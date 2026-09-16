Colombia

Hombre asesinó a una mujer que habría tratado de defender a su hija: el sujeto intentó escapar por los techos de las viviendas en el sector de Kennedy en Bogotá

El implicado le habría pasado un arma cortopunzante a la víctima por el cuello y tras el ataque intentó huir hasta que fue detenido por la Policía

El hombre fue capturado por las autoridades - crédito Policía Nacional
El hombre fue capturado por las autoridades - crédito Policía Nacional
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Los gritos de una discusión dentro de un conjunto residencial del barrio Los Margaritas alertaron a los vecinos de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá la noche del 15 de septiembre de 2026.

Minutos después, la Policía de Bogotá encontró a una mujer sin vida dentro de una vivienda y capturó a un hombre señalado como el presunto responsable del hecho.

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El caso es investigado como una posible agresión ocurrida en medio de una riña familiar. La mujer tenía una lesión visible en el cuello que, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, habría sido causada con un arma cortopunzante.

La alerta llegó a las patrullas luego de que residentes del conjunto escucharan una fuerte confrontación y pidieran la presencia de los uniformados. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer, quien presuntamente sería la mamá de una joven que estaba siendo agredida por el que sería su excompañero sentimental, según informaron vecinos a CityTv.

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El teniente coronel Nilson Figueroa dio detalles sobre el feminicidio en Kennedy - crédito Policía Nacional

El teniente coronel Nilson Hernán Figueroa, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, explicó que los policías acudieron tras el llamado de la ciudadanía para verificar la situación que se registraba en el sector.

“Encontraron una mujer sin signos vitales”, indicó el oficial. La víctima presentaba una herida en el cuello que, según la primera valoración, correspondería al uso de un objeto cortopunzante.

El señalado habría escapado por los techos de las viviendas

La información conocida por las autoridades indica que el hombre señalado por el ataque salió de la residencia poco después de la agresión. Su ruta de escape habría sido por los tejados de inmuebles ubicados en el conjunto residencial.

Los uniformados recibieron datos de familiares y testigos que estaban en el lugar. Con esa información desplegaron un operativo en los alrededores para ubicar al presunto agresor.

La Policía informó que la búsqueda permitió localizar al sospechoso y efectuar su captura poco tiempo después de la alerta inicial. El procedimiento se produjo en el sector de Kennedy, aunque las autoridades no precisaron el punto exacto donde fue interceptado.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De manera preliminar, permanece en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Kennedy, mientras se adelantan las actuaciones judiciales correspondientes.

Así es el nuevo código QR que porta el uniforma de la Policía Nacional de Colombia. Foto: PONAL
Las autoridades ya se encuentran investigando este nuevo feminicidio ocurrido en la localidad de Kennedy - crédito PONAL

Personal de criminalística realizó la inspección judicial dentro de la vivienda donde fue hallada la mujer. Los investigadores recolectaron elementos que permitirán establecer la secuencia de los hechos y las circunstancias previas a la agresión.

La Policía no divulgó la identidad de la víctima ni la del capturado. Tampoco entregó detalles sobre las edades de ambos, antecedentes judiciales, denuncias previas por violencia intrafamiliar o posibles medidas de protección vigentes en el núcleo familiar.

El teniente coronel Figueroa indicó que las autoridades continúan con las verificaciones necesarias para reconstruir lo ocurrido. “Se adelantan las investigaciones”, señaló el oficial al referirse al caso.

El material obtenido en el lugar, los testimonios de vecinos y familiares, así como los resultados de medicina legal, harán parte de la investigación. Las autoridades deberán establecer si la muerte ocurrió durante una confrontación espontánea o si existieron hechos previos que puedan ayudar a esclarecer la responsabilidad del hombre capturado.

Investigan muerte de una mujer en conjunto residencial cerca del Portal de las Américas, su agresor fue capturado - crédito Policía Nacional
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Hombre fue asesinado a tiros en una calle del barrio Brasilia, en Usme

Una persona murió tras un ataque con arma de fuego en el barrio Brasilia, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El homicidio ocurrió el lunes 14 de septiembre de 2026, cuando la víctima caminaba por la vía pública.

Según informó Citytv, un sujeto se acercó por la espalda y disparó en varias oportunidades contra el hombre. Tras el ataque, habitantes del sector avisaron a la Policía luego de oír las detonaciones.

Las patrullas que atendieron el llamado encontraron el cuerpo sin vida en el lugar. Una ambulancia llegó para valorar a la víctima, pero el personal de salud confirmó que las heridas eran mortales.

Los primeros datos recogidos por las autoridades indicaron que los responsables habrían abandonado la zona en una motocicleta. Los investigadores concentran las verificaciones en la identificación de ese vehículo y en la búsqueda de posibles registros de cámaras de seguridad.

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