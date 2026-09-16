Ecopetrol anunció investigaciones por supuestas irregularidades durante el gobierno Petro: los hallazgos serían llevados a la justicia de Estados Unidos

Ecopetrol adelantará investigaciones por irregularidades en la petrolera estatal durante el gobierno Petro: los hallazgos serían llevados a Estados Unidos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

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Ecopetrol, bajo la presidencia de junta de Luis Felipe Henao, definió una auditoría forense, un plan para sostener el abastecimiento energético durante el fenómeno El Niño y el retorno a la exploración de hidrocarburos, después de que la Asamblea extraordinaria de accionistas conformara el nuevo órgano directivo de la petrolera estatal.

La investigación interna busca establecer qué ocurrió, cuál fue el costo de las irregularidades y quiénes deberán responder ante la justicia. Henao sostuvo que la recuperación de la confianza y de la inversión depende de esclarecer esos hechos.

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El comité de auditoría, encabezado por el exvicecontralor Ricardo Rodríguez G., identificó de manera preliminar más de 32 casos considerados emblemáticos. Entre ellos, figuran presuntos pagos por nombramientos, el contrato con Covington & Burling, negocios de gas y paneles solares, mantenimientos de plantas y el caso de Termomorichal S.A.S., empresa colombiana dedicada a la generación de energía eléctrica.

Conforme a declaraciones de Henao en entrevista con Blu Radio, Ecopetrol necesita una auditoría forense para conocer “qué pasó, cuánto costó y quiénes deben responder”. También advirtió: “Sin verdad no hay confianza y sin confianza no puede volver la inversión”.

Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva, señaló que es necesario determinar quiénes deben de responder por las irregularidades - crédito @luisfelipehenao/X

La junta directiva confirmó que las pruebas relacionadas con Termomorichal están bajo cadena de custodia. Henao indicó que aún no está confirmada una eventual participación del venezolano Alejandro Betancourt en ese caso.

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La salida del presidente encargado, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, ocurrió después de que la prensa revelara unos audios. Los hallazgos podrían llegar a instancias judiciales de Estados Unidos debido a que Ecopetrol es emisor registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) y cotiza en la Bolsa de Nueva York.

La compañía petrolera también analiza presentar los resultados de las pesquisas ante la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles infracciones a la ley de valores e irregularidades contables. Henao dimensionó el volumen de recursos administrados al señalar que Ecopetrol ejecuta 80 millones de pesos por minuto.

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Diésel, gas y energía térmica ante la caída de embalses

Para Henao, el Diésel, gas y energía térmica son las alternativas ante la caída de embalses Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo eje apunta a impedir un apagón si el fenómeno El Niño alcanza una intensidad que lleve los embalses a niveles cercanos a 13%. La petrolera prepara medidas para garantizar combustibles y gas destinados a la generación térmica.

Ecopetrol busca asegurar más de 34.000 barriles diarios de diésel y combustóleo, además del gas necesario para encender más de 1.240 MW de capacidad térmica. La empresa también impulsa proyectos logísticos y de importación de gas en Buenaventura y Puerto Bahía.

Luis Felipe Henao sostuvo que la compañía puede intervenir de manera simultánea sobre los tres componentes necesarios para la generación: diésel, gas y su propia energía. Esa capacidad operativa se convirtió en una prioridad ante el eventual descenso de los niveles de almacenamiento de agua.

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“Ecopetrol es la única empresa que puede mover al mismo tiempo las tres palancas que sostiene la generación, que es todo el tema del diésel, el gas y su propia energía”, dijo al medio citado

Nuevas áreas y proyectos no convencionales para explorar hidrocarburos

La nueva junta directiva de Ecopetrol buscará promover la exploración de hidrocarburos - crédito Andrew Gombert/EFE

La tercera decisión de la junta de Ecopetrol es retomar inversiones en exploración de gas y petróleo para reducir la dependencia de moléculas importadas. La estrategia contempla coordinar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la oferta de nuevas áreas y reactivar proyectos no convencionales.

El presidente de la junta cuestionó la ausencia de exploración durante los cuatro años anteriores. “Una petrolera que no explora, que fue lo que pasó los cuatro años pasados, se va liquidando en cámara lenta”, afirmó.

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La ejecución de estas tres líneas quedará en manos del próximo presidente definitivo de Ecopetrol, cuyo nombramiento se espera de manera expedita.