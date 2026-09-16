Colombia

Elecciones de 2027 en Colombia estarían en riesgo por recorte presupuestal del Gobierno al CNE: la oposición sería la más afectada

El organismo electoral advirtió que, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación, la falta de recursos podría obligar a recortar programas para los partidos y la implementación del derecho a la oposición

La Registraduría Nacional fijó que los colombianos en el exterior podrán votar en la segunda vuelta presidencial de 2026 entre el 25 y el 31 de mayo - crédito @Registraduria/X
El CNE alertó que el presupuesto aprobado para 2027 pone en riesgo la logística de las elecciones locales y regionales del próximo año - crédito @Registraduria/X
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Luego de que el Congreso de la República aprobara el Presupuesto General de la Nación para el 2027, desde el Consejo Nacional Eledtoral (CNE) alertaron que estaría en riesgo la logística para los comicios locales y regionales previstos para el próximo año.

En medio de una entrevista otorgada a El Colombiano, Juan Felipe Lemos, presidente del órgano electoral, advirtió que la falta de presupuesto podría obligarlos a recortar programas relacionados con la oposición política y el financiamiento de los partidos.

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Nos tocaría reducirle a temas que también son muy importantes, que son garantizar el Estatuto de Oposición, que es permitir que los partidos de oposición, no solamente a nivel nacional, sino en los departamentos y en los municipios, puedan tener acceso a medios radiales y a medios televisivos para ejercer el derecho a la oposición consagrado en la ley”, comentó Lemos al diario nacional.

La entidad también arrastra obligaciones por reposición de votos que, según datos aún en revisión, rondarían los $439.000 millones, por lo que buscará que el Congreso incorpore recursos adicionales para evitar que el ajuste afecte sus tareas distintas al control directo de las elecciones.

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El Estatuto de Oposición podría sufrir restricciones presupuestales que limitarían el acceso de los partidos a espacios en radio y televisión en departamentos y municipios - crédito Colprensa
El Estatuto de Oposición podría sufrir restricciones presupuestales que limitarían el acceso de los partidos a espacios en radio y televisión en departamentos y municipios - crédito Colprensa

El CNE tiene asignados $1,3 billones para la vigencia electoral, pese a que había solicitado $2,2 billones. El Gobierno nacional redujo la petición original en $900.000 millones, según explicó Lemos.

La entidad considera que no necesita recuperar la totalidad del monto recortado. Su propuesta apunta a sumar $300.000 millones, con los que el presupuesto ascendería a $1,6 billones.

Con esos recursos, el organismo estima que puede garantizar la vigilancia electoral, el funcionamiento de los partidos, la reposición de votos y medidas para proteger los derechos de la oposición durante 2027. Si el presupuesto queda en $1,3 billones, la prioridad será el control de la jornada y otros rubros quedarían expuestos a restricciones.

Esto, de cara a las elecciones territoriales, que son las elecciones más importantes por la magnitud, por el volumen y por la complejidad logística de las mismas. Por ejemplo, mientras que en las elecciones de Congreso participan unos 2.500 candidatos, en las elecciones territoriales participan cerca de 125.000″, comentó el presidente del CNE a El Colombiano.

La falta de fondos afectaría el Estatuto de Oposición y la reposición de votos

El presidente del CNE explicó que, si no se amplía la asignación, la entidad no reducirá el dinero destinado al control electoral. El ajuste recaería sobre el derecho a la oposición y sobre obligaciones relacionadas con las organizaciones políticas.

El CNE ha llevado a cabo hasta la fecha un total de 2.955 audiencias públicas para examinar detenidamente cada caso de revocatoria de candidaturas - crédito Sergio Acero/Colprensa
Juan Felipe Lemos señaló que las elecciones territoriales exigen una logística mayor porque reúnen cerca de 125.000 candidatos, frente a 2.500 en las elecciones de Congreso - crédito Sergio Acero/Colprensa

El Estatuto de Oposición se aplica frente al Gobierno nacional, pero su implementación plena en departamentos y municipios todavía enfrenta limitaciones presupuestales. Para la siguiente vigencia, ese componente estaba calculado en cerca de $656.000 millones.

Lemos planteó que el CNE podría asegurar esa labor territorial con unos $150.000 millones, o una suma algo mayor. El objetivo es que los partidos de oposición accedan a espacios en radio y televisión también fuera del ámbito nacional.

El funcionario señaló que el organismo deberá elegir prioridades si no recibe los recursos adicionales para garantizar a todos los actores recursos suficientes para el año entrante.

“¿Qué alternativa tendríamos? Reducir los recursos que estén destinados para garantizar el derecho a la oposición y reducir los recursos destinados al tema de financiamiento de partidos y pago de reposición de votos”, señaló Lemos.

Por su parte, los partidos políticos y candidatos de elecciones pasadas también sufrirían las consecuencias de la drástica reducción al CNE, pues la reposición de votos quedaría en suspenso hasta obtener nuevos recursos.

CNE continúa con el escrutinio de votos para determinar las curules del nuevo Congreso - crédito EFE/Colprensa
El CNE busca que el Congreso apruebe $300.000 millones adicionales para elevar su presupuesto a $1,6 billones y cubrir vigilancia electoral, partidos y reposición de votos - crédito EFE/Colprensa

“Eso ya ha sucedido. Hay un atraso desde el 2018 en el pago de reposición de votos, porque cuando vienen años electorales, esos temas se hacen a un lado para darle prioridad a la elección. Entonces, nos va a tocar seguramente hacer eso, aunque yo debo advertir que hay un buen ambiente en el Congreso de la República”, comentó Lemos a El Colombiano.

Ante la crisis, el CNE presentará el miércoles 16 de septiembre una solicitud de ampliación presupuestal mediante una proposición ajustada ante el Congreso de la República.

La iniciativa se concentrará en los recursos que el CNE calcula como necesarios para cumplir sus funciones durante 2027. El dirigente afirmó que percibe una disposición favorable en el Congreso de la República frente a esa petición.

El organismo también prepara un proyecto de ley orgánica para desarrollar su autonomía financiera y presupuestal. Lemos recordó que el artículo 265 de la Constitución reconoce esa autonomía, aunque la norma no ha tenido un desarrollo legislativo.

Según el presidente del CNE, esa ausencia mantuvo a la entidad en una relación de dependencia con la Registraduría. La propuesta buscará modificar ese esquema institucional.

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