Deportes

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, habló sobre la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana 2026: “El que no los hace, los ve hacer”

Vasco Da Gama eliminó al cuadro “Cardenal” del torneo internacional, tras ganarle 2-0 en el estadio São Januário de Rio de Janeiro, Brasil

Hugo Rodallega lamentó la oportunidad que desperdició para el gol de Independiente Santa Fe, ante Vasco Da Gama, al inicio del partido - crédito Ricardo Moraes/Reuters
Hugo Rodallega lamentó la oportunidad que desperdició para el gol de Independiente Santa Fe, ante Vasco Da Gama, al inicio del partido - crédito Ricardo Moraes/Reuters
Guardar

Hugo Rodallega asumió la responsabilidad por una ocasión desperdiciada en el inicio del partido que terminó con la eliminación de Independiente Santa Fe de la Copa Sudamericana. El capitán del equipo bogotano afirmó que la falta de eficacia condicionó la derrota 2-0 frente a Vasco da Gama, en Río de Janeiro, resultado que dejó al club colombiano fuera de las semifinales.

El que no los hace, los ve hacer”, resumió el delantero en declaraciones a ESPN Colombia después del encuentro disputado el martes 15 de septiembre en el estadio São Januário. Santa Fe había llegado a Brasil con la serie igualada 0-0, tras el partido de ida en Bogotá, pero no logró sostener el equilibrio ni aprovechar sus momentos favorables en la revancha.

PUBLICIDAD

Rodallega situó la jugada determinante en los primeros minutos. El atacante recibió un centro desde la derecha y quedó en posición de definición dentro del área, aunque su remate encontró la respuesta del arquero Léo Jardim. La intervención evitó el gol que podía modificar el desarrollo de la llave cuando el marcador aún no tenía goles.

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, tras perder 2-0 ante Vasco Da Gama en los cuartos de final - crédito Andre Coelho/EFE
Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, tras perder 2-0 ante Vasco Da Gama en los cuartos de final - crédito Andre Coelho/EFE

Rodallega lamentó la opción que tuvo Santa Fe en el inicio

Tuvimos la primera ocasión de gol, no la supe concretar”, expresó Hugo Rodallega, quien reconoció su responsabilidad en la acción. El delantero aclaró que buscó convertir y no rematar al cuerpo del guardameta brasileño, pero también le dio mérito a Jardim por la atajada.

PUBLICIDAD

La oportunidad se produjo cerca del minuto 18, en un pasaje en el que Santa Fe logró llevar el juego al área rival. Rodallega conectó desde pocos metros y el arquero reaccionó a tiempo para desviar el balón. Esa fue la situación más clara del conjunto colombiano antes de que Vasco tomara ventaja.

El capitán sostuvo que el equipo mantuvo la búsqueda ofensiva. “El equipo no bajó los brazos y fuimos incisivos”, señaló a ese medio deportivo. No obstante, la falta de definición contrastó con la efectividad del cuadro local, que abrió el marcador a los 37 minutos por medio de Bruno Duarte.

La anotación llegó después de una recuperación de Alan Saldivia y una acción que encontró a Duarte en zona de remate. El delantero brasileño venció al arquero Andrés Mosquera Marmolejo y obligó a Santa Fe a cambiar el planteamiento para el segundo tiempo. Con el 1-0 en contra y el empate sin goles de la ida, el equipo dirigido por Pablo Repetto necesitaba marcar al menos una vez para llevar la serie a los penales.

El equipo titular de Vasco Da Gama, para enfrentar a Santa Fe, con Marino Hinestroza incluido - crédito Ricardo Moraes/Reuters
El equipo titular de Vasco Da Gama, para enfrentar a Santa Fe, con Marino Hinestroza incluido - crédito Ricardo Moraes/Reuters

El segundo gol de Vasco sentenció la serie en Río de Janeiro

Rodallega explicó que la obligación de ir al ataque expuso a Santa Fe en defensa. “Cuando ya recibimos el gol, se pone más complicado el partido. Nosotros tenemos que ir con más obligación hacia adelante y por ese mismo impulso creo que quedamos mal parados atrás”, afirmó, en la misma conversación con ESPN Colombia.

El equipo colombiano realizó variantes ofensivas a los 62 minutos, con los ingresos de Kilian Toscano y Nahuel Bustos. Vasco también modificó su frente de ataque y David Corrêa da Fonseca entró en lugar de Bruno Duarte. Poco después, a los 65 minutos, el recién ingresado convirtió el 2-0 tras un centro de José Luis Rodríguez.

