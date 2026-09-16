Colombia

Gustavo Petro replicó las acusaciones de un déficit fiscal por parte de De la Espriella: “No sabe dividir, no sabe dónde está parado”

Durante su intervención, el expresidente rechazó los señalamientos del Gobierno nacional que lo responsabiliza por la situación económica que atraviesa el país

Gustavo Petro desglosó la situación fiscal de Colombia, refutando las críticas sobre un supuesto sobreendeudamiento por parte de Abelardod e la Espriella - crédito Canal Institucional
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El expresidente Gustavo Petro intervino el martes 15 de septiembre de 2026, a las 8:00 p. m., en un espacio de alocución nacional para ejercer el derecho a la réplica otorgado al Pacto Histórico por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La intervención, transmitida desde Bruselas (Bélgica), se dio en respuesta a los cuestionamientos fiscales realizados previamente por el mandatario nacional, Abelardo de la Espriella, durante su más reciente alocución sobre la situación económica del país el domingo 13 de septiembre.

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La autorización del espacio institucional se sustentó en el artículo 15 del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), el cual faculta a las agrupaciones políticas declaradas en oposición para controvertir las intervenciones de la Presidencia de la República dentro de las 48 horas siguientes a su emisión.

Durante su alocución, de 24 minutos, el exmandatario rechazó las acusaciones de presunto despilfarro en la ejecución presupuestal de su administración y cuestionó las lecturas contables presentadas por el actual Gobierno nacional.

“Hemos decidido hacer esta réplica de acuerdo a la ley, básicamente por la cantidad de calumnia acumulada en una intervención que quien oficia como presidente de Colombia realizó. El señor Abelardo ha dicho que como prueba de corrupción en mi gobierno está el que en una semana se gastaron diez billones de pesos de endeudamiento. Se le ha olvidado a Abelardo dividir y sumar. Matemática de quinto elemental. Solo hay que hacer una división simple”, sostuvo Petro en la apertura de su discurso.

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- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Gustavo Petro utilizó el espacio de réplica concedido al Pacto Histórico para responder a los cuestionamientos económicos realizados por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Petro cuestionó los $10 billones de endeudamiento

“¿Cuánto es el total del presupuesto para este año aprobado por ley en el Congreso? $548 billones. ¿Cuántas semanas tiene un año? $48. Son $548 billones divididos entre 48 semanas; da $11 billones y pico por semana. ¿De dónde sale que $10 billones es un exabrupto? O el señor Abelardo no sabe dividir o simplemente no sabe en dónde está parado frente a la política fiscal y presupuestal del país”, sostuvo Petro.

Respecto al endeudamiento público, el exmandatario defendió la gestión financiera de su cuatrienio, al señalar que la acumulación de la deuda externa e interna proviene de las medidas adoptadas durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), particularmente por la creación del subsidio a los combustibles.

“Nosotros no nos endeudamos para hacer carreteras, hospitales o colegios. Nosotros solo nos endeudamos para pagar la deuda; pagamos todo el FMI, 5.000 millones de dólares; redujimos el porcentaje de la deuda externa respecto al valor total de la economía colombiana; bajamos del 61% el endeudamiento respecto al valor total de la economía al 57%”, dijo Petro.

Uno de los principales puntos de la intervención fue la cifra de $10 billones mencionada por De la Espriella. Petro sostuvo que el monto debe compararse con el presupuesto anual de la nación - crédito Luisa Gomzalez/Reuters
Uno de los principales puntos de la intervención fue la cifra de $10 billones mencionada por De la Espriella. Petro sostuvo que el monto debe compararse con el presupuesto anual de la nación - crédito Luisa Gomzalez/Reuters

El exmandatario agregó a su réplica que “ahora lo que propone el señor Abelardo es subir al 66% la deuda de Colombia. Por eso pone un nuevo presupuesto en $635 billones. ¿Quién es el que está derrochando?”.

En su análisis sobre la propuesta presupuestal para 2027 presentada por la actual administración y radicada ante las comisiones económicas del Congreso por 634,9 billones de pesos, Petro advirtió que la iniciativa gubernamental incluye un incremento innecesario en el servicio de la deuda y recortes en sectores productivos ante la llegada del fenómeno de El Niño.

La pelea por el subsidio a la gasolina

“Lo que se propone al Congreso es reducir inversión en cultura, deporte y agricultura cuando viene una megasequía. Y lo hacen para volver a instaurar el subsidio de la gasolina por 10 billones de pesos. Solo el 15% de la población usa gasolina, mientras el 100% usa energía eléctrica y come todos los días. ¿Cómo vamos a sacrificar la comida por mover una camioneta cuatro puertas?”, cuestionó el exjefe de Estado.

Gustavo Petro publicó mensajes en X antes de dejar el poder este viernes 7 de agosto, en la antesala de la posesión de Abelardo De La Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El exmandatario defendió la gestión financiera de su Gobierno y sostuvo que parte de las obligaciones actuales provienen de decisiones adoptadas antes de su administración - crédito Andrea Puentes/Presidencia

De igual manera, el líder de la oposición alertó sobre un presunto plan de la administración nacional para decretar recortes de gasto social en materia de educación pública, salud preventiva y programas de protección para la vejez.

“Lo que no está escrito en el proyecto, pero ya está anunciado, es que van a recortar el gasto social en Colombia por decreto el año entrante. Anuncian recortar $17 billones en educación pública y en el sistema preventivo de salud. Mientras tanto, van a bajar los impuestos a los más ricos y a elevar el déficit fiscal hasta el 9%”, aseveró.

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