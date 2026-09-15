Prosperidad Social amplió el plazo para cobrar los pagos del séptimo ciclo de Colombia Mayor: esta es la nueva fecha

Prosperidad Social reportó que el 91% de los beneficiarios programados ya recibió la transferencia del séptimo ciclo - crédito Prosperidad Social

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Prosperidad Social extendió hasta el 20 de septiembre el plazo para que los beneficiarios del séptimo ciclo de transferencias de Colombia Mayor retiren los recursos pendientes. La medida busca dar más tiempo a las 241.830 personas mayores que todavía no han cobrado el incentivo en los puntos autorizados.

Hasta el domingo 13 de septiembre, el 91% de los beneficiarios programados ya había recibido la transferencia. Quienes aún tengan el pago pendiente podrán acercarse a los establecimientos de SuperGiros y SuRed habilitados en sus municipios hasta la nueva fecha límite.

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Más de 2,7 millones de beneficiarios programados

Para el séptimo ciclo, Prosperidad Social programó transferencias para 2.788.074 personas mayores, con una inversión de 639.643 millones de pesos. La ampliación del periodo de cobro se aplica a quienes reciben los recursos de manera presencial y no hayan retirado el dinero.

El séptimo ciclo de Colombia Mayor programó transferencias para 2.788.074 personas mayores con una inversión de 639.643 millones de pesos - crédito Prosperidad Social

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, afirmó que la decisión pretende evitar que los beneficiarios pierdan la oportunidad de acceder al apoyo económico. “Buscamos que ninguna persona mayor que tenga derecho a la transferencia se quede sin la posibilidad de reclamarla”, señaló.

Suárez invitó a los participantes pendientes de pago a asistir directamente a los canales establecidos por la entidad. La funcionaria pidió realizar el trámite sin intermediarios y verificar los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en cada municipio.

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La transferencia de Colombia Mayor está dirigida a personas mayores que cumplen las condiciones definidas para el programa y que no cuentan con ingresos suficientes para subsistir. El pago del séptimo ciclo continuará disponible hasta el 20 de septiembre para quienes no lo hayan reclamado.

Entrega directa a cuentas y depósitos electrónicos

En este ciclo, 24.598 participantes registraron de forma satisfactoria una cuenta bancaria o un depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera (GIF). Estas personas recibirán el incentivo directamente en el producto financiero que reportaron a Prosperidad Social.

Prosperidad Social depositará el incentivo de Colombia Mayor en cuentas bancarias o depósitos electrónicos de 24.598 participantes registrados en el GIF - crédito Colombia Mayor

La entidad indicó que este mecanismo hace parte de la modernización de la entrega de transferencias monetarias. La modalidad evita que los beneficiarios deban desplazarse hasta un punto de pago, pues los recursos se consignan de acuerdo con el cronograma definido para cada ciclo.

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Prosperidad Social señaló que el sistema busca que los pagos sean más directos, seguros y eficientes. Las personas que aún no han inscrito una cuenta bancaria o depósito electrónico pueden realizar el proceso a través del Gestor de Información Financiera disponible en la página de la entidad.

Para acceder a la herramienta, los usuarios deben ingresar al menú de programas de Prosperidad Social y seleccionar el enlace correspondiente al GIF. También pueden utilizar el botón flotante ubicado en la parte derecha del sitio web, que dirige al aplicativo de registro, consulta y actualización de datos financieros.

Requisitos para ingresar al programa Colombia Mayor

Las personas interesadas en inscribirse a Colombia Mayor deben ser colombianas y haber residido en el país durante los últimos 10 años. También deben tener, como mínimo, tres años menos que la edad exigida para pensionarse por vejez: 54 años en el caso de las mujeres y 59 años para los hombres.

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Colombia Mayor aún tiene 241.830 beneficiarios con pagos pendientes en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed - crédito Prosperidad Social

El programa exige, además, que el aspirante carezca de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con la información suministrada, pueden ser considerados los ciudadanos clasificados en todos los niveles de los grupos A y B del Sisbén IV, así como quienes estén hasta el subgrupo C1.

La inscripción se realiza de forma presencial en la alcaldía del municipio de residencia, con la cédula de ciudadanía física. En la mayoría de entidades territoriales, el trámite se atiende en la Oficina de Atención al Adulto Mayor; en Bogotá, el proceso se adelanta en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social, antes conocidas como COL.

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El responsable del trámite revisa el documento de identidad y registra la solicitud en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Después, se cruzan bases de datos externas para verificar que la persona no reciba una pensión ni cuente con una renta.

Criterios para asignar los cupos disponibles

El ingreso al programa depende de la disponibilidad de cupos en cada municipio. Cuando se libera uno, la asignación sigue el orden establecido en los listados de priorización, que se elaboran con la información de los potenciales beneficiarios inscritos.

El programa Colombia Mayor exige nacionalidad colombiana, 10 años de residencia en el país y falta de ingresos suficientes para subsistir - crédito Prosperidad Social

Entre los criterios considerados están la edad del aspirante, el puntaje del Sisbén o la inclusión en un listado censal, la discapacidad física o mental, las personas a cargo y la situación de quienes viven solos sin depender económicamente de otra persona.

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También se prioriza a quienes perdieron el subsidio al aporte pensional al cumplir 65 años y no tienen capacidad económica para seguir cotizando, siempre que les falten máximo 100 semanas de aportes y reporten que usarán el subsidio para completar los requisitos de pensión.

La pérdida del subsidio por traslado a otro municipio y la fecha de inscripción en el programa también hacen parte de los factores que determinan el turno de asignación.