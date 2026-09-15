El goleador colombiano Kevin Viveros fue víctima de racismo: Athletico Paranaense anunció que tomará medidas en el caso

Kevin Viveros fue víctima de racismo-crédito Cris Mattos/REUTERS

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El delantero colombiano Kevin Viveros, goleador del Campeonato Brasileño, fue víctima de un ataque racista en redes sociales después del clásico entre Athletico Paranaense y Coritiba.

El 14 de septiembre de 2026, un usuario publicó emojis de monos en una fotografía que el jugador compartió junto a su esposa y sus dos hijos.

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Athletico Paranaense anunció apoