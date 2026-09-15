El presidente encargado de Ecopetrol habría renunciado: Juan Carlos Hurtado dio un paso al costado y se conoce quién sería su remplazo

Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

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Juan Carlos Hurtado habría renunciado a la presidencia de Ecopetrol, cargo que asumió en forma temporal tras la salida de Ricardo Roa. La decisión se habría producido luego de las revelaciones de audios de reuniones en las que habría participado junto al empresario catalán Manel Grau, con conversaciones sobre negocios y nombramientos en la entidad.

Hurtado también habría dejado su lugar en la junta directiva. Según trascendió, el clima dentro del órgano de gobierno no favorecía su continuidad después de las publicaciones periodísticas recientes.

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Camilo Barco, actual vicepresidente financiero de la compañía, asumiría de manera interina hasta la llegada de Joaquín Gutiérrez Caballero, designado como nuevo presidente de Ecopetrol. Este martes 15 de septiembre se desarrollará la asamblea de la empresa.

Juan Carlos Hurtado había remplazado a Ricardo Roa en la Presidencia de Ecopetrol - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Precisamente, según reveló en la mañana del 14 de septiembre la Unidad Investigativa de El Tiempo, la junta directiva extraordinaria de Ecopetrol pediría la “renuncia irrevocable” de Hurtado.

Audio de 43 minutos

La decisión se produciría después de que Ricardo Roa solicitó una licencia ante imputaciones penales en su contra, y 24 horas después de que el medio difundiera un audio de 43 minutos grabado durante un desayuno. Testigos citados por ese medio ubicaron a Hurtado en una reunión con el catalán Manel Grau y un contratista identificado como Víctor.

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En la conversación se mencionan contratos, cargos de vicepresidentes y eventuales oportunidades de negocio para Julián Caicedo, pareja de Roa. También se afirma que la hoja de vida de Hurtado habría sido impulsada por Grau y por un empresario al que llaman “el Bachiller” o “el Bachi”.

Uno de los apartes atribuidos a Grau alude a la designación de un vicepresidente y a una disputa por sus funciones dentro de la petrolera: “Nosotros logramos a empujones poner en la silla a un vicepresidente”. En ese mismo fragmento, la voz sostiene que habrían intentado “vaciarle las competencias” en asuntos relacionados con obras por impuestos.

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El audio también recoge una petición para que se oficializara el nombramiento de un funcionario. “Nos gustaría que te pudiésemos pedir que, cuando llegaras, echaras un cable a este tema”, dice uno de los interlocutores identificados por el medio como Grau.

Joaquín Gutiérrez (der.) será el presidente en forma de Ecopetrol - crédito Defensores de la Patria

Presiones para influir en nombramientos de altos cargos y en contratos de Ecopetrol

La grabación incluye referencias a presuntas presiones para influir en nombramientos de altos cargos y en contratos de Ecopetrol. Esas menciones se suman a una auditoría interna ordenada por el presidente de la junta directiva, Luis Felipe Henao, y ejecutada por Ricardo Rodríguez Yee, miembro independiente de ese órgano. La revisión contempla asuntos relacionados con la Fiduprevisora y contratos de taladros bajo la figura de obras por impuestos.

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En otro pasaje, el interlocutor identificado como Víctor señala que no habría objeciones a la participación de Julián Caicedo en negocios que pudieran surgir: “No hay ningún inconveniente de parte de este equipo en que el señor Julián participe de las oportunidades de negocios que se puedan presentar”.

También sostiene que Grau tuvo “una muy buena injerencia” en la llegada de Hurtado al cargo provisional y plantea que el objetivo era que asumiera de manera definitiva la posición que ocupaba Osorio.

Qué pasó con Ricardo Roa

Ricardo Roa dejó la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio de 2026, tras un acuerdo con la junta directiva que puso fin a una etapa marcada por tensiones internas y cuestionamientos sobre su continuidad. Su salida se produjo luego de varios meses en los que los riesgos reputacionales y judiciales asociados a su situación personal incidieron en la relación con la empresa.

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Ricardo Roa fue presidente de Ecopetrol del 24 de abril de 2023 al 30 de julio de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En su despedida, Roa reconoció que las controversias que lo rodean tuvieron efectos sobre Ecopetrol. También pidió disculpas y aseguró que permanecerá en Colombia para responder ante las autoridades por los procesos en curso.

El expresidente de la petrolera enfrenta un llamado a juicio de la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando se desempeñó como gerente de esa campaña. La investigación aborda posibles delitos electorales.

Además, ha sido objeto de indagaciones por presunto tráfico de influencias y eventuales conflictos de interés relacionados con contratos y negocios vinculados a su gestión. Auditorías internas y publicaciones de prensa también reportaron nuevas revisiones sobre empresas de su entorno y personas cercanas.

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