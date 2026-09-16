Colombia

Ecopetrol anunció investigaciones por supuestas irregularidades durante el gobierno Petro: los hallazgos serían llevados a la justicia de Estados Unidos

Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva, señaló que es necesario determinar quiénes deben de responder

Ecopetrol adelantará investigaciones por irregularidades en la petrolera estatal durante el gobierno Petro: los hallazgos serían llevados a Estados Unidos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Ecopetrol adelantará investigaciones por irregularidades en la petrolera estatal durante el gobierno Petro: los hallazgos serían llevados a Estados Unidos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Guardar

Ecopetrol, bajo la presidencia de junta de Luis Felipe Henao, definió una auditoría forense, un plan para sostener el abastecimiento energético durante el fenómeno El Niño y el retorno a la exploración de hidrocarburos, después de que la Asamblea extraordinaria de accionistas conformara el nuevo órgano directivo de la petrolera estatal.

La investigación interna busca establecer qué ocurrió, cuál fue el costo de las irregularidades y quiénes deberán responder ante la justicia. Henao sostuvo que la recuperación de la confianza y de la inversión depende de esclarecer esos hechos.

PUBLICIDAD

El comité de auditoría, encabezado por el exvicecontralor Ricardo Rodríguez G., identificó de manera preliminar más de 32 casos considerados emblemáticos. Entre ellos, figuran presuntos pagos por nombramientos, el contrato con Covington & Burling, negocios de gas y paneles solares, mantenimientos de plantas y el caso de Termomorichal S.A.S., empresa colombiana dedicada a la generación de energía eléctrica.

Conforme a declaraciones de Henao en entrevista con Blu Radio, Ecopetrol necesita una auditoría forense para conocer “qué pasó, cuánto costó y quiénes deben responder”. También advirtió: “Sin verdad no hay confianza y sin confianza no puede volver la inversión”.

Luis Felipe Henao, candidato a procurador - crédito @luisfelipehenao/X
Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva, señaló que es necesario determinar quiénes deben de responder por las irregularidades - crédito @luisfelipehenao/X

La junta directiva confirmó que las pruebas relacionadas con Termomorichal están bajo cadena de custodia. Henao indicó que aún no está confirmada una eventual participación del venezolano Alejandro Betancourt en ese caso.

PUBLICIDAD

La salida del presidente encargado, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, ocurrió después de que la prensa revelara unos audios. Los hallazgos podrían llegar a instancias judiciales de Estados Unidos debido a que Ecopetrol es emisor registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) y cotiza en la Bolsa de Nueva York.

La compañía petrolera también analiza presentar los resultados de las pesquisas ante la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles infracciones a la ley de valores e irregularidades contables. Henao dimensionó el volumen de recursos administrados al señalar que Ecopetrol ejecuta 80 millones de pesos por minuto.

Diésel, gas y energía térmica ante la caída de embalses

Tres pistolas de surtidor de combustible con cubiertas de color verde, rojo y negro alineadas en sus soportes metálicos.
Para Henao, el Diésel, gas y energía térmica son las alternativas ante la caída de embalses Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo eje apunta a impedir un apagón si el fenómeno El Niño alcanza una intensidad que lleve los embalses a niveles cercanos a 13%. La petrolera prepara medidas para garantizar combustibles y gas destinados a la generación térmica.

Ecopetrol busca asegurar más de 34.000 barriles diarios de diésel y combustóleo, además del gas necesario para encender más de 1.240 MW de capacidad térmica. La empresa también impulsa proyectos logísticos y de importación de gas en Buenaventura y Puerto Bahía.

Luis Felipe Henao sostuvo que la compañía puede intervenir de manera simultánea sobre los tres componentes necesarios para la generación: diésel, gas y su propia energía. Esa capacidad operativa se convirtió en una prioridad ante el eventual descenso de los niveles de almacenamiento de agua.

