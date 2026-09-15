Droxi impulsa la transformación de las droguerías independientes en Colombia con telemedicina y crédito

El gremio de las droguerías independientes en Colombia vive una nueva etapa con los 18 años de Droxi, que anunció una fase de telemedicina, más formación y acceso a crédito para su red de cerca de 3.100 afiliados en 32 departamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gremio de las droguerías independientes en Colombia vive una nueva etapa con los 18 años de Droxi, que anunció una fase de telemedicina, más formación y acceso a crédito para su red de cerca de 3.100 afiliados en 32 departamentos durante el Mes del Droguista.

La empresa busca transformar ese canal con telemedicina, capacitación técnica, sistematización, estrategias de mercadeo y herramientas financieras. Según informó la compañía, en lo corrido de 2026 ha impactado a más de 2,3 millones de consumidores y ha beneficiado de forma directa a 600 droguistas.

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En septiembre comenzó una nueva fase del despliegue de telemedicina. La implementación arrancó con los líderes droguistas del país y apunta a cubrir el 100% de ese segmento antes de terminar el mes, para después extenderse de forma progresiva a toda la red desde octubre de 2026.

También reforzó Academia Droxi, una iniciativa que tras su relanzamiento en julio reúne a más de 335 participantes en modalidades presencial y virtual. La red indicó que ese programa opera con aliados como UNICUCES, UNAB y SENA para formación técnica en áreas como auxiliar en servicios farmacéuticos y manipulación de alimentos.

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Telemedicina y capacitación como ejes del nuevo modelo

Droxi sostiene que su evolución va más allá de la proveeduría y apunta a negocios más sostenibles, competitivos e integrados con herramientas tecnológicas.

Droxi sostiene que su evolución va más allá de la proveeduría y apunta a negocios más sostenibles, competitivos e integrados con herramientas tecnológicas. María Camila Acuña, presidenta de la Junta Directiva de Droxi, afirmó: “El crecimiento de Droxi ya no se mide únicamente por la cantidad de droguerías asociadas, sino por la capacidad real de consolidar negocios rentables, tecnológicamente preparados y estrechamente conectados con las necesidades de salud de sus entornos”.

Acuña añadió que el aniversario marca una etapa de consolidación para el modelo de la red. “Cumplir 18 años representa consolidar un modelo que protege y potencia la independencia del droguista, un empresario que no solo mueve la economía local, sino que constituye el primer punto de atención y orientación en salud para las familias colombianas”.

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La compañía señaló además que prevé alrededor de 40 actividades adicionales de formación y bienestar entre junio y diciembre de 2026. Con esa agenda, espera llegar a más de 4 millones de consumidores al cierre del año.

Qué ofrece la red a las droguerías afiliadas

Enrique Acuña Aguirre, presidente de Droxi Colombia S.A.S., explicó que la red ofrece a los afiliados una proveeduría diversificada que incluye medicamentos, snacks, productos de aseo, cosméticos y artículos de papelería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enrique Acuña Aguirre, presidente de Droxi Colombia S.A.S., explicó que la red ofrece a los afiliados una proveeduría diversificada que incluye medicamentos, snacks, productos de aseo, cosméticos y artículos de papelería. A eso suma señalética unificada, estantería, sistematización, capacitación constante y estrategias de mercadeo.

El directivo señaló que los afiliados también pueden acceder a líneas de crédito a través de un banco aliado. “Una de las grandes ventajas es que operamos bajo una sola identidad”, afirmó.

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Acuña indicó que esa estructura permite que los pequeños negocios ganen visibilidad y mejores condiciones de compra. También señaló que la red adquiere medicamentos y otros productos al por mayor para trasladar precios competitivos a las droguerías.

La expansión de Droxi y su impacto en el canal independiente

Droxi nació en 2008 junto a ocho droguistas, con el tiempo, la red amplió su presencia a la Costa, Santanderes, Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Cauca, Nariño, Putumayo y Llanos Orientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información de la compañía, Droxi nació en 2008 junto a ocho droguistas. Su origen, de acuerdo con Acuña Aguirre, se apoyó en varios años de planeación y en su experiencia familiar en Droguerías Acuña.

Con el tiempo, la red amplió su presencia a la Costa, Santanderes, Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Cauca, Nariño, Putumayo y Llanos Orientales. La empresa también informó presencia en 550 municipios y un avance del 94% hacia su meta de 3.300 afiliadas al cierre del año.

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La compañía indicó además que genera más de 7.350 empleos en el país entre personal de distribución, empresas asociadas y puntos de venta. A eso se suman unos 800 establecimientos sistematizados dentro de la red.

Acuña afirmó que algunos afiliados ya tienen entre cinco y seis droguerías propias. Para la empresa, el siguiente paso pasa por ajustar sus proyectos a la realidad de quienes sostienen la droguería de barrio.