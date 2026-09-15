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Así fue la fuerte patada y expulsión de Jean Fernandes, arquero del América de Cali, en la derrota ante Pasto: esto dijeron los analistas arbitrales

Los Diablos Rojos cayeron ante el cuadro “Volcánico” con anotación de Diego Chávez, y perdieron el invicto en la Liga BetPlay, y el cuadro nariñense sumó su primera victoria en el campeonato

El VAR intervino después de que el árbitro Wilmar Montaño no sancionara inicialmente la falta de Jan Fernandes sobre Jooder Micolta-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El VAR intervino después de que el árbitro Wilmar Montaño no sancionara inicialmente la falta de Jan Fernandes sobre Jooder Micolta-crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El 14 de septiembre de 2026, América de Cali cayó por 0-1 en condición de local ante Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero, y perdió su invicto en la Liga BetPlay.

Con la anotación del delantero argentino Diego Chávez, el cuadro “Volcánico” también logró su primera victoria en el segundo semestre.

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Pero antes de finalizar el primer tiempo, el juego tuvo una jugada clave en la cual el arquero brasileño Jean Fernandes fue expulsado en el minuto 45 por una patada fuera del área contra el delantero Joider Micolta, del Deportivo Pasto, y dejó al América de Cali con 10 jugadores durante más de un tiempo en el cierre de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026.

La sanción abrió una discusión por un fuera de juego previo en la jugada, pero la infracción fue considerada expulsión directa.

Wilmar Montaño revisó la repetición y cambió su decisión para mostrar la expulsión directa al arquero del América de Cali-crédito @ElVarCentral/X
Wilmar Montaño revisó la repetición y cambió su decisión para mostrar la expulsión directa al arquero del América de Cali-crédito @ElVarCentral/X

El exárbitro Wilmer Barahona sostuvo que la expulsión correspondía pese al error previo de la asistente.

“Mal el árbitro Montaño. Una patada de esas características y el árbitro central no sancionó la falta”, afirmó.

Barahona respaldó la intervención del sistema de videoarbitraje:

“Correcta el VAR al intervenir e informar sobre una acción que, por su gravedad, era merecedora de expulsión”.

Para el exjuez, la posición adelantada no anulaba la gravedad del golpe.

“Error de la asistente. Había fuera de juego. Pero esto no descarta la expulsión. Si la asistente levanta rápido la bandera y el árbitro sanciona, el portero no había salido como lo hizo”, analizó Barahona.

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La tarjeta roja directa a Jan Fernandes dejó al América de Cali con 10 jugadores durante más de un tiempo en el Pascual Guerrero-crédito @ElVarCentral/X
La tarjeta roja directa a Jan Fernandes dejó al América de Cali con 10 jugadores durante más de un tiempo en el Pascual Guerrero-crédito @ElVarCentral/X

La cuenta especializada El VAR Andrés, en X, coincidió en que el arquero debía abandonar el campo.

“ES ROJA: Jean Fernandes salió con la pierna muy arriba, ambos lo hacen, pero el jugador del Pasto juega el balón y es él quien recibe el impacto en su pierna con los tapones y con una intensidad muy alta”, explicó.

La jugada ocurrió cuando el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto llegaba al descanso con empate 0-0-crédito @ElVarCentral/X
La jugada ocurrió cuando el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto llegaba al descanso con empate 0-0-crédito @ElVarCentral/X

La cuenta también consideró que existía fuera de juego, aunque sostuvo que esa circunstancia no protegía al infractor de una sanción disciplinaria.

“¿Había fuera de juego? SÍ. ¿Lo pueden expulsar igual a Fernandes? TAMBIÉN. El fuera de juego no exime al infractor si el árbitro considera que hay fuerza excesiva”, agregó.

América de Cali cayó sorpresivamente ante el Deportivo Pasto, pero sigue como líder de la Liga BetPlay

Con gol de Diego Chávez, el equipo dirigido por René Rosero sumó su primera victoria en el campeonato colombiano-crédito @AmericadeCali/X
Con gol de Diego Chávez, el equipo dirigido por René Rosero sumó su primera victoria en el campeonato colombiano-crédito @AmericadeCali/X

América de Cali perdió su invicto por 0-1 ante Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero, en la Liga BetPlay 2026-II. El equipo vallecaucano cayó como local frente al conjunto que comenzó la fecha en el último lugar, con 2 puntos.

El gol llegó en el minuto 77, cuando el atacante Diego Chávez convirtió de cabeza tras el dominio visitante. América se mantuvo en el primer puesto, mientras Pasto abandonó el último lugar y quedó en la posición 18.

El partido tuvo un ritmo bajo durante la primera parte y se disputó ante tribunas vacías. América avisó con un tiro libre de Tomás Ángel y un remate desviado de Josen Escobar, pero el conjunto nariñense se replegó y buscó atacar mediante pases largos.

La expulsión de Jean Fernandes modificó el desarrollo del encuentro antes del descanso. El arquero salió con el pie en alto e impactó a Joider Micolta, por lo que recibió la tarjeta roja, aunque el delantero visitante se encontraba en fuera de juego.

A pesar de la inferioridad numérica, América tuvo una ocasión al comienzo del complemento, con un remate desviado de Yani Quintero. Después, Pasto asumió el control: Micolta estrelló un disparo en el palo y, en la siguiente llegada, Chávez aprovechó un centro para marcar el único tanto.

Los equipos terminaron con la misma cantidad de jugadores tras la expulsión de Enrique Serje, quien recibió la tarjeta roja en el minuto 88 por una falta sobre José Cavadía.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

  1. América de Cali: 20 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +15)
  2. Millonarios: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Deportes Tolima: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  4. Atlético Nacional: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Independiente Medellín: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  6. Atlético Bucaramanga: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Independiente Santa Fe: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  8. Deportivo Cali: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  9. Internacional de Bogotá: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  10. Llaneros: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  11. Águilas Doradas: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  12. Once Caldas: 9 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Cúcuta Deportivo: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  14. Fortaleza: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Boyacá Chicó: 8 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  16. Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  17. Deportivo Pereira: 6 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  18. Deportivo Pasto: 5 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  19. Alianza FC Valledupar: 5 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  20. Junior FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

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