“Ecopetrol es la única empresa que puede mover al mismo tiempo las tres palancas que sostiene la generación, que es todo el tema del diésel, el gas y su propia energía”, dijo al medio citado

Nuevas áreas y proyectos no convencionales para explorar hidrocarburos

La nueva junta directiva de Ecopetrol buscará promover la exploración de hidrocarburos - crédito Andrew Gombert/EFE
La nueva junta directiva de Ecopetrol buscará promover la exploración de hidrocarburos - crédito Andrew Gombert/EFE

La tercera decisión de la junta de Ecopetrol es retomar inversiones en exploración de gas y petróleo para reducir la dependencia de moléculas importadas. La estrategia contempla coordinar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la oferta de nuevas áreas y reactivar proyectos no convencionales.

El presidente de la junta cuestionó la ausencia de exploración durante los cuatro años anteriores. “Una petrolera que no explora, que fue lo que pasó los cuatro años pasados, se va liquidando en cámara lenta”, afirmó.

La ejecución de estas tres líneas quedará en manos del próximo presidente definitivo de Ecopetrol, cuyo nombramiento se espera de manera expedita.

Temas Relacionados

EcopetrolInvestigacionesIrregularidadesGobierno PetroEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro cuestionó la salida de Ricardo Valencia del Dane y reveló que quiso nombrar a Juan Daniel Oviedo: “Es una grosería contra la profesión”

El expresidente colombiano criticó el relevo dispuesto por Abelardo de la Espriella, defendió la autonomía técnica de las cifras oficiales y pidió vigilancia pública ante posibles modificaciones metodológicas

Gustavo Petro cuestionó la salida de Ricardo Valencia del Dane y reveló que quiso nombrar a Juan Daniel Oviedo: “Es una grosería contra la profesión”

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Exministro de Justicia de Petro criticó proyecto de megacárceles al estilo Bukele del gobierno de Abelardo de la Espriella: “¿Es la prioridad en tiempos de ajuste fiscal?”

La crítica surgió luego de que el jefe de la cartera ratificó ante la Comisión Primera de la Cámara que el Ejecutivo ya avanza en la planeación del proyecto que combina una política de “mano dura” e inversiones en resocialización

Exministro de Justicia de Petro criticó proyecto de megacárceles al estilo Bukele del gobierno de Abelardo de la Espriella: “¿Es la prioridad en tiempos de ajuste fiscal?”

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

El jurista Ricardo Giraldo sostuvo que no advierte responsabilidad penal del cantante en la conducta que ahora investiga el ente acusador

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

El Ministerio de Defensa y la Fiscalía pidieron ser reconocidos como víctimas en el caso del general Federico Mejía, acusado de ordenar la liberación de un hombre detenido con cocaína en El Cauca

La Sala Penal autorizó su intervención inicial en la diligencia, pero advirtió que la definición formal quedará en manos del juez de conocimiento si el expediente llega a la audiencia de acusación

El Ministerio de Defensa y la Fiscalía pidieron ser reconocidos como víctimas en el caso del general Federico Mejía, acusado de ordenar la liberación de un hombre detenido con cocaína en El Cauca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

Kris R lanzó pulla en redes sociales contra Altafulla, el ex de su actual pareja, Karina García: “Nada que pega una canción”

Nominados a los Latin Grammy: Karol G, J Balvin, Greeicy, Fonseca, Juanes, entre los colombianos que aspiran a un premio

El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

Apareció el cantante Chakal del Sur, tras ser reportado como desaparecido en Jamundí, Valle del Cauca: se escucharon disparos durante la última llamada que atendió

Deportes

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Néstor Lorenzo aclaró si pensaba dejar a James Rodríguez por fuera de la selección Colombia antes del anuncio: “No lo hagas”

Luis Díaz habló con la prensa alemana sobre su nominación al Balón de Oro: “Significa mucho para mí”

Juegos Suramericanos 2026: Colombia llegó a 50 medallas y estas son las competencias más destacadas de hoy, 16 de septiembre

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y recuerdan cuando el técnico Reinaldo Rueda lo “sacó” de la Tricolor