Colombia

Procuraduría indaga a Cortolima por tala y quema en plena emergencia por incendios

El Ministerio Público busca establecer si una funcionaria habría autorizado labores en un predio rural de Dolores, Tolima

La Procuraduría examina si el comité evaluador de la Diran vulneró principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El Ministerio Público busca establecer si una funcionaria habría autorizado labores en un predio rural de Dolores, Tolima - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de Cortolima, por presuntas irregularidades relacionadas con labores de tala y quema de material vegetal en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, zona rural del municipio de Dolores, en Tolima.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la actuación busca establecer si una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima habría autorizado o contratado estas actividades en un predio rural, mientras el departamento atravesaba una emergencia por incendios forestales.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público también verificará si existían permisos o autorizaciones para adelantar la tala y quema controlada, así como las medidas y restricciones ambientales vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos.

La investigación se conoce después de que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, solicitara a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y ejercer una vigilancia especial sobre el caso.

crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook
crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

Indagan posible participación de funcionaria

Según el comunicado oficial de la Procuraduría, la indagación busca determinar la posible participación de una funcionaria de Cortolima, quien sería la propietaria del predio donde se habrían realizado las labores de tala y quema de material vegetal.

PUBLICIDAD

Los hechos investigados habrían ocurrido el 25 de agosto de 2026, en medio de la emergencia por incendios forestales que afectaba al departamento. Ese día fueron capturados dos campesinos por parte de las autoridades, luego de que habitantes de la zona alertaran sobre una quema en la vereda Guacamayas.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes, según las autoridades, estaban vinculados con labores de tala y quema de vegetación.

El procedimiento llamó la atención porque se produjo en un momento de alta sensibilidad ambiental para Tolima. Las autoridades mantenían restricciones y advertencias frente a cualquier actividad que pudiera provocar nuevos focos de fuego o agravar la emergencia forestal.

La gobernadora Matiz Vargas había pedido desde la primera semana de septiembre aclarar las circunstancias en las que se produjo la quema y determinar si hubo una actuación irregular por parte de una funcionaria de la autoridad ambiental regional.

“He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”, afirmó la mandataria departamental.

- crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook
- crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

Piden vigilancia especial al caso

La gobernadora también solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a las demás autoridades competentes mantener una vigilancia especial sobre la investigación, con el fin de establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.

Quiero pedir a la Procuraduría y Fiscalía, y a todas las autoridades competentes, que realicen una vigilancia especial a este caso, que hoy está siendo objeto de investigación, y que se vigile de cerca su desarrollo”, sostuvo Matiz.

La Procuraduría deberá establecer si las actividades realizadas en el predio contaban con permisos ambientales, si existieron autorizaciones formales y si se cumplían las restricciones vigentes durante la emergencia por incendios.

Otro punto que entrará en revisión es un antecedente reportado por las autoridades. Según la información conocida, el 24 de julio, cerca de un mes antes del procedimiento en Guacamayas, los mismos dos hombres ya habían sido requeridos por una situación relacionada con quemas.

En esa ocasión, se les habría advertido sobre las consecuencias de realizar este tipo de actividades y sobre la prohibición de generar quemas que pudieran afectar los recursos naturales.

Ese antecedente vuelve a estar sobre la mesa porque puede ayudar a reconstruir la secuencia de hechos y establecer si las labores del 25 de agosto fueron una actuación aislada o si formaban parte de actividades previamente advertidas por las autoridades.

La indagación previa no implica una sanción inmediata, sino una etapa inicial para recaudar información, verificar documentos y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación disciplinaria formal.

El caso ocurre mientras Tolima enfrenta una compleja temporada de incendios forestales, con afectaciones sobre la cobertura vegetal y despliegue de organismos de emergencia en distintos municipios. Por eso, la eventual tala y quema en un predio rural durante la emergencia generó cuestionamientos institucionales.

Por ahora, el Ministerio Público deberá precisar si hubo permisos, quién habría dado instrucciones, qué papel tuvo la funcionaria mencionada y si se presentaron posibles irregularidades dentro de Cortolima.

Temas Relacionados

CortolimaProcuraduríaTolimaIncendios forestalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fitch ve sin cambios las notas territoriales tras decretos por emergencia del terremoto

La calificadora dijo que las medidas dan margen financiero a municipios y departamentos, pero mantendrá monitoreo sobre riesgos fiscales

Fitch ve sin cambios las notas territoriales tras decretos por emergencia del terremoto

Fiscalía inspeccionó sede del Polo Democrático por presuntas irregularidades en financiación de consulta del Pacto Histórico

Agentes de la Dijín, con aval de un juez de control de garantías, recopilaron documentos, cuentas y soportes financieros relacionados con las campañas de Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho, cuyos reportes fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral

Fiscalía inspeccionó sede del Polo Democrático por presuntas irregularidades en financiación de consulta del Pacto Histórico

Pico y Placa Bogotá: evita multas este miércoles 16 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de vehículo que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa Bogotá: evita multas este miércoles 16 de septiembre

Sarampión en Colombia: confirman caso importado en Amazonas y cifra de casos sube a 15 en 2026

Un niño peruano de 2 años fue atendido en Leticia y posteriormente trasladado a Tabatinga, Brasil, donde permanece aislado y bajo seguimiento sanitario

Sarampión en Colombia: confirman caso importado en Amazonas y cifra de casos sube a 15 en 2026

Vacancia judicial no puede frenar revisión de decretos de emergencia, aclara la Corte

La Corte Constitucional fijó que el receso de fin de año no suspende el control automático sobre normas de estados de excepción

Vacancia judicial no puede frenar revisión de decretos de emergencia, aclara la Corte
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

Mariana Zapata recibió una propuesta para enfrentarse a una reconocida figura en ‘Stream Fighters 5′, pero la rechazó

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Marlon Moreno dirige y protagoniza ‘Manada’, la nueva serie de acción rodada entre Colombia y España

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

Deportes

Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”

Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se pronunció tras eliminación en Copa Sudamericana: “La figura fue el arquero de Vasco”

Junior de Barranquilla se hunde cada vez más en la Liga BetPlay: igualó un antirécord en el fútbol colombiano

Juan Guillermo Cuadrado será el número 7 de Millonarios: día y hora para su presentación oficial

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe