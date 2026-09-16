Presupuesto 2027: Centro Democrático plantea ahorro de $40 billones en funcionamiento

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La bancada del Centro Democrático le planteó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, una propuesta para reducir el gasto de funcionamiento del Estado y generar un ahorro cercano a los $40 billones, en medio de la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el encuentro entre congresistas de la colectividad y el jefe de la cartera económica se produjo después de que las comisiones económicas aprobaran el monto global del presupuesto para el próximo año. La discusión se da en medio de dudas sobre las fuentes de financiación, el manejo del gasto público y la necesidad de atender la recuperación tras el terremoto del 10 de agosto.

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La bancada radicó una proposición encaminada a generar un ahorro cercano al 2 % del Producto Interno Bruto, PIB, en los gastos de funcionamiento. Según el partido, esa reducción permitiría liberar recursos para inversión y contribuir a la reactivación económica.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recorte al funcionamiento y menos deuda

Las propuestas presentadas por el Centro Democrático incluyen medidas de austeridad, estímulo a la inversión privada, mayor estabilidad económica, reducción de impuestos y acciones para disminuir el costo de la deuda pública.

El representante Óscar Darío Pérez, integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, explicó que la bancada le planteó al Gobierno la necesidad de priorizar la inversión sobre el crecimiento de la burocracia. Según dijo, el objetivo es que el presupuesto tenga mayor capacidad de impulsar desarrollo y no se concentre en gastos administrativos.

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“Proclamamos que haya más inversión y más desarrollo que burocracia. Por esa razón, le hemos expresado al señor ministro nuestro apoyo al Gobierno”, señaló Pérez tras la reunión.

El congresista agregó que la colectividad sigue interesada en que se reduzca la deuda pública, el servicio de esa deuda, los intereses, las amortizaciones y el gasto de funcionamiento. Para la bancada, contener esos rubros permitiría generar ahorros importantes y abrir espacio fiscal para programas prioritarios.

La propuesta también apunta a que el Gobierno avance en medidas para bajar impuestos y dar señales de estabilidad económica. Según el partido, estos elementos serían necesarios para estimular la actividad productiva y mejorar las condiciones de inversión en el país.

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El congresista considera que el presupuesto debe ser concertado antes de que se cumpla la fecha para el primer debate en el Congreso - crédito Prensa Óscar Darío Pérez

Recursos para inversión y reconstrucción

El senador Christian Garcés, coordinador de los ponentes del proyecto de presupuesto en la Comisión Tercera, insistió en que la reducción del gasto de funcionamiento debe traducirse en más recursos para inversión.

De acuerdo con Garcés, esos recursos serían necesarios no solo para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, sino también para atender otras necesidades del país en sectores como salud, seguridad y vivienda.

“Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla su compromiso de disminuir el funcionamiento en $40 billones. Adicionalmente, que se bajen impuestos y se dé estabilidad económica para reactivar la economía”, precisó el senador.

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La reunión con el ministro de Hacienda se produjo en un momento clave para el trámite del presupuesto. Tras la aprobación del monto global en las comisiones económicas, el debate se concentra ahora en cómo se financiará el gasto previsto para 2027 y qué ajustes podrán introducirse durante la discusión legislativa.

El Centro Democrático plantea que el recorte al funcionamiento permitiría ordenar las prioridades fiscales y dar más peso a la inversión pública. Sin embargo, la propuesta deberá discutirse dentro del trámite presupuestal y dependerá de las decisiones que adopten el Gobierno y el Congreso.

La colectividad también busca que el ajuste ayude a contener el costo de la deuda pública. Según sus voceros, reducir intereses y amortizaciones abriría espacio para financiar necesidades urgentes sin seguir ampliando la presión sobre las cuentas nacionales.

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El debate presupuestal ocurre mientras el país enfrenta gastos adicionales por la emergencia del terremoto y por demandas en sectores sensibles. En ese escenario, la bancada pidió combinar austeridad, inversión y reactivación económica como ejes de la discusión fiscal.

Por ahora, la propuesta del Centro Democrático queda sobre la mesa del Ministerio de Hacienda y del Congreso. El reto será definir si el presupuesto de 2027 puede incorporar un recorte de esa magnitud en funcionamiento y, al mismo tiempo, garantizar recursos suficientes para reconstrucción, salud, seguridad, vivienda y demás prioridades del Estado.