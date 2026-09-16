Colombia

Iván Cepeda aseguró que el senador Enrique Gómez espía a los congresistas durante las sesiones legislativas: “Acción penal”

El congresista del Pacto Histórico llevó el caso ante la Comisión de Ética tras afirmar que su colega habría registrado conversaciones sin advertir a los interlocutores

El congresista del Pacto Histórico señaló que pondrá el hecho en conocimiento de la Comisión de Ética del Congreso - crédito @IvanCepedaCast/X
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El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda presentó una queja ante la Comisión de Ética contra el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, por el presunto uso de un dispositivo de audio durante las sesiones legislativas.

El excandidato presidencial sostuvo que el aparato habría permitido registrar conversaciones de otros congresistas sin que fueran advertidos.

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Según explicó Cepeda, el asunto surgió durante una sesión de la Comisión Primera del Senado, donde Gómez reconoció que llevaba de forma habitual un micrófono encendido bajo la solapa. El senador del Pacto Histórico dejó una constancia sobre esa situación y cuestionó las posibles grabaciones de diálogos sostenidos dentro del recinto.

Enrique Gómez destaca la diversidad de candidaturas en la centroderecha como un factor favorable para la democracia en Colombia - crédito Sergio Acero/Colprensa
Según explicó Cepeda, el asunto surgió durante una sesión de la Comisión Primera del Senado, donde Gómez reconoció que llevaba de forma habitual un micrófono encendido bajo la solapa - crédito Sergio Acero/Colprensa

En una publicación en X, Cepeda afirmó que Gómez habría usado el dispositivo de manera continua. “Hoy en la Comisión Primera puse en evidencia que el senador Enrique Gómez ha estado utilizando, en forma permanente y en todas las sesiones, un micrófono encendido con el que ha podido grabar a sus colegas (sic)”, escribió.

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El congresista añadió que trasladaría el caso a la instancia disciplinaria del Senado. “Pondré el hecho en conocimiento de la Comisión de Ética (sic)”, expresó en el mismo mensaje.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda añadió que trasladaría el caso a la instancia disciplinaria del Senado - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda planteó una eventual vía penal por las grabaciones

Cepeda afirmó que las personas que hayan conversado con Gómez dentro del Congreso podrían evaluar acciones legales si desconocían que había un dispositivo de audio activo.

“Cualquier persona que tuvo una conversación con el señor senador estando en este recinto y él utilizando un micrófono que, sin que lo pusiera en su conocimiento, estaba siendo utilizado, puede entablar contra él una acción penal”, afirmó.

Además, Cepeda sostuvo que integrantes de la bancada del Pacto Histórico han denunciado situaciones de acoso, obstrucción y presuntas grabaciones irregulares por parte de personas que acompañan a Gómez.

La queja plantea un análisis en el ámbito ético del Senado. Las afirmaciones de Cepeda sobre el uso del micrófono, el alcance de las grabaciones y sus eventuales consecuencias legales deberán ser establecidas por las autoridades competentes.

Iván Cepeda sostuvo que integrantes de la bancada del Pacto Histórico han denunciado situaciones de acoso, obstrucción y presuntas grabaciones irregulares por parte de personas que acompañan a Gómez - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Iván Cepeda sostuvo que integrantes de la bancada del Pacto Histórico han denunciado situaciones de acoso, obstrucción y presuntas grabaciones irregulares por parte de personas que acompañan a Gómez - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Advertencia de Iván Cepeda

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y opositor al gobierno de Abelardo de la Espriella, cuestionó los anuncios de seguridad que el mandatario expuso en su más reciente alocución. El congresista alertó sobre posibles riesgos para los derechos humanos y las garantías constitucionales.

A través de un mensaje en X, Cepeda criticó tanto el contenido como la puesta en escena de las propuestas. Las describió como una “política espectáculo”, con “tonos dramáticos y gestos histriónicos”, y sostuvo que respondían a un criterio de “puro efectismo”.

El senador afirmó que el plan podría incidir sobre la vida social del país y limitar derechos reconocidos por la Constitución. “La inseguridad como política de gobierno (sic)”, escribió al abrir su pronunciamiento.

Cepeda aseguró que la estrategia “exhibe la inhumanidad propia de los regímenes totalitarios” y “exhibe los cadáveres como trofeos”. Además, advirtió que contempla “detenciones masivas” y que podría derivar en una “amplia y sistemática violación de los derechos humanos”.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Según Iván Cepeda, las medidas anunciadas por Abelardo de la Espriella tendrían efectos sobre la sociedad colombiana y sobre derechos protegidos por la Constitución - crédito @IvanCepedaCast/X

El legislador vinculó esas medidas con una posible presión sobre la protesta y la movilización ciudadana. Según dijo, De la Espriella amenaza “con cárcel y represión la movilización social y la protesta amparadas por la Constitución”.

También expresó preocupación por el impacto que atribuye a esta línea de seguridad sobre los jóvenes. A su juicio, la iniciativa “amenaza y estigmatiza a la juventud colombiana” y hace “sonar tambores de guerra contra la sociedad”.

Cepeda planteó que la discusión sobre seguridad debe considerar sus consecuencias para las libertades civiles. “La sociedad colombiana, el movimiento social, los demócratas, las izquierdas, los progresistas, hemos enfrentado este tipo de políticas de seguridad desde hace décadas (sic)”, señaló.

Finalmente, sostuvo que quienes impulsen esa política podrían responder ante la justicia nacional o la Corte Penal Internacional. Incluso acusó al mandatario de “pregonar un genocidio local, para emular con Netanyahu”.

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