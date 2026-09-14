Programación de las semifinales de la Liga BetPlay 2026: día y hora confirmada para Atlético Nacional ante Cali y Santa Fe contra Millonarios

Millonarios se enfrentará a Santa Fe en las semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2026, mientras que Atlético Nacional lo hará ante Deportivo Cali - crédito Millonarios FC

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la programación oficial para los juegos de semifinal de la Liga BetPlay femenina 2026. Ya el pasado 12 de septiembre habían quedado los cruces de este torneo: Atlético Nacional ante Deportivo Cali, en el duelo de verdes; y Millonarios frente a Independiente Santa Fe, en el clásico bogotano.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

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Día: miércoles 16 de septiembre

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Día: jueves 17 de septiembre

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: El Campín

La confirmación de la Dimayor sobre la programación de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2026 - crédito Dimayor

Esos equipos clasificaron a la semifinal tras la fase de cuadrangulares, que dejó a cuatro equipos con aspiraciones de título y de clasificación internacional, pues el campeón y subcampeón representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2027. Millonarios ocupó el primer puesto del Grupo A, con 12 puntos, seguido por Atlético Nacional, que sumó nueve. En el Grupo B, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe terminaron igualados con 11 unidades y avanzaron a la siguiente instancia.

El formato de la Liga Femenina BetPlay 2026 se diferencia del utilizado en el campeonato masculino. Los dos primeros de cada grupo accedieron a las semifinales, en lugar de que los líderes definieran de forma directa el paso a la final.

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El duelo entre Nacional y Cali se jugará en Medellín

El cruce pondrá frente a frente a Nacional, que busca su primera estrella en el fútbol profesional femenino, y a Cali, uno de los clubes con mayor recorrido en el certamen. Las vallecaucanas llegan como campeonas de las dos ediciones anteriores, tras sus consagraciones en 2024 y 2025. Deportivo Cali cerrará la serie en condición de local, debido a su ubicación en la fase previa. Dimayor todavía no informó el día, la hora ni el escenario del compromiso de vuelta.

Nacional ya estuvo cerca de obtener el título en 2018, cuando perdió la final frente a Atlético Huila. Desde entonces, el conjunto verde acumuló presencia en fases decisivas, aunque aún no logró levantar el trofeo de la competencia.

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Ella es Luisa Agudelo, la arquera de Deportivo Cali femenino y también pertenece a la Selección Colombia femenina - crédito @luisa_more_27/Instagram

Santa Fe y Millonarios jugarán el clásico en El Campín

Santa Fe iniciará la llave como local ante Millonarios. El conjunto embajador tendrá la posibilidad de definir la clasificación en su cancha, una vez que la Dimayor confirme la programación del segundo encuentro.

El clásico enfrentará a un equipo con antecedentes ganadores en la competencia y a otro que persigue su primera coronación. Santa Fe suma tres títulos, conseguidos en 2017, 2020 y 2023, mientras que Millonarios aún no figura entre los campeones de la Liga Femenina.

La campaña de Millonarios en los cuadrangulares le permitió superar a Atlético Nacional en el Grupo A y asegurar la ventaja de localía para la semifinal. Santa Fe, por su parte, igualó en puntos con Cali en la otra zona y accedió a la ronda de los cuatro mejores.

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Santa Fe enfrentará a Millonarios en la semifinal de la Liga BetPlay Femenino 2026, son clásicos rivales de la ciudad de Bogotá - crédito Santa Fe

¿Cuándo serán los juegos de vuelta y por dónde se pueden ver?

El torneo colombiano cuenta con cuatro campeones desde su creación en 2017. Santa Fe y Cali lideran el palmarés con tres títulos cada uno. América de Cali obtuvo dos coronas, en 2019 y 2022, mientras que Atlético Huila fue campeón en 2018.

La definición de las series dependerá de los partidos de vuelta, cuya programación permanece pendiente. La Dimayor suele comunicar los horarios y las canchas después de los duelos iniciales, por lo que los equipos conocerán en los próximos días las condiciones para cerrar las semifinales.

Los encuentros podrán seguirse a través de las transmisiones de Señal Colombia y de la programación que publique Win Sports para el fútbol profesional colombiano.

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