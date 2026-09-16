Gobierno de Abelardo de la Espriella reaccionó a decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en su lucha antidrogas: “Es el reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”

Declaraciones de María Consuelo Araujo, embajadora de Colombia en Washington - crédito Embajada de Colombia en EE.UU.

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La decisión del Gobierno de los Estados Unidos de mantener a Colombia en la lista de países que ha tenido falencias en la lucha contra el narcotráfico generó repercusión en el país sudamericano.

Desde el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, se refirieron a la postura de la Casa Blanca. María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Washington, señaló que la decisión del presidente Donald Trump obedeció a las medidas que se efectuaron durante la administración de su antecesor Gustavo Petro.

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“La determinación presidencial emitida por el Gobierno de los Estados Unidos evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos doce meses. El resultado de dicha determinación es un claro reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”, indicó la delegada colombiana en el país norteamericano, agregando que el documento evalúa el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Mike Pence afirmó que la baja de guardia de EE. UU en la lucha contra las drogas a afectado a Colombia - crédito Reuters

Sin embargo, enfatizó en que, desde la llegada de De la Espriella, ha adoptado medidas concretas y decisivas para mejorar la seguridad, fortalecer la autoridad estatal y enfrentar al narcotráfico y crimen transnacional organizado.

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En su pronunciamiento, la embajadora detalló las acciones impulsadas por el Ejecutivo como la intensificación de operaciones policiales y militares, capturas, incautaciones, sometimientos, extradiciones, así como estrategias de erradicación focalizadas y programas piloto contra cultivos ilícitos.

“En este periodo, la fuerza pública realizó 17.147 capturas, incautó 75.613 kilogramos de estupefacientes, registró 463 sometimientos a la justicia y aprobó 73 extradiciones. El gobierno ha dispuesto una estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos que contempla todas las modalidades legales disponibles, con intervención focalizada en zonas estratégicas y mediante programas piloto”, destacó.

Comunicado Embajada Colombia en Estados Unidos sobre la descertificación - crédito Embajada de Colombia en EE.UU.

De igual manera, la cartera diplomática recordó que la nueva visión del Gobierno colombiano frente a la lucha contra el narcotráfico fue expuesta durante el encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio.

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“Los acuerdos alcanzados en Barranquilla trazan una hoja de ruta clara. Colombia continuará fortaleciendo sus capacidades, profundizando la cooperación con Estados Unidos y avanzando hacia resultados concretos y verificables. Menos cultivos ilícitos, más incautaciones, destrucción de infraestructura criminal, desarticulación de organizaciones narcoterroristas y la recuperación del control efectivo del Estado en los territorios”, apuntó.

Por último, la embajada sostuvo que el nuevo Gobierno intensificará sus operaciones contra las organizaciones criminales, con el propósito de combatir a las estructuras criminales. “Colombia y los Estados Unidos abren así una nueva etapa de cooperación, sustentada en una visión compartida de las amenazas y en la determinación de enfrentarlas conjuntamente”, puntualizó.

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El Gobierno de los Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia, que tendrá que demostrar, en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, avances en la erradicación masiva - crédito state.gov

Detalles de la descertificación

El Gobierno de los Estados Unidos señaló que Colombia se mantiene como país descertificado por considerar que falló de forma demostrable en sus compromisos antidrogas durante los últimos 12 meses.

La decisión fue comunicada en la determinación presidencial para el año fiscal 2027, presentada ante el Congreso estadounidense. La medida se adoptó bajo la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2003, que obliga al presidente de Estados Unidos a establecer qué naciones tienen una relevancia sustancial como países de tránsito o productores de sustancias ilícitas. La determinación también alude a los controles de drogas establecidos en el artículo 22 del Código de los Estados Unidos.

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La Casa Blanca concentró su evaluación en las decisiones tomadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien dejó el cargo el 7 de agosto, tras concluir su período constitucional. Su administración ya había recibido la descertificación en septiembre de 2025, entre otros motivos, por el desmantelamiento de la erradicación manual forzada.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

En el documento, el Gobierno de EE. UU. sostuvo que el aumento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína ocurrió bajo las políticas de Petro. El presidente estadounidense Donald Trump atribuyó la continuidad de la sanción “únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda”, que gobernó durante la mayor parte del período analizado.

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El documento de la Casa Blanca valoró la elección de De la Espriella y su propósito de encabezar una ofensiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que, según la declaración, llegaron a niveles récord durante la administración anterior. “El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente”, afirmó el texto presidencial.

No obstante, Trump señaló que podría levantar la condición de “fracaso demostrable” si Colombia avanza durante el próximo año en la erradicación de la coca y el desmantelamiento de las redes narcoterroristas.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República de Colombia

La administración estadounidense señaló que Colombia podría recuperar su condición de socio de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio. La declaración incluyó un reconocimiento a las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales colombianos.

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La clasificación alcanza a 23 países identificados como rutas principales del narcotráfico o grandes productores de drogas ilícitas. Además de Colombia, figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua y Pakistán.