Carta de ‘Walter Mendoza’ a Abelardo de la Espriella generó un enfrentamiento al interior de las disidencias: acusan al líder guerrillero de no informar sobre el documento

Walter Mendoza, Head of Delegation of Segunda Marquetalia, speaks during a press conference after the start of peace talks in Caracas, Venezuela June 24, 2024. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Guardar

Crece los rumores de una posible división en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), luego de que José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, señalado líder del grupo guerrillero, enviara una carta al presidente Abelardo de la Espriella para pedir la continuidad de los diálogos de paz.

En la misiva, fechada el 3 de septiembre pero revelada el 12 del mismo mes a la opinión pública, el vocero de la organización alzada en armas plantea una agenda centrada en la protección de civiles, las víctimas y las comunidades golpeadas por la violencia, con miras a dar continuidad al proceso que inicio en la administración de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

No obstante, la comunicación generó disgusto al interior de la Cneb, al considerar que no representa la voluntad de la mayoría de los integrantes de esta facción armada, según información revelada por Caracol Radio.

Además, reconocieron a la cadena radial mencionada que dicha carta fue de conocimiento en todo el grupo cuando fue divulgada por los medios de comunicación. Igualmente, consideran que Mendoza “la envió a título personal”, agregando que deberá ser él quién, según expresaron, asuma las decisiones sobre su contenido y sus peticiones.

El grupo reúne entre 2.500 y 3.000 hombres armados y quedó integrado por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño, y Comandos de la Frontera, con dominio en Putumayo, después de su separación de la Segunda Marquetalia, la disidencia liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

PUBLICIDAD

La división coincide con la posible extradición a Estados Unidos de Geovanny Rojas, alias ‘Araña’, señalado en la información como máximo comandante de Comandos de la Frontera. Además, quienes permanecen en la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo decidieron esperar la aplicación de una resolución que pone fin a ese espacio y les permite continuar por la ruta del sometimiento tras entregar las armas y quitarse el camuflado.

¿Qué decía la carta de Walter Mendoza?

En la misiva enviada al presidente Abelardo de la Espriella, José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, que se identificó como integrante activo y “jefe negociador” de la Cneb, enumeró el listado de peticiones para dar continuidad al espacio socio jurídico con su organización.

PUBLICIDAD

El primer pedido reclama que el Gobierno reciba formalmente la voluntad de acercamiento de la estructura armada. El segundo plantea nombrar una comisión o un representante oficial para establecer una interlocución institucional que sea “seria, directa y verificable”.

La propuesta busca abrir un espacio de conversación para elaborar una agenda enfocada en los habitantes de regiones afectadas por el conflicto. Entre los asuntos que podrían tratarse figuran los enfrentamientos entre organizaciones armadas y la presencia de cultivos de uso ilícito.

Alias Walter Mendoza sostuvo que podría representar a integrantes de la Cneb dispuestos a alcanzar acuerdos que permitan poner fin a las hostilidades. La agenda propuesta incorpora medidas de verdad, justicia, reparación, resocialización, reintegración y reincorporación a la vida civil. También solicita que las víctimas y las comunidades que padecieron la violencia tengan un lugar en el proceso y puedan ser escuchadas.

PUBLICIDAD

La carta alude a familias que aún esperan conocer qué ocurrió con sus seres queridos. “Existen heridas profundas”, afirma la misiva, que vincula esa situación con la necesidad de incluir mecanismos de reparación y reconciliación.

Los programas sociales para menores y jóvenes aparecen como una herramienta para quienes viven en áreas afectadas por la confrontación o abandonen actividades ilegales. Las alternativas mencionadas comprenden acceso a educación, oportunidades laborales, emprendimientos y proyectos productivos.

La Cneb también propone crear instrumentos de seguimiento para medir el avance de los acuerdos y sus efectos en las comunidades. El apartado final, titulado “Una decisión por la vida”, presenta la petición como una voluntad dirigida no solo a la administración de Abelardo de la Espriella, sino también al país y a los territorios afectados.

PUBLICIDAD

Lesmes afirmó que el diálogo, la verdad, la reparación y la reconciliación pueden aportar una salida para las zonas donde persisten las consecuencias de la confrontación armada. El propósito expuesto es alcanzar una paz basada en “diálogo sociopolítico y justicia restaurativa”.

Por el momento, el mandatario colombiano no ha dado su respuesta a dicha solicitud, aunque en varias declaraciones públicas ha reiterado que no estaría dispuesto a conceder beneficios a grupos al margen de la ley, sino que priorizara el sometimiento a la justicia.