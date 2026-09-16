Colombia

Dos policías en Cali fueron capurados señalados de pedirle 5 millones de pesos a un ciudadano para no capturarlo

La investigación señala que los uniformados habrían presionado a un ciudadano con una detención por receptación en la estación Los Mangos

La Dijín detuvo al subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y a la patrullera Diana Marcela Castro Reina - crédito Policía
La Dijín detuvo al subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y a la patrullera Diana Marcela Castro Reina - crédito Policía
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Dos policías de Cali quedaron presos por orden de un juez de control de garantías, tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación por una presunta exigencia de dinero a un ciudadano.

El subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y la patrullera Diana Marcela Castro Reina son procesados por concusión y falsedad ideológica en documento público.

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El ente investigador sostiene que habrían pedido $5 millones para no ejecutar una orden de captura relacionada con una investigación por receptación.

La medida de aseguramiento ordenada por el juez implica que ambos uniformados permanecerán en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La decisión se adoptó después de que la Fiscalía presentara los elementos reunidos durante la investigación.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural por la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la justicia -crédito Policía
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural por la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la justicia -crédito Policía

La investigación sostiene que, después de recibir el pago, los agentes habrían incorporado información falsa en documentos oficiales.

Según el ente investigador, los uniformados intimidaron al ciudadano con la posibilidad de ejecutar el procedimiento de captura. La exigencia económica habría sido planteada como condición para detener esa actuación.

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El expediente también indica que el vehículo relacionado con el caso ya había sido retenido legalmente el 3 de mayo de 2025.

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