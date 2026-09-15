Colombia

Droxi impulsa la transformación de las droguerías independientes en Colombia con telemedicina y crédito

Nuevos servicios y alianzas permiten a pequeños empresarios convertirse en referentes de atención y progreso en sus comunidades

Una mujer detrás de un mostrador muestra a una usuaria una tableta con la imagen de un médico en videollamada.
El gremio de las droguerías independientes en Colombia vive una nueva etapa con los 18 años de Droxi, que anunció una fase de telemedicina, más formación y acceso a crédito para su red de cerca de 3.100 afiliados en 32 departamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El gremio de las droguerías independientes en Colombia vive una nueva etapa con los 18 años de Droxi, que anunció una fase de telemedicina, más formación y acceso a crédito para su red de cerca de 3.100 afiliados en 32 departamentos durante el Mes del Droguista.

La empresa busca transformar ese canal con telemedicina, capacitación técnica, sistematización, estrategias de mercadeo y herramientas financieras. Según informó la compañía, en lo corrido de 2026 ha impactado a más de 2,3 millones de consumidores y ha beneficiado de forma directa a 600 droguistas.

PUBLICIDAD

En septiembre comenzó una nueva fase del despliegue de telemedicina. La implementación arrancó con los líderes droguistas del país y apunta a cubrir el 100% de ese segmento antes de terminar el mes, para después extenderse de forma progresiva a toda la red desde octubre de 2026.

También reforzó Academia Droxi, una iniciativa que tras su relanzamiento en julio reúne a más de 335 participantes en modalidades presencial y virtual. La red indicó que ese programa opera con aliados como UNICUCES, UNAB y SENA para formación técnica en áreas como auxiliar en servicios farmacéuticos y manipulación de alimentos.

PUBLICIDAD

Telemedicina y capacitación como ejes del nuevo modelo

Droxi sostiene que su evolución va más allá de la proveeduría y apunta a negocios más sostenibles, competitivos e integrados con herramientas tecnológicas.
Droxi sostiene que su evolución va más allá de la proveeduría y apunta a negocios más sostenibles, competitivos e integrados con herramientas tecnológicas.

Droxi sostiene que su evolución va más allá de la proveeduría y apunta a negocios más sostenibles, competitivos e integrados con herramientas tecnológicas. María Camila Acuña, presidenta de la Junta Directiva de Droxi, afirmó: “El crecimiento de Droxi ya no se mide únicamente por la cantidad de droguerías asociadas, sino por la capacidad real de consolidar negocios rentables, tecnológicamente preparados y estrechamente conectados con las necesidades de salud de sus entornos”.

Acuña añadió que el aniversario marca una etapa de consolidación para el modelo de la red. “Cumplir 18 años representa consolidar un modelo que protege y potencia la independencia del droguista, un empresario que no solo mueve la economía local, sino que constituye el primer punto de atención y orientación en salud para las familias colombianas”.

La compañía señaló además que prevé alrededor de 40 actividades adicionales de formación y bienestar entre junio y diciembre de 2026. Con esa agenda, espera llegar a más de 4 millones de consumidores al cierre del año.

Qué ofrece la red a las droguerías afiliadas

Un hombre con bata blanca toma una caja de paracetamol de un estante con productos farmacéuticos y cosméticos.
Enrique Acuña Aguirre, presidente de Droxi Colombia S.A.S., explicó que la red ofrece a los afiliados una proveeduría diversificada que incluye medicamentos, snacks, productos de aseo, cosméticos y artículos de papelería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enrique Acuña Aguirre, presidente de Droxi Colombia S.A.S., explicó que la red ofrece a los afiliados una proveeduría diversificada que incluye medicamentos, snacks, productos de aseo, cosméticos y artículos de papelería. A eso suma señalética unificada, estantería, sistematización, capacitación constante y estrategias de mercadeo.

El directivo señaló que los afiliados también pueden acceder a líneas de crédito a través de un banco aliado. “Una de las grandes ventajas es que operamos bajo una sola identidad”, afirmó.

