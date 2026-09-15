Colombia

Arriendos se disparan tras el terremoto en Colombia: Armenia, Quibdó y Cali concentran el mayor aumento de búsquedas

La emergencia dejó a miles de familias en busca de una alternativa habitacional y redujo la disponibilidad de inmuebles, una combinación que ya genera presión sobre el mercado de alquiler

El valor del arriendo sube cada año con el IPC anual que revele el Dane - crédito Infobae Colombia
La oferta de inmuebles disponibles para arriendo se redujo mientras aumentó la cantidad de familias que buscan dónde vivir - crédito Infobae Colombia
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El mercado de vivienda en alquiler empezó a sentir los efectos de la emergencia sísmica que golpeó al occidente del país. Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, las búsquedas de inmuebles en alquiler aumentaron en las cinco capitales más afectadas, una señal de la presión que enfrentan los hogares que necesitan reubicarse.

Los datos de Fincaraíz muestran que Armenia concentró el mayor crecimiento entre julio y agosto, con un aumento de 43% en las sesiones y consultas de viviendas disponibles para alquiler. Quibdó ocupó el segundo lugar con 37%, mientras Cali registró un incremento de 36%.

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Hay preocupación por las reiterativas denuncias por el alza de los impuestos en la capital del Quindío - crédito Radio Cadena Nacional
Armenia registró el mayor incremento en las búsquedas de viviendas en arriendo después del terremoto, con un 43%- crédito Radio Cadena Nacional

El comportamiento también se reflejó en Manizales y Pereira. En la primera ciudad las búsquedas crecieron 34%, mientras en la segunda aumentaron 22%. Las cifras permiten observar cómo la emergencia modificó el interés de los hogares por encontrar alternativas habitacionales en las zonas afectadas.

Sin embargo, el aumento de las consultas no significa que todas las personas hayan encontrado una vivienda. El dato refleja la presión que se concentra sobre un mercado donde coinciden una mayor cantidad de familias en búsqueda y una disponibilidad más reducida de inmuebles para responder a esa necesidad.

Cali enfrenta una situación especialmente significativa. De acuerdo con la información entregada por Fincaraíz, cerca de 12.000 familias quedaron sin vivienda después del terremoto. La cantidad de hogares que requieren una alternativa habitacional representa una presión considerable para un mercado que ya tenía una oferta limitada de propiedades en alquiler.

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Fincaraíz identificó una mayor búsqueda de casas frente a apartamentos, especialmente cuando estos últimos están ubicados en pisos altos- crédito Alcaldía de Manizales
Fincaraíz identificó una mayor búsqueda de casas frente a apartamentos, especialmente cuando estos últimos están ubicados en pisos altos- crédito Alcaldía de Manizales

Martha Valencia, CEO de Fincaraíz, explicó que el impacto de la emergencia se produjo sobre los dos lados del mercado inmobiliario: “El sismo transformó la oferta y demanda inmobiliaria en la región. El incremento en las búsquedas de arriendos muestra un fenómeno que desafía la capacidad actual del mercado para proveer la cantidad de unidades que se están necesitando”, señaló Valencia.

A la mayor demanda se suma otro problema: el inventario disponible puede reducirse cuando una propiedad queda inhabitable o presenta daños estructurales. En esos casos, el inmueble puede salir temporalmente del mercado mientras el propietario adelanta las reparaciones necesarias. Los inmuebles que permanecen disponibles pueden ser ocupados rápidamente por hogares que necesitan mudarse. De esta manera, el mercado recibe más personas interesadas justo cuando cuenta con menos unidades capaces de atenderlas, una combinación que puede generar presión sobre los precios.

Fincaraíz identificó casos de propietarios u oferentes que estarían cobrando entre 30% y 50% más por los alquileres frente a sus valores habituales. La plataforma advierte que se trata de casos identificados y que el aumento no corresponde necesariamente a todos los arriendos de las ciudades afectadas.

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
Cerca de 12.000 familias quedaron sin vivienda en Cali tras la emergencia, según información de Fincaraíz- crédito @alejoeder/X

Mientras tanto, el Gobierno comenzó a entregar subsidios de arrendamiento destinados a damnificados. Los apoyos pueden alcanzar $1.250.000 mensuales durante tres meses y buscan ofrecer una salida temporal a las familias mientras encuentran una vivienda o avanzan otros procesos asociados con la emergencia.

Para la empresa, estos recursos no constituyen la causa principal de la presión sobre los precios. “El subsidio representa un alivio importante para las familias afectadas, pero no es lo que está presionando los precios. El factor determinante es la relación entre oferta y demanda: tenemos miles de familias buscando vivienda de manera simultánea y muy pocas unidades disponibles”, explicó Valencia.

La emergencia también está modificando las preferencias de quienes buscan dónde vivir. Se identificó una mayor inclinación por las casas frente a los apartamentos, especialmente cuando estos últimos están ubicados en pisos altos. Ese cambio estaría relacionado con la percepción de seguridad de los hogares después del terremoto. La búsqueda, por tanto, no se limita a encontrar un inmueble disponible: algunas familias están priorizando opciones que consideran más seguras ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

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