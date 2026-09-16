MinSalud pide $1,9 billones para reparar hospitales afectados por el terremoto

- crédito Juan Páez/Colprensa

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El Ministerio de Salud solicitó $1,9 billones para recuperar la infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto del 10 de agosto, recursos que la cartera busca incluir dentro de los ajustes al presupuesto de la entidad para 2027.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que la cifra corresponde al consolidado de la revisión realizada en los territorios afectados. El cálculo contempla reconstrucción de hospitales, adecuaciones mayores y menores, así como recuperación de equipos biomédicos.

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“Este es un valor que desde el Ministerio de Salud ya informamos al Ministerio de Hacienda y que está incluido dentro de los ajustes que hemos solicitado para el presupuesto del Ministerio de Salud 2027: 1,9 billones”, dijo la ministra.

El balance del sector salud da cuenta de 440 afectaciones a la infraestructura hospitalaria, además de 4.517 personas heridas y 330 fallecidas. La emergencia también dejó afectaciones en albergues, centros de acopio de vacunas, laboratorios de salud pública y profesionales del sector.

El balance del sector salud da cuenta de 440 afectaciones a la infraestructura hospitalaria, además de 4.517 personas heridas y 330 fallecidas. - crédito Colprensa

Hospitales para reconstrucción y adecuación

Según el reporte presentado por Vesga, 19 instituciones tendrán que ser reconstruidas, con una inversión cercana a $900.000 millones. En estos centros se deberán intervenir alrededor de 106.000 metros cuadrados, debido al nivel de daño causado por el sismo.

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A esa cifra se suman 100 instituciones que requieren adecuaciones mayores, con una inversión estimada en $582.000 millones. Además, otras 339 instituciones necesitan adecuaciones menores, para las cuales se calculan recursos por $412.000 millones.

El Ministerio de Salud también identificó necesidades en materia de dotación. De acuerdo con la cartera, 30 instituciones requieren recuperar equipos biomédicos, con un costo aproximado de $35.000 millones.

La ministra explicó que las intervenciones no se limitan a reparar paredes o estructuras, sino que también buscan garantizar condiciones para que los servicios médicos puedan seguir funcionando. Esto incluye espacios adecuados, equipos operativos y capacidad institucional para atender a la población afectada.

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Vesga sostuvo que el terremoto representa la emergencia que más ha golpeado la infraestructura hospitalaria del país en las últimas décadas. Según la funcionaria, el nivel de afectación supera otros eventos recientes que también exigieron respuesta del sistema de salud.

“Esta es la emergencia con mayor afectaciones en la infraestructura hospitalaria de las últimas décadas. Ni el fenómeno de El Niño, entre los años 2010 y 2011. Ni Iota, ni el Frente Frío, ni Armenia tuvieron la afectación que hubo en estos territorios del sismo en materia de infraestructura hospitalaria”, agregó.

- crédito @MinSaludCol/X

Afectaciones en servicios y personal de salud

El balance oficial también reporta 74 albergues acondicionados como alojamientos, en los que permanecen 3.164 personas. Estos espacios hacen parte de la respuesta humanitaria desplegada para atender a familias damnificadas que no han podido regresar a sus viviendas o que requieren alojamiento temporal.

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Además, el Ministerio identificó afectaciones en diez centros de acopio de vacunas y ocho laboratorios de salud pública, lo que representa un reto adicional para mantener la vigilancia sanitaria, la conservación de biológicos y la continuidad de servicios esenciales en los territorios afectados.

La emergencia también impactó al personal sanitario. Según el reporte, 278 profesionales de la salud resultaron afectados por el terremoto. Entre ellos se encuentra un médico radiólogo que falleció en la Clínica Los Nevados, en Pereira.

La solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda se produce en medio de la discusión presupuestal para 2027 y de los esfuerzos del Gobierno por financiar la reconstrucción tras el desastre. En el caso del sector salud, la prioridad será definir cómo se asignarán los recursos para recuperar hospitales y garantizar la prestación de servicios.

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El Ministerio de Salud plantea que los $1,9 billones son necesarios para responder a la magnitud de los daños y evitar que la infraestructura afectada comprometa la atención de pacientes. La cartera busca que las obras de reconstrucción, adecuación y reposición de equipos queden incorporadas en la planeación presupuestal del próximo año.

Por ahora, el diagnóstico deja claro que el terremoto no solo causó daños en viviendas y vías, sino también en la red hospitalaria. La recuperación de esas instituciones será clave para restablecer la capacidad de atención en las regiones afectadas y proteger la continuidad de los servicios de salud.

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