Acuña indicó que esa estructura permite que los pequeños negocios ganen visibilidad y mejores condiciones de compra. También señaló que la red adquiere medicamentos y otros productos al por mayor para trasladar precios competitivos a las droguerías.

La expansión de Droxi y su impacto en el canal independiente

Un hombre con bata blanca de espaldas ante vitrinas con medicamentos en una droguería con letreros y vista a la calle.
Droxi nació en 2008 junto a ocho droguistas, con el tiempo, la red amplió su presencia a la Costa, Santanderes, Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Cauca, Nariño, Putumayo y Llanos Orientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información de la compañía, Droxi nació en 2008 junto a ocho droguistas. Su origen, de acuerdo con Acuña Aguirre, se apoyó en varios años de planeación y en su experiencia familiar en Droguerías Acuña.

Con el tiempo, la red amplió su presencia a la Costa, Santanderes, Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Cauca, Nariño, Putumayo y Llanos Orientales. La empresa también informó presencia en 550 municipios y un avance del 94% hacia su meta de 3.300 afiliadas al cierre del año.

La compañía indicó además que genera más de 7.350 empleos en el país entre personal de distribución, empresas asociadas y puntos de venta. A eso se suman unos 800 establecimientos sistematizados dentro de la red.

Acuña afirmó que algunos afiliados ya tienen entre cinco y seis droguerías propias. Para la empresa, el siguiente paso pasa por ajustar sus proyectos a la realidad de quienes sostienen la droguería de barrio.

Temas Relacionados

DroxiColombiaTelemedicinaCapacitación Técnica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Demandan decreto que permite a jueces regionales frenar operaciones militares: el Consejo de Estado revisará norma

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui cuestionó el reparto de recursos contra decisiones del jefe de Estado vinculadas con seguridad nacional, aspersión de cultivos ilícitos y ataques a grupos armados

Demandan decreto que permite a jueces regionales frenar operaciones militares: el Consejo de Estado revisará norma

El presidente de Ecopetrol habría renunciado: Juan Carlos Hurtado dio un paso al costado y se conoce quién sería su remplazo

La decisión, ante la posible presión de la junta directiva de la compañía, se habría dado un día antes del desarrollo de la asamblea de accionistas de la empresa estatal

El presidente de Ecopetrol habría renunciado: Juan Carlos Hurtado dio un paso al costado y se conoce quién sería su remplazo

La Vaca Lola está de cumpleaños: así creció el fenómeno musical colombiano que une generaciones

El aniversario muestra datos claves de expansión, actividades inéditas y vínculos entre familias y artistas en toda Latinoamérica

La Vaca Lola está de cumpleaños: así creció el fenómeno musical colombiano que une generaciones

Arriendos se disparan tras el terremoto en Colombia: Armenia, Quibdó y Cali concentran el mayor aumento de búsquedas

La emergencia dejó a miles de familias en busca de una alternativa habitacional y redujo la disponibilidad de inmuebles, una combinación que ya genera presión sobre el mercado de alquiler

Arriendos se disparan tras el terremoto en Colombia: Armenia, Quibdó y Cali concentran el mayor aumento de búsquedas

Prosperidad Social amplió el plazo para cobrar los pagos del séptimo ciclo de Colombia Mayor: esta es la nueva fecha

La medida busca que 241.830 adultos mayores pendientes reclamen el apoyo económico en SuperGiros o SuRed, luego de que ya se entregara la transferencia al 91% de los programados

Prosperidad Social amplió el plazo para cobrar los pagos del séptimo ciclo de Colombia Mayor: esta es la nueva fecha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

Deportes

Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos

Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado

Programación de las semifinales de la Liga BetPlay 2026: día y hora confirmada para Atlético Nacional ante Cali y Santa Fe contra Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral durante partido ante Cúcuta: salió en ambulancia y al rival solo lo amonestaron