“Ya estábamos muy jugados hacia adelante, con la obligación de ir a buscar empatar el partido, y teníamos que dejar un descuido. En una de esas viene el segundo gol y prácticamente el partido ya se pierde”, analizó Rodallega. El tanto de David amplió la diferencia global a 2-0 y dejó a Santa Fe sin margen de recuperación.

La eliminación cerró la campaña internacional del club en los cuartos de final. Vasco da Gama avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre Boca Juniors y São Paulo.

Este fue el equipo titular de Santa Fe, en la eliminación ante Vasco Da Gama por Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/Reuters
Este fue el equipo titular de Santa Fe, en la eliminación ante Vasco Da Gama por Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/Reuters

Santa Fe volverá a enfocarse en la Liga BetPlay y la Copa Colombia

El delantero admitió la tristeza del plantel por no alcanzar la ronda de los cuatro mejores, aunque planteó la necesidad de cambiar el foco de inmediato. “Tenemos esa tristeza de haber salido eliminados y no poder clasificar a la semifinal”, dijo.

Rodallega también se refirió a los objetivos que le quedan a Santa Fe durante el semestre. Antes del viaje a Brasil, el triunfo 1-0 sobre Deportes Tolima ubicó al equipo en el séptimo puesto de la Liga BetPlay, dentro del grupo de los ocho que accederían a los cuadrangulares.

La mentalidad de uno como profesional al día siguiente debe cambiar”, indicó el atacante, por último, en ESPN Colombia. Santa Fe visitará a Alianza FC el sábado 19 de septiembre y recibirá a Deportivo Cali el martes 22 del mismo mes, por la Liga BetPlay. Luego enfrentará a Unión Magdalena el viernes 25 en la vuelta de la Copa Colombia, serie en la que llega con una ventaja de 2-0.

Temas Relacionados

Hugo RodallegaSanta FeCopa SudamericanaVasco Da GamaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

Pese a que los cardenales realizaron la mejor campaña internacional entre los clubes cafeteros, el acumulado en premios fue menor en comparación

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

William Tesillo, de Atlético Nacional, y Jhonier Guerrero, de Millonarios, son dos de los diez mejores jugadores en sus posiciones, según el CIES

Arturo Vidal lidera el ranking al que pertenece el defensor central del equipo paisa, mientras que Layan Loor encabeza el que tiene como uno de sus integrantes al lateral del club bogotano

William Tesillo, de Atlético Nacional, y Jhonier Guerrero, de Millonarios, son dos de los diez mejores jugadores en sus posiciones, según el CIES

Presidente de la Dimayor pidió cárcel para los violentos en el fútbol colombiano: “Las normas protegen a estos vándalos”

Carlos Mario Zuluaga criticó que no se tengan las leyes para judicializar a quienes causan vandalismo en los estadios, pese a los distintos hechos en la actualidad

Presidente de la Dimayor pidió cárcel para los violentos en el fútbol colombiano: “Las normas protegen a estos vándalos”

“Un sueño que vivimos juntos”, la respuesta de la madre de James Rodríguez tras anunciar su despedida de la selección Colombia

El jugador anunció el cierre de su ciclo en la Tricolor luego de 15 años de trayectoria: su mamá, quien impulsó su carrera desde la infancia, le expresó su cariño en redes sociales

“Un sueño que vivimos juntos”, la respuesta de la madre de James Rodríguez tras anunciar su despedida de la selección Colombia

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, despidió a James Rodríguez y reveló que le pidió no retirarse de la selección Colombia: “Una leyenda”

Ramón Jesurúm, presidente de la máxima entidad del balompié nacional, aseguró que se estaba despidiendo de una leyenda

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, despidió a James Rodríguez y reveló que le pidió no retirarse de la selección Colombia: “Una leyenda”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Marlon Moreno dirige y protagoniza ‘Manada’, la nueva serie de acción rodada entre Colombia y España

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y así reaccionaron algunas celebridades: “Gracias por ese maravilloso legado”

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

Deportes

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

William Tesillo, de Atlético Nacional, y Jhonier Guerrero, de Millonarios, son dos de los diez mejores jugadores en sus posiciones, según el CIES

Presidente de la Dimayor pidió cárcel para los violentos en el fútbol colombiano: “Las normas protegen a estos vándalos”

“Un sueño que vivimos juntos”, la respuesta de la madre de James Rodríguez tras anunciar su despedida de la selección Colombia

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, despidió a James Rodríguez y reveló que le pidió no retirarse de la selección Colombia: “Una leyenda”