Colombia

La Vaca Lola está de cumpleaños: así creció el fenómeno musical colombiano que une generaciones

El aniversario muestra datos claves de expansión, actividades inéditas y vínculos entre familias y artistas en toda Latinoamérica

La Vaca Lola está celebrando su cumpleaños por primera vez y extiende su festividad durante septiembre con actividades para niños y familias.
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La Vaca Lola está celebrando su cumpleaños por primera vez y extiende su festividad durante septiembre con actividades para niños y familias, entre música, videos, redes sociales y presentaciones ligadas al personaje infantil de Toy Cantando.

La primera celebración oficial del personaje colombiano incluye dinámicas en redes sociales, canciones, un video especial y encuentros para su público familiar. La fiesta comenzó en agosto con un show en vivo en el Festival de Arte y Cultura, allí, el personaje compartió un show en vivo con música, baile, canciones conocidas y sorpresas para los más pequeños, y posteriormente con un espectáculo a comienzos de septiembre con una colaboración con las Payasitas Nifu Nifa.

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La Vaca Lola, personaje de Toy Cantando, invita a niños, padres y cuidadores a sumarse a la celebración a través de su música, sus videos y distintas experiencias en redes sociales durante septiembre.

La celebración también incluye temas que han acompañado la trayectoria del personaje. Entre ellos figura “Feliz Cumpleaños con La Vaca Lola”, pensada para cantar, bailar y festejar con la audiencia infantil.

La colaboración con las Payasitas Nifu Nifa

Uno de los hitos del aniversario es el video grabado junto a las Payasitas Nifu Nifa, agrupación con más de cuatro décadas de trayectoria y dos nominaciones al Latin Grammy.
Uno de los hitos del aniversario es el video grabado junto a las Payasitas Nifu Nifa, agrupación con más de cuatro décadas de trayectoria y dos nominaciones al Latin Grammy.

Uno de los hitos del aniversario es el video grabado junto a las Payasitas Nifu Nifa, agrupación con más de cuatro décadas de trayectoria y dos nominaciones al Latin Grammy.

La pieza está disponible desde el 3 de septiembre en el canal de YouTube de La Vaca Lola. Allí, vaca y payasitas preparan la fiesta de cumpleaños entre música, juegos y escenas dirigidas al público infantil.

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La colaboración reúne a figuras de distintas generaciones del entretenimiento para niños. Además, refuerza el vínculo que ambas propuestas han construido con familias de habla hispana.

El alcance de La Vaca Lola en Latinoamérica

La dimensión del personaje se refleja en sus cifras. El proyecto suma más de 2.500 millones de visualizaciones, más de cinco millones de suscriptores en YouTube y un repertorio de más de 40 canciones infantiles.
La dimensión del personaje se refleja en sus cifras. El proyecto suma más de 2.500 millones de visualizaciones, más de cinco millones de suscriptores en YouTube y un repertorio de más de 40 canciones infantiles.

La dimensión del personaje se refleja en sus cifras. El proyecto suma más de 2.500 millones de visualizaciones, más de cinco millones de suscriptores en YouTube y un repertorio de más de 40 canciones infantiles.

El primer video de La Vaca Lola supera los 3.000 millones de reproducciones. Sus contenidos, además, acumulan más de 4.000 millones de reproducciones.

A eso se añaden espectáculos en vivo que han convocado a miles de familias en distintos países. Toy Cantando también ubica a Lola entre sus personajes infantiles con mayor difusión internacional.

La comunidad general de Toy Cantando supera los 30 millones de suscriptores en YouTube. Sus producciones reúnen más de 21.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

De canción infantil a personaje con identidad propia

La evolución de La Vaca Lola empezó a pensarse en 2014, cuando la compañía comenzó a diseñar al personaje y a buscar quién pudiera darle vida.
La evolución de La Vaca Lola empezó a pensarse en 2014, cuando la compañía comenzó a diseñar al personaje y a buscar quién pudiera darle vida.

La evolución de La Vaca Lola empezó a pensarse en 2014, cuando la compañía comenzó a diseñar al personaje y a buscar quién pudiera darle vida.

El primer video llegó en 2016 y alcanzó dos millones de reproducciones en un solo día, según la compañía. Ese lanzamiento impulsó el paso de una canción infantil a un personaje con historias, videos educativos y de aprendizaje, música y espectáculos en vivo.

El proyecto también se expandió a obras de teatro, musicales y aplicaciones con juegos orientados a fortalecer aptitudes cognitivas y apoyar el desarrollo en la primera infancia.

Para muchas familias, Lola quedó asociada a los primeros acercamientos de los niños a la música, los animales, los colores, los juegos y el aprendizaje. Sus canciones también se integraron en momentos compartidos entre padres, cuidadores e hijos.

Los valores que busca transmitir el personaje

Ana María Gómez, directora de Mercadeo de Toy Cantando, afirmó que el objetivo del personaje ha sido acompañar a los niños mientras crecen, aprenden, cantan y bailan.
Ana María Gómez, directora de Mercadeo de Toy Cantando, afirmó que el objetivo del personaje ha sido acompañar a los niños mientras crecen, aprenden, cantan y bailan.

Ana María Gómez, directora de Mercadeo de Toy Cantando, afirmó que la empresa lleva 20 años dedicada a la música y al contenido para la primera infancia. Según explicó, el objetivo ha sido acompañar a los niños mientras crecen, aprenden, cantan y bailan.

Sobre el personaje, Gómez dijo que fue concebido para que los niños crean en sus sueños desde edades tempranas. También lo presentó como una figura que transmite autoaceptación, autenticidad y perseverancia ante la frustración.

La compañía planteó esta primera celebración como una ocasión para que el público infantil acompañe al personaje en una fecha especial y participe en una relación construida a lo largo de los años a través de canciones, juegos y experiencias compartidas.

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