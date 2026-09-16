Colombia

El senador estadounidense Bernie Moreno reaccionó a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas: “Trabajan para revertir las decisiones vergonzosas de Petro”

El congresista republicano señaló que próximamente el gobierno de Abelardo de la Espriella será un aliado fundamental para Estados Unidos contra el narcotráfico

U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH) attends the launch of the Foundry School, a workforce training initiative, at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S., September 3, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH) attends the launch of the Foundry School, a workforce training initiative, at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S., September 3, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
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Estados Unidos mantuvo este miércoles 16 de septiembre de 2026 a Colombia en una lista de cuatro países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, aunque elogió los compromisos del nuevo gobierno de derecha de Abelardo de la Espriella.

“El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, destacó el comunicado oficial.

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La decisión mantiene la descertificación impuesta en 2025 al gobierno de Gustavo Petro por el presidente Donald Trump. El informe anual del Departamento de Estado señaló: “Si, como se espera, Colombia avanza (...) durante el próximo año, consideraré levantar la condición” actual.

El senador republicano Bernie Moreno, aliado de Donald Trump, dijo en entrevista con Semana que Colombia será “un gran aliado de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles criminales”. También afirmó: “El presidente Abelardo trabaja incansablemente para revertir las decisiones vergonzosas de Gustavo Petro, quien es totalmente inepto y ha sido sancionado por la OFAC”.

Gobierno de los Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia
El Gobierno de los Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia, que tendrá que demostrar, en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, avances en la erradicación masiva - crédito state.gov

Moreno citó, además, una frase incluida en el documento: “La inclusión de un país en la lista mencionada no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en materia de lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos”.

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La erradicación de coca y las redes narcoterroristas como condiciones

La decisión del Gobierno estadounidense se concentró en las medidas adoptadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que terminó el 7 de agosto de 2026, tras concluir su período constitucional. Su administración había recibido la descertificación en septiembre de 2025, entre otros motivos, por el desmonte de la erradicación manual forzada.

Los elevados cultivos de hoja de coca en el país hicieron que Estados Unidos mantuviera su decisión de descertificar al país, alegando este hecho a la administración de Gustavo Petro - crédito AP
Los elevados cultivos de hoja de coca en el país hicieron que Estados Unidos mantuviera su decisión de descertificar al país, alegando este hecho a la administración de Gustavo Petro - crédito AP

La Casa Blanca atribuyó el crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína a las políticas aplicadas durante ese período. El documento oficial puntualiza que esos indicadores alcanzaron niveles récord bajo la administración anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró la llegada de Abelardo de la Espriella al poder y expresó que el nuevo gobierno tiene la posibilidad de revertir la calificación durante 2027. “El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente”, señaló la determinación presidencial.

Trump afirmó que el líder del movimiento político Defensores de la Patria pretende encabezar una ofensiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, actividades que, según el mandatario estadounidense, crecieron bajo “las políticas socialistas fallidas de su predecesor”. La eventual revisión dependerá de resultados en la erradicación de los cultivos y en el desmantelamiento de organizaciones narcoterroristas.

Conforme a su planteo, la medida se podría modificar si se registran avances en esos dos frentes: “Consideraré levantar la condición de ‘fracaso demostrable’ del país”. En efecto, sostuvo que Colombia podría recuperar su condición de socio de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio.

Venezuela fuera de la lista y la asistencia financiera para Colombia

Pese a la determinación, dejó abierta la posibilidad de revisar esa condición si el gobierno de Abelardo de la Espriella acelera la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de redes dedicadas a la producción y exportación de cocaína - crédito Europa Press
Pese a la determinación, dejó abierta la posibilidad de revisar esa condición si el gobierno de Abelardo de la Espriella acelera la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de redes dedicadas a la producción y exportación de cocaína - crédito Europa Press

Venezuela no fue incluida en la nueva lista de países descertificados. El presidente Trump vinculó esa exclusión al arresto y la destitución del exdictador Nicolás Maduro por parte de su administración, así como a la cooperación del gobierno interino venezolano contra los carteles.

“Gracias al arresto y la destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro por parte de mi administración, ya estamos viendo los resultados de la creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los cárteles, incluyendo la eliminación del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero”, afirmó.

En el caso colombiano, el republicano sostuvo que la descertificación se mantiene “únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda”, que gobernó durante la mayor parte del período evaluado. La declaración también aludió a las medidas de control de drogas previstas en el artículo 22 del Código de los Estados Unidos.

La posibilidad de levantar la condición está ligada al trabajo conjunto entre Bogotá y Washington, junto con el reconocimiento a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los fiscales y los tribunales colombianos. Se prevé que Estados Unidos mantenga una cláusula de excepción por interés nacional que permita conservar el flujo de asistencia financiera hacia Colombia.

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