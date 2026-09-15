Obras del aeropuerto de Cartagena enfrentan nuevo llamado de atención: Ministerio de Transporte exige acelerar la modernización y recuperar el atraso

La modernización del aeropuerto Rafael Núñez contempla una inversión superior a los $922.500 millones- crédito Colprensa.

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La modernización del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena vuelve a estar bajo presión. El proyecto, considerado clave para la conectividad de la ciudad, recibió un llamado del Ministerio de Transporte para recuperar el ritmo de ejecución y resolver los asuntos que todavía frenan las obras.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, pidió al concesionario Oinac presentar un plan concreto que permita “destrabar” los trabajos y avanzar en los compromisos pendientes. Durante su visita a Cartagena, la funcionaria dejó claro que la articulación entre las entidades no significa que el concesionario quede exento de sus responsabilidades.

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La mesa de alto nivel buscará resolver asuntos relacionados con vías, licencia ambiental y la reubicación de la oficina de taxistas- crédito Colprensa

“Cartagena es una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a Colombia y merece una terminal a la altura de su importancia. Necesitamos resultados, un mayor ritmo de ejecución y mejores condiciones para los pasajeros”, sostuvo. Para facilitar las decisiones, el Ministerio anunció una mesa de alto nivel en la que participarán la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), Oinac, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Aeronáutica Civil, Cardique y la Alcaldía de Cartagena.

La instancia tendrá entre sus asuntos la entrega de vías y andenes por parte del Distrito, la modificación de la licencia ambiental de la Anla y la reubicación de la oficina de taxistas. Estos puntos fueron identificados como necesarios para que la ampliación pueda avanzar.

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“Desde el Ministerio de Transporte instalaremos una mesa de alto nivel con la Ani, el concesionario, la Anla, la Aerocivil, Cardique y la Alcaldía de Cartagena para destrabar los temas pendientes, pero quiero ser muy clara: esta articulación no libera al concesionario de sus obligaciones. Le exigiremos que demuestre qué gestiones ha realizado, cuáles obras puede ejecutar de inmediato y cómo va a recuperar el atraso acumulado. Cartagena necesita menos excusas y más ejecución”, señaló Noguera.

El proyecto busca ampliar la capacidad de atención de 7 a 11 millones de pasajeros-crédito Aeropuertos.net

El llamado del Gobierno encontró respaldo en la administración distrital. El alcalde Dumek Turbay afirmó que existe una voluntad conjunta para que la capital de Bolívar tenga una terminal acorde con el peso que representa para el turismo, la economía y la posición estratégica del país.

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“Como Alcaldía estamos listos para que todos hablemos del mismo lado y para que gane Cartagena y gane Colombia. Hemos conversado todos los temas, especialmente, la voz de la comunidad, las inquietudes de los taxistas que prestan el servicio en el aeropuerto, las preocupaciones de los habitantes de Crespo y la necesidad de resolver situaciones que permitan que este proyecto avance”, aseguró el alcalde Turbay.

Desde Oinac, concesión encargada de la modernización, se aseguró que la intervención de la ministra puede ayudar a acelerar el proyecto. Patricia Mejía, gerente general de Oinac, reiteró el compromiso de la compañía con las obras y destacó la necesidad de recuperar el ritmo previsto.

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La nueva infraestructura internacional tendrá 19.593 m² y llevará el área total de la terminal a 44.748 m² - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Desde Oinac mantenemos nuestro compromiso de avanzar en la consolidación de las obras de modernización del aeropuerto para darle a la ciudad una infraestructura aérea que responda a sus dinámicas de crecimiento turístico y comercial. Agradecemos el llamado de la ministra, lo entendemos como un espaldarazo al trabajo que hemos venido realizando con los actores involucrados en el proceso para darle celeridad a las obras y retomar el ritmo de cara cumplir con el cronograma propuesto”, agregó Patricia Mejía, Gerente General de Oinac.

El proyecto contempla una inversión superior a 922.500 millones de pesos. Entre sus principales componentes está la construcción de un nuevo edificio internacional de 19.593 m², con el que el área total de la terminal llegará a 44.748 m².

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La intervención busca elevar la capacidad de atención del aeropuerto de 7 a 11 millones de pasajeros. También contempla aumentar de 19 a 23 las operaciones por hora y pasar de 11 a 15 posiciones de uso simultáneo. A esto se suman cinco nuevos puentes de abordaje y la incorporación de tecnología Swing Gate. Este sistema permite adaptar las puertas o puestos de embarque para alternar de manera flexible el flujo de pasajeros o aeronaves entre vuelos nacionales e internacionales.