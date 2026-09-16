Colombia

MinSalud pide $1,9 billones para reparar hospitales afectados por el terremoto

La cartera busca incluir los recursos en el presupuesto de 2027 para reconstruir y adecuar 440 instituciones golpeadas por el sismo

- crédito Juan Páez/Colprensa
- crédito Juan Páez/Colprensa
Guardar

El Ministerio de Salud solicitó $1,9 billones para recuperar la infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto del 10 de agosto, recursos que la cartera busca incluir dentro de los ajustes al presupuesto de la entidad para 2027.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que la cifra corresponde al consolidado de la revisión realizada en los territorios afectados. El cálculo contempla reconstrucción de hospitales, adecuaciones mayores y menores, así como recuperación de equipos biomédicos.

PUBLICIDAD

Este es un valor que desde el Ministerio de Salud ya informamos al Ministerio de Hacienda y que está incluido dentro de los ajustes que hemos solicitado para el presupuesto del Ministerio de Salud 2027: 1,9 billones”, dijo la ministra.

El balance del sector salud da cuenta de 440 afectaciones a la infraestructura hospitalaria, además de 4.517 personas heridas y 330 fallecidas. La emergencia también dejó afectaciones en albergues, centros de acopio de vacunas, laboratorios de salud pública y profesionales del sector.

Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
El balance del sector salud da cuenta de 440 afectaciones a la infraestructura hospitalaria, además de 4.517 personas heridas y 330 fallecidas. - crédito Colprensa

Hospitales para reconstrucción y adecuación

Según el reporte presentado por Vesga, 19 instituciones tendrán que ser reconstruidas, con una inversión cercana a $900.000 millones. En estos centros se deberán intervenir alrededor de 106.000 metros cuadrados, debido al nivel de daño causado por el sismo.

PUBLICIDAD

A esa cifra se suman 100 instituciones que requieren adecuaciones mayores, con una inversión estimada en $582.000 millones. Además, otras 339 instituciones necesitan adecuaciones menores, para las cuales se calculan recursos por $412.000 millones.

El Ministerio de Salud también identificó necesidades en materia de dotación. De acuerdo con la cartera, 30 instituciones requieren recuperar equipos biomédicos, con un costo aproximado de $35.000 millones.

La ministra explicó que las intervenciones no se limitan a reparar paredes o estructuras, sino que también buscan garantizar condiciones para que los servicios médicos puedan seguir funcionando. Esto incluye espacios adecuados, equipos operativos y capacidad institucional para atender a la población afectada.

Vesga sostuvo que el terremoto representa la emergencia que más ha golpeado la infraestructura hospitalaria del país en las últimas décadas. Según la funcionaria, el nivel de afectación supera otros eventos recientes que también exigieron respuesta del sistema de salud.

Esta es la emergencia con mayor afectaciones en la infraestructura hospitalaria de las últimas décadas. Ni el fenómeno de El Niño, entre los años 2010 y 2011. Ni Iota, ni el Frente Frío, ni Armenia tuvieron la afectación que hubo en estos territorios del sismo en materia de infraestructura hospitalaria”, agregó.

- crédito @MinSaludCol/X
- crédito @MinSaludCol/X

Afectaciones en servicios y personal de salud

El balance oficial también reporta 74 albergues acondicionados como alojamientos, en los que permanecen 3.164 personas. Estos espacios hacen parte de la respuesta humanitaria desplegada para atender a familias damnificadas que no han podido regresar a sus viviendas o que requieren alojamiento temporal.

Además, el Ministerio identificó afectaciones en diez centros de acopio de vacunas y ocho laboratorios de salud pública, lo que representa un reto adicional para mantener la vigilancia sanitaria, la conservación de biológicos y la continuidad de servicios esenciales en los territorios afectados.

La emergencia también impactó al personal sanitario. Según el reporte, 278 profesionales de la salud resultaron afectados por el terremoto. Entre ellos se encuentra un médico radiólogo que falleció en la Clínica Los Nevados, en Pereira.

La solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda se produce en medio de la discusión presupuestal para 2027 y de los esfuerzos del Gobierno por financiar la reconstrucción tras el desastre. En el caso del sector salud, la prioridad será definir cómo se asignarán los recursos para recuperar hospitales y garantizar la prestación de servicios.

El Ministerio de Salud plantea que los $1,9 billones son necesarios para responder a la magnitud de los daños y evitar que la infraestructura afectada comprometa la atención de pacientes. La cartera busca que las obras de reconstrucción, adecuación y reposición de equipos queden incorporadas en la planeación presupuestal del próximo año.

Por ahora, el diagnóstico deja claro que el terremoto no solo causó daños en viviendas y vías, sino también en la red hospitalaria. La recuperación de esas instituciones será clave para restablecer la capacidad de atención en las regiones afectadas y proteger la continuidad de los servicios de salud.

Temas Relacionados

MinSaludinfraestructura hospitalariaterremoto en ColombiaAna María VesgaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 15 de septiembre

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 15 de septiembre

Procuraduría indaga a Cortolima por tala y quema en plena emergencia por incendios

El Ministerio Público busca establecer si una funcionaria habría autorizado labores en un predio rural de Dolores, Tolima

Procuraduría indaga a Cortolima por tala y quema en plena emergencia por incendios

Fitch ve sin cambios las notas territoriales tras decretos por emergencia del terremoto

La calificadora dijo que las medidas dan margen financiero a municipios y departamentos, pero mantendrá monitoreo sobre riesgos fiscales

Fitch ve sin cambios las notas territoriales tras decretos por emergencia del terremoto

Fiscalía inspeccionó sede del Polo Democrático por presuntas irregularidades en financiación de consulta del Pacto Histórico

Agentes de la Dijín, con aval de un juez de control de garantías, recopilaron documentos, cuentas y soportes financieros relacionados con las campañas de Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho, cuyos reportes fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral

Fiscalía inspeccionó sede del Polo Democrático por presuntas irregularidades en financiación de consulta del Pacto Histórico

Pico y Placa Bogotá: evita multas este miércoles 16 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de vehículo que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa Bogotá: evita multas este miércoles 16 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

Mariana Zapata recibió una propuesta para enfrentarse a una reconocida figura en ‘Stream Fighters 5′, pero la rechazó

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Marlon Moreno dirige y protagoniza ‘Manada’, la nueva serie de acción rodada entre Colombia y España

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

Deportes

Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”

Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se pronunció tras eliminación en Copa Sudamericana: “La figura fue el arquero de Vasco”

Junior de Barranquilla se hunde cada vez más en la Liga BetPlay: igualó un antirécord en el fútbol colombiano

Juan Guillermo Cuadrado será el número 7 de Millonarios: día y hora para su presentación oficial

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe