Colombia

Donald Trump confirmó que Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia por su lucha contra las drogas: estos son los motivos de la decisión

Pese a la determinación, dejó abierta la posibilidad de revisar esa condición si el gobierno de Abelardo de la Espriella acelera la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de redes dedicadas a la producción y exportación de cocaína

El Gobierno de Donald Trump no levantó la determinación tomada en 2025, cuando el presidente era Gustavo Petro - crédito EFE
El Gobierno de Donald Trump no levantó la determinación tomada en 2025, cuando el presidente era Gustavo Petro - crédito EFE
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El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Colombia entre los países que, según su evaluación, “han fallado demostrablemente” en cumplir compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico durante los últimos 12 meses; en una decisión que se conoció en la mañana del miércoles 16 de septiembre.

La medida, que aparece en la determinación presidencial sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, fue presentada ante el Congreso de los Estados Unidos. En el documento se identifican a 23 naciones como principales países de tránsito de drogas o grandes productores de estupefacientes ilícitos.

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La lista, además de Colombia, incluye a estados como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, en los que de acuerdo con el análisis no se están han hecho esfuerzos para combatir este flagelo.

La determinación de la administración de Trump se adoptó con base en la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2003. La norma obliga al mandatario estadounidense a determinar qué países cumplen la condición de ser rutas relevantes para el tráfico de drogas o centros de producción de sustancias ilícitas.

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Duias críticas a Gustavo Petro y voto de confianza a Abelardo de la Espriella

El documento aclaró que la evaluación se concentra en las decisiones adoptadas durante la administración del expresidente Gustavo Petro, que dejó el cargo hace más de un mes, el 7 de agosto, al terminarse su periodo constitucional; y cuya administración fue descertificada en septiembre de 2025, por desmantelar la erradicación manual forzada, entre otras medidas.

En ese sentido, la Casa Blanca sostuvo que el crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína ocurrió bajo las políticas de ese gobierno, a la par de que destacó la victoria del actual mandatario, Abelardo de la Espriella, al que le dio un margen para levantar esta categorización, con el trabajo conjunto que adelante con el país norteamericano.

“El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente” se leyó en el documento, en el que se valora la intención de “liderar una campaña agresiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las políticas socialistas fallidas de su predecesor”.

Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de revisar la designación

En esta declaración presidencial se reiteró que Colombia podría dejar atrás la condición de “fracaso demostrable” si el nuevo gobierno registra avances durante el próximo año en dos frentes que generan preocupación para el Gobierno de los Estados Unidos: la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de organizaciones narcoterroristas.

Consideraré levantar la condición de ‘fracaso demostrable’ del país”, indicó Trump, en referencia a una eventual revisión de la decisión, en el que se hace énfasis en que Colombia podrá recuperar su lugar como “socio de seguridad” de Estados Unidos en el hemisferio; a la par del reconocimiento a las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales.

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