Colombia

Jueza le ordenó a Laura Sarabia no vender bienes registrables durante seis meses tras imputación de cargos de la Fiscalía

La audiencia de formulación de cargos abrió los términos para que el ente investigador defina el rumbo del proceso penal y, según la jueza, también suspendió la prescripción conforme al Código de Procedimiento Penal

La decisión se tomó tras validar la formulación de cargos por tres conductas vinculadas a los exámenes de polígrafo a Marelbys Meza, en un proceso en el que intervino la Fiscalía - crédito Fiscalía General de la Nación
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La jueza de control de garantías que legalizó la imputación contra Laura Sarabia le impuso la prohibición de enajenar o negociar, durante seis meses, los bienes sujetos a registro que estén a su nombre. La medida se aplica después de que la Fiscalía le atribuyera tres delitos por el caso de las pruebas de polígrafo a Marelbys Meza.

La exembajadora rechazó las acusaciones formuladas por el ente investigador. “No acepto los cargos imputados por la Fiscalía”, manifestó al cierre de la audiencia en la que quedó vinculada formalmente a la investigación penal.

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La restricción no implica una prohibición general sobre todos sus bienes, sino sobre aquellos que requieren registro para su negociación, como inmuebles o vehículos. La decisión tiene sustento en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal.

Durante la diligencia, la jueza le explicó a Sarabia que la limitación comenzó a regir desde ese momento y se extenderá por seis meses.

Laura Sarabia rechazó el cargo de peculado por uso en la imputación por el caso de Marelbys Meza - crédito Fiscalía General de la Nación
La jueza de control de garantías impuso a Laura Sarabia la prohibición de enajenar o negociar durante seis meses los bienes sujetos a registro que estén a su nombre - crédito Fiscalía General de la Nación

“Se le advierte a la señora Laura Sarabia que, a partir de la fecha y dentro de los seis meses siguientes, le está prohibido enajenar o negociar bienes que posea y que sean sujetos a registro”, indicó la funcionaria judicial.

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El despacho señaló que la advertencia correspondía a las consecuencias procesales de la imputación. La defensa había expresado reparos frente a ese punto, pero la jueza sostuvo que la Fiscalía cumplió los requisitos previstos por la ley para avanzar con el trámite.

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