Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, habló sobre la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana 2026: “El que no los hace, los ve hacer”

Hugo Rodallega lamentó la oportunidad que desperdició para el gol de Independiente Santa Fe, ante Vasco Da Gama, al inicio del partido - crédito Ricardo Moraes/Reuters

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Hugo Rodallega asumió la responsabilidad por una ocasión desperdiciada en el inicio del partido que terminó con la eliminación de Independiente Santa Fe de la Copa Sudamericana. El capitán del equipo bogotano afirmó que la falta de eficacia condicionó la derrota 2-0 frente a Vasco da Gama, en Río de Janeiro, resultado que dejó al club colombiano fuera de las semifinales.

“El que no los hace, los ve hacer”, resumió el delantero en declaraciones a ESPN Colombia después del encuentro disputado el martes 15 de septiembre en el estadio São Januário. Santa Fe había llegado a Brasil con la serie igualada 0-0, tras el partido de ida en Bogotá, pero no logró sostener el equilibrio ni aprovechar sus momentos favorables en la revancha.

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Rodallega situó la jugada determinante en los primeros minutos. El atacante recibió un centro desde la derecha y quedó en posición de definición dentro del área, aunque su remate encontró la respuesta del arquero Léo Jardim. La intervención evitó el gol que podía modificar el desarrollo de la llave cuando el marcador aún no tenía goles.

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, tras perder 2-0 ante Vasco Da Gama en los cuartos de final - crédito Andre Coelho/EFE

Rodallega lamentó la opción que tuvo Santa Fe en el inicio

“Tuvimos la primera ocasión de gol, no la supe concretar”, expresó Hugo Rodallega, quien reconoció su responsabilidad en la acción. El delantero aclaró que buscó convertir y no rematar al cuerpo del guardameta brasileño, pero también le dio mérito a Jardim por la atajada.

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La oportunidad se produjo cerca del minuto 18, en un pasaje en el que Santa Fe logró llevar el juego al área rival. Rodallega conectó desde pocos metros y el arquero reaccionó a tiempo para desviar el balón. Esa fue la situación más clara del conjunto colombiano antes de que Vasco tomara ventaja.

El capitán sostuvo que el equipo mantuvo la búsqueda ofensiva. “El equipo no bajó los brazos y fuimos incisivos”, señaló a ese medio deportivo. No obstante, la falta de definición contrastó con la efectividad del cuadro local, que abrió el marcador a los 37 minutos por medio de Bruno Duarte.

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La anotación llegó después de una recuperación de Alan Saldivia y una acción que encontró a Duarte en zona de remate. El delantero brasileño venció al arquero Andrés Mosquera Marmolejo y obligó a Santa Fe a cambiar el planteamiento para el segundo tiempo. Con el 1-0 en contra y el empate sin goles de la ida, el equipo dirigido por Pablo Repetto necesitaba marcar al menos una vez para llevar la serie a los penales.

El equipo titular de Vasco Da Gama, para enfrentar a Santa Fe, con Marino Hinestroza incluido - crédito Ricardo Moraes/Reuters

El segundo gol de Vasco sentenció la serie en Río de Janeiro

Rodallega explicó que la obligación de ir al ataque expuso a Santa Fe en defensa. “Cuando ya recibimos el gol, se pone más complicado el partido. Nosotros tenemos que ir con más obligación hacia adelante y por ese mismo impulso creo que quedamos mal parados atrás”, afirmó, en la misma conversación con ESPN Colombia.

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El equipo colombiano realizó variantes ofensivas a los 62 minutos, con los ingresos de Kilian Toscano y Nahuel Bustos. Vasco también modificó su frente de ataque y David Corrêa da Fonseca entró en lugar de Bruno Duarte. Poco después, a los 65 minutos, el recién ingresado convirtió el 2-0 tras un centro de José Luis Rodríguez.

“Ya estábamos muy jugados hacia adelante, con la obligación de ir a buscar empatar el partido, y teníamos que dejar un descuido. En una de esas viene el segundo gol y prácticamente el partido ya se pierde”, analizó Rodallega. El tanto de David amplió la diferencia global a 2-0 y dejó a Santa Fe sin margen de recuperación.

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La eliminación cerró la campaña internacional del club en los cuartos de final. Vasco da Gama avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre Boca Juniors y São Paulo.

Este fue el equipo titular de Santa Fe, en la eliminación ante Vasco Da Gama por Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/Reuters

Santa Fe volverá a enfocarse en la Liga BetPlay y la Copa Colombia

El delantero admitió la tristeza del plantel por no alcanzar la ronda de los cuatro mejores, aunque planteó la necesidad de cambiar el foco de inmediato. “Tenemos esa tristeza de haber salido eliminados y no poder clasificar a la semifinal”, dijo.

Rodallega también se refirió a los objetivos que le quedan a Santa Fe durante el semestre. Antes del viaje a Brasil, el triunfo 1-0 sobre Deportes Tolima ubicó al equipo en el séptimo puesto de la Liga BetPlay, dentro del grupo de los ocho que accederían a los cuadrangulares.

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“La mentalidad de uno como profesional al día siguiente debe cambiar”, indicó el atacante, por último, en ESPN Colombia. Santa Fe visitará a Alianza FC el sábado 19 de septiembre y recibirá a Deportivo Cali el martes 22 del mismo mes, por la Liga BetPlay. Luego enfrentará a Unión Magdalena el viernes 25 en la vuelta de la Copa Colombia, serie en la que llega con una ventaja de 2-0.