.758 hurtos a comercio en Bogotá entre enero y julio, 935 menos que en el mismo periodo de 2025, mientras Diana Diago pidió al alcalde Carlos Fernando Galán reforzar la seguridad - crédito Concejo de Bogotá

La cabildante solicitó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en corredores comerciales, aumentar las labores de inteligencia contra estructuras dedicadas al hurto y asegurar la captura y judicialización de los responsables. “No podemos seguir permitiendo que quienes generan empleo y dinamizan la economía de Bogotá trabajen con miedo”, concluyó Diago.