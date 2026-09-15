Colombia

Jorge Barón le reclamó fuerte a James Rodríguez por haber firmado con Atlético Nacional: “La peor de una traición es que nunca viene de un enemigo”

El veterano presentador, que se hizo famoso por la ‘patadita de la buena suerte’ y ‘agüita para mi gente’, y que es conocido hincha del Deportes Tolima, se hizo viral por su reacción a la llegada del volante al equipo antioqueño

El presentador de televisión, que es hincha del Deportes Tolima, calificó como una "traición" la decisión del mediocampista de volver al FPC con el 'Rey de Copas' - crédito @jorgebarontv/TikTok

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La llegada del volante James Rodríguez al Atlético Nacional continúa causando revuelo en las redes sociales. No solo por cuándo se dará el esperado debut del jugador con la camiseta del ‘Rey de Copas’, que será la número 14 en su carrera futbolística, sino por los corazones que ‘rompió’ entre los hinchas del Deportes Tolima, que anhelaban verlo con la ‘Vinotinto y Oro’.

Uno de los fanáticos del cuadro ‘Pijao’ que no ocultó su tristeza por ver al jugador con los colores del elenco ‘Verdolaga’ fue el reconocido presentador de televisión Jorge Barón, que en sus redes sociales expresó su tristeza tras confirmarse finalmente la contratación del creativo, que en la víspera al cierre del mercado de fichajes firmó hasta junio de 2027.

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Jorge Barón - James Rodríguez - Atlético Nacional - Deportes Tolima
El presentador de televisión Jorge Barón, hincha del Deportes Tolima, guarda la ilusión de ver a James Rodríguez con la 'Vinotinto y Oro', pese a que optó por firmar con Atlético Nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Barón, que en sus inicios profesionales se desempeñó como narrador en emisoras como Ondas de Ibagué y La Voz del Nevado, y que fue presidente del equipo tolimense en la década de los 80, en una de sus épocas más duras, fue claro y calificó como una “traición” la llegada de James al conjunto paisa, en su retorno al país tras casi dos décadas jugando en el exterior.

“Lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo”, sostuvo el también promotor cultural antes de repasar las diferentes declaraciones del futbolista, de 35 años, en las que decía sentir un cariño especial por la institución desde que era un niño. Así se pudo ver en las diferentes entrevistas que le han hecho, cuando soñaba debutar con los ‘Pijaos’.

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Jorge Barón aún sueña con ver a James Rodríguez con Deportes Tolima

En el video, que rápidamente se hizo viral, el comunicador, que ha querido aprovechar el alcance de su imagen, hizo énfasis en la relación afectiva entre la hinchada tolimense y el futbolista, formado deportivamente en las canchas del Polideportivo 14 de Octubre de Ibagué, y que fue campeón del Ponyfútbol 2004 con el club Academia Tolimense; primer logro de su carrera.

James Rodríguez
En las redes sociales era frecuente ver a James Rodríguez con la camiseta del Deportes Tolima, club que dijo querer desde que era niño - crédito @Davixito/X

“James, mi querido James… Siempre dijiste en las entrevistas, cuando lo abordaba la prensa, que tú eres hincha de mi amado Deportes Tolima”, afirmó Barón, que recordó cómo esas palabras generaron expectativas en la afición local. “A todos los hinchas nos ilusionaste, porque ese amor que le tienes al Tolima siempre ha sido recíproco”, destacó el presentador.

Pese a los cuestionamientos, Barón expresó sus deseos de éxito para el deportista en esta etapa en Medellín, aunque dejó abierta la esperanza de un eventual regreso a la institución ‘musical’. “Por ahora, que te vaya bien en Nacional, pero guardamos la ilusión de que algún día podamos verte con nuestra camiseta, luciendo el uniforme”, concluyó el personaje.

Así, el hombre que inmortalizó por actos como la ‘patadita de la buena suerte’ y frases como ‘entusiasmo’ y ‘agüita para mi gente’, se sumó a uno de los temas de conversación en las plataformas digitales: que involucra al que es considerado, a juicio de una importante mayoría, el jugador más importante en la historia del fútbol colombiano.

Así se gestó la llegada de James Rodríguz al Atlético Nacional

La vinculación del mediocampista al onceno nacionalista se gestó tras lo que habría sido el rechazo del futbolista a la oferta del Avellino de la segunda división italiana. El volante eligió la propuesta del equipo antioqueño, que habría acordado, según la información publicada por el periodista Felipe Sierra, cerca de US4 millones para asegurar su llegada a esta divisa.

James Rodríguez le habría cumplido el sueño a sus hijos de verlo con la camiseta de Atlético Nacional, el club más ganador del país - crédito EFE
James Rodríguez le habría cumplido el sueño a sus hijos de verlo con la camiseta de Atlético Nacional, el club más ganador del país - crédito EFE

Tras casi cuatro meses sin equipo, pues su última experiencia fue en Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), James recaló en el club más ganador de Colombia. Se prevé que estará en la convocatoria del juego del miércoles 16 de septiembre (8:20 p. m.), cuando Nacional visite a Internacional Bogotá, por la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2.

Sin embargo, tras las declaraciones de Jorge Barón, uno de los encuentros que podría tener un interés especial es el que afronte el ‘Verde’ ante el ‘Vinotinto y Oro’, programado para el miércoles 7 de octubre (8:20 p. m.), correspondiente a la novena jornada liguera. Este duelo también llama la atención por ser el primero del técnico Lucas González ante su anterior club.

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