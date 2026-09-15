Colombia

Por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, Fiscalía impuitó a alias Víctor Chalá, cabecilla de las disidencias: familia del comunicador se refirió a los demás implicados

El ente acusador señaló al supuesto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc por el crimen ocurrido el 5 de mayo de 2026 en Briceño, Antioquia

El criminal sería uno de los hombres de confianza de alias Primo Gay, uno de los más cercanos a Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a alias Víctor Chalá por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional
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La imputación contra alias Víctor Chalá por el asesinato de Mateo Pérez Rueda abrió una nueva etapa judicial por el crimen del periodista en Briceño. El señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación le atribuyó secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de delitos relacionados con armas de fuego. La investigación sostiene que Mateo fue retenido cuando se dirigía en motocicleta a la vereda Palmichal por asuntos vinculados con su trabajo.

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Para la familia de Mateo Pérez Rueda, la imputación contra alias Víctor Chalá representa un avance en la búsqueda de justicia por el asesinato ocurrido el 5 de mayo de 2026. Sus allegados esperan que las autoridades capturen a los demás implicados y eviten nuevas demoras en el proceso judicial.

Carlos Pérez, padre del periodista, reclamó que el expediente avance sin obstáculos. “No poniéndole tantas trabas a todo, que diario dicen que no hay jueces, que no hay una, la otra es un ir sacando disculpas o no sé si serán disculpas, pero en dilatando diario los procesos”, expresó.

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El mandatario reclamó garantías judiciales y advirtió que seguirá el caso en la Fiscalía, tras recordar el precedente de 2024 con alias Calarcá, capturado y luego excarcelado como gestor de paz - crédito Policía Nacional
Alias Víctor Chalá no aceptó los cargos por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, informó la Fiscalía - crédito Policía Nacional

El padre de Mateo pidió que la causa tenga una resolución y alcance a todos los responsables. “Ojalá que siga adelante y podamos darle punto final y para que condenen los que haya que condenar”, añadió.

Carlos Pérez describió ante las autoridades y los medios el dolor que provocó el relato del ataque. “La forma cruel como lo hizo, pues iba pasando el arma a varios, a cada uno de los que había ahí para que le fueran disparando”, manifestó.

El padre de la víctima calificó el hecho como “monstruoso” y pidió una sanción judicial. “Ojalá la justicia le caiga con la misma forma y como él fue implacable con nuestro hijo”, afirmó.

Por su parte, Julián Pérez, hermano de Mateo, valoró que la Fiscalía haya formalizado la imputación contra alias Víctor Chalá. A la vez, exigió acciones para localizar a quienes habrían participado como coautores del asesinato.

“Y ahí queda claro de que estas personas son unas personas desalmadas”, dijo Julián Pérez a Blu Radio. El familiar sostuvo que la actuación estatal debe avanzar contra las personas que aún no han sido detenidas.

La captura y los detalles de cómo se atrapó a "Víctor Chalá" se revelaron el 13 de junio de 2026 - crédito Policía Nacional | Red social X
La captura y los detalles de cómo se atrapó a "Víctor Chalá" se revelaron el 13 de junio de 2026 - crédito Policía Nacional | Red social X

En declaraciones a la emisora, Julián Pérez reclamó respaldo del Gobierno nacional para que los responsables pendientes comparezcan ante la justicia. “Sí esperamos mucho apoyo por parte del gobierno para que se les pueda también traer ante la justicia de los coautores que todavía falta por capturar”, agregó.

La imputación fue presentada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. El proceso reúne los cargos agravados por secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio que la Fiscalía atribuye al jefe del frente 36.

La familia insiste en que ninguna decisión judicial podrá reparar la pérdida de Mateo Pérez Rueda. Su expectativa está puesta en que la investigación identifique y lleve ante un juez a todas las personas que intervinieron en el crimen.

La Fiscalía reconstruyó la retención del periodista en Briceño

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hombres armados interceptaron a Mateo Pérez Rueda durante su recorrido hacia Palmichal. Luego lo trasladaron hasta una escuela ubicada en un caserío de la zona.

Mateo Pérez Rueda, periodista independiente y estudiante de Ciencias Políticas, desapareció en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño - crédito Flip
Mateo Pérez Rueda se desplazaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal cuando hombres armados lo interceptaron en Briceño - crédito Flip

Las pruebas recopiladas indican que alias Víctor Chalá llegó al lugar para interrogar al periodista. La fiscal del caso sostuvo que el jefe disidente cuestionó a Mateo por estar en ese territorio y por las actividades que realizaba.

La acusación se centró en un chat que el grupo habría encontrado en el teléfono de la víctima con un integrante del Ejército Nacional. Tras ese hallazgo, Chalá presuntamente lo acusó de colaborar con la Fuerza Pública.

Según la Fiscalía, el señalado cabecilla le disparó para presionarlo a entregar información. Ante la negativa del periodista, habría ordenado que cavaran un hueco para asesinarlo y enterrarlo.

John Edisor Chalá Torrejano, alias Chalá, fue capturado el pasado 12 de junio junto a Wilfredo Hernández Botina, alias el Indio; Diego Alejandro Bernal Hernández; Luis Felipe Morales Cataño; César Augusto Lara Alvarado y Óscar Javier Antolínez.

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