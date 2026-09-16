Josephe Santiago Santamaría, de 15 años, fue localizado en el centro de Bogotá tras ser reportado como desaparecido

El adolescente de 15 años fue localizado por el CTI de la Fiscalía en el centro de Bogotá. - crédito @SeguridadBOG/X

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Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, fue localizado en la noche de este martes 15 de septiembre por el CTI de la Fiscalía en el centro de Bogotá, después de permanecer varios días reportado como desaparecido en la capital.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó el hallazgo y señaló que, tras la ubicación del adolescente, se adelantan las verificaciones correspondientes sobre su estado de salud. La entidad también informó que avanza en la activación de las rutas de restablecimiento de derechos.

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“Josephe Santiago Santamaría Jimenez, de 15 años, reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre de 2026, fue localizado por el CTI de Fiscalía, en el centro de Bogotá”, indicó la Secretaría de Seguridad a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la entidad precisó: “En este momento se adelantan las verificaciones correspondientes sobre su estado de salud y se avanza en la activación de la rutas de restablecimiento de derechos”.

La localización del adolescente se produjo después de cinco días desde el último momento en que su familia había tenido información sobre su paradero. Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad no ha informado públicamente las circunstancias en las que fue encontrado ni qué ocurrió durante el periodo en el que estuvo reportado como desaparecido.

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John Mauricio Santamaría contó las últimas pistas que tenía sobre el paradero de su hijo y solicitó agilizar la revisión de las cámaras de TransMilenio. - crédito @QuenaRibadeneir/X

Esto había contado el padre sobre la desaparición de Josephe Santiago

Antes de conocerse el hallazgo, John Mauricio Santamaría, padre del adolescente, había realizado un llamado público para pedir celeridad en las actuaciones de las entidades encargadas de establecer los últimos movimientos de su hijo.

El 14 de septiembre, a través de un video difundido en redes sociales, el padre explicó que desde el 10 de septiembre no tenía información clara sobre el paradero del menor y señaló que una de las principales pistas correspondía a un registro que lo ubicaba en la estación de la calle 77 de TransMilenio.

Santamaría también cuestionó que no hubiera recibido información concreta sobre el avance de las actuaciones y pidió que se revisaran los registros de las cámaras de seguridad del sistema de transporte.

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“Mi nombre es John Mauricio Santamaría. Eh, hago este video para comunicar que tengo mi hijo desaparecido desde el día 10. Como aquí lo pueden ver, es Joseph Santamaría. Desde el 10 de septiembre, la única información que tengo y una foto es que está en la estación de la setenta y siete. Y de ahí no he logrado, no he logrado ver nada más, no tengo ninguna información”, relató.

En su mensaje, el padre explicó que las entidades le habían informado sobre la activación de diferentes rutas, pero manifestó que no había recibido claridad sobre los resultados de esos procedimientos.

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También hizo referencia a un registro temporal que, según explicó, tenía la familia como evidencia de la presencia del adolescente en la estación.

“El jueves cinco, a las cinco y dos minutos estaba en la estación de la setenta y siete, porque tengo la evidencia de que estaba ahí”, afirmó Santamaría.

A partir de esa información, el padre solicitó que se avanzara en el seguimiento de las cámaras ubicadas en el sistema de transporte para intentar reconstruir el recorrido posterior del adolescente.

“Entonces, no sé qué tan difícil sea el trazado de cámaras de ahí pa abajo, porque está en la red de Transmilenio. Entonces, pido celeridad en la, en los procesos que están llevando las entidades”, manifestó.

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Durante el mismo video, Santamaría señaló que su hijo no era el único joven reportado como desaparecido en Bogotá y pidió mayor rapidez en los procedimientos adelantados por las autoridades.

“Ahora, no es solo mi hijo, hay más chicos perdidos, no en esta localidad, pero sí en Bogotá. Entonces, lo que yo quiero es tener más celeridad en los procesos que están llevando”, expresó.

Manifestación por la desaparición se registró en la calle 80

El caso también estuvo relacionado con una manifestación registrada durante la noche del lunes 14 de septiembre en la avenida calle 80 con carrera 77, en Bogotá.

La movilización reunió a niños, niñas y jóvenes que recorrieron la zona para exigir que se intensificaran las labores de búsqueda y solicitar el regreso de Josephe Santiago con su familia.

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La protesta ocasionó afectaciones en la movilidad del occidente de Bogotá, tanto en el carril mixto como en la operación de TransMilenio.

La movilización se produjo un día antes de que la Secretaría de Seguridad confirmara la localización del adolescente por parte del CTI de la Fiscalía.

El caso de Josephe Santiago fue abordado durante la plenaria del Concejo de Bogotá. - crédito Colprensa - @RocioDussanPer/X

El caso también fue discutido en el Concejo de Bogotá

La desaparición del adolescente también fue abordada durante la plenaria del Concejo de Bogotá del 15 de septiembre de 2026.

Durante la sesión, varios concejales solicitaron información a la Administración distrital sobre las acciones adelantadas frente a los reportes de adolescentes desaparecidos en la ciudad.

El concejal Andrés Barrios afirmó que el caso de Santamaría hacía parte de una situación que, según señaló, afectaba a más de 234 familias de adolescentes desaparecidos en Bogotá.

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Barrios también pidió a la Secretaría de Seguridad informar si se cruzaban los diferentes reportes con el propósito de identificar patrones y determinar si existían estructuras criminales involucradas.

“Una familia no debería tener que bloquear una vía para conseguir atención”, afirmó el concejal en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Este fue el mensaje de Andrés Barrios sobre las desapariciones de menores en Bogotá - crédito @ABarriosBernal/X

Por su parte, la concejal Sandra Forero, del Centro Democrático, manifestó durante la sesión su preocupación por el aumento de publicaciones en redes sociales en las que familiares solicitan ayuda para encontrar a adolescentes y jóvenes reportados como desaparecidos.

Forero mencionó los casos de Jenny Tatiana Navarrete y Joseph Santiago Santamaría y explicó que suele compartir este tipo de alertas cuando la información procede de fuentes oficiales o de familias que solicitan apoyo.

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“Lo que me está angustiando profundamente es que cada día son más los ‘divulguemos para encontrar’. Yo no veo realmente respuestas de la administración. No pretendo, secretario de seguridad, que cada trino usted me lo conteste, pero yo no veo respuestas de la administración”, expresó.

La concejal agregó que, según su planteamiento, debía establecerse si se estaba haciendo más visible una problemática que ya existía o si se estaba presentando una situación relacionada con los jóvenes que requería atención de las autoridades.

Forero también cuestionó qué factores podían estar relacionados con las salidas voluntarias de algunos jóvenes de sus hogares y expresó su preocupación ante la posibilidad de que algunos casos estuvieran relacionados con reclutamiento de menores.

La cabildante propuso que el Concejo de Bogotá realizara un debate o foro con participación de las autoridades distritales, especialmente del secretario de Seguridad, César Restrepo, para conocer el estado de las investigaciones.

“Y el llamado acá es que actuemos todos como Consejo, a la administración, y darle respuestas a la sociedad. Algo hay detrás de la desaparición de estos jóvenes. Y no es uno por uno. Miremos, secretario de Seguridad, el problema integralmente. Démosle respuesta a las familias y démosle respuestas en general a la sociedad”, afirmó.