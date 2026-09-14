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Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral durante partido ante Cúcuta: salió en ambulancia y al rival solo lo amonestaron

Samuel Martín se encuentra fuera de peligro, tras los exámenes médicos, y viajará de regreso a Bogotá junto al plantel Embajador

Samuel Martín, lateral derecho de Millonarios, sufrió una conmoción cerebral tras un golpe en la cabeza ante Cúcuta Deportivo - crédito Colprensa
Samuel Martín, lateral derecho de Millonarios, sufrió una conmoción cerebral tras un golpe en la cabeza ante Cúcuta Deportivo - crédito Colprensa
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Samuel Martín, lateral derecho de Millonarios, sufrió una conmoción cerebral tras recibir un golpe en la cabeza durante la victoria 2-1 ante Cúcuta Deportivo, el domingo 13 de septiembre de 2026, y fue trasladado en ambulancia desde el estadio General Santander de la capital de Norte de Santander para someterse a estudios médicos.

El triunfo como visitante llevó al equipo azul a 16 puntos y cortó una racha de tres partidos sin victorias. Fue, además, el primer éxito de Millonarios en el segundo ciclo del entrenador Alberto Gamero.

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La jugada ocurrió a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Martín y Kevin Tamayo saltaron para disputar un balón. El lateral de Millonarios fue el más afectado tras el impacto y requirió atención inmediata de los servicios médicos antes de abandonar el campo.

Las repeticiones mostraron que Tamayo golpeó con su codo izquierdo una zona cercana a la cabeza del futbolista de 20 años. El árbitro Bismarks Santiago sancionó la acción con tarjeta amarilla, una decisión que generó cuestionamientos por la gravedad del golpe.

Millonarios trasladó en ambulancia a Samuel Martín desde el estadio General Santander para realizarle estudios médicos - crédito Colprensa
Millonarios trasladó en ambulancia a Samuel Martín desde el estadio General Santander para realizarle estudios médicos - crédito Colprensa

Gamero confirmó que el jugador fue llevado a una clínica para ser evaluado. El entrenador de Millonarios explicó: “El médico iba para la clínica. Fue una conmoción cerebral. Le iban a hacer exámenes, Dios quiera que no sea nada grave, pero vi bastante mal a Martín”.

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Andrés Grimaldos, analista arbitral conocido como El Var Central en X, consideró que la sanción inicial no correspondió con lo observado en la repetición. “Fuerte codazo de Tamayo sobre Samuel Martín quien tuvo que ser retirado por los servicios médicos. Bismark Santiago sacó tarjeta amarilla, en un principio parecía suficiente, pero en la repetición se observa la violencia con la que entra el jugador del Cúcuta”, afirmó.

El especialista sostuvo que Leonard Mosquera, encargado del VAR, debió intervenir para que Santiago revisara la jugada y modificara la tarjeta. “El VAR Leonard Mosquera debió llamar a revisión al árbitro Santiago para que corrigiera y mostrara la roja. Es una zona sensible en donde hay riesgo de lesiones delicadas”, agregó Grimaldos.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

La victoria 2-1 de Millonarios ante Cúcuta Deportivo llevó al equipo a 16 puntos y cortó una racha de tres partidos sin triunfos - crédito Colprensa
La victoria 2-1 de Millonarios ante Cúcuta Deportivo llevó al equipo a 16 puntos y cortó una racha de tres partidos sin triunfos - crédito Colprensa
  1. América de Cali: 20 puntos / +16 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Millonarios: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 16 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 15 puntos / +10 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  5. Independiente Medellín: 15 puntos / +5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  6. Atlético Bucaramanga: 13 puntos / +4 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  9. Llaneros FC: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  10. Internacional de Bogotá: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 10 puntos / 0 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 9 puntos / +1 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  13. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -6 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  14. Fortaleza FC: 8 puntos / -2 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  15. Boyacá Chicó: 8 puntos / -7 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  16. Jaguares FC: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  17. Deportivo Pereira: 6 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  18. Alianza FC: 5 puntos / -9 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  19. Junior FC: 3 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 2 puntos / -8 diferencia de gol / 8 partidos jugados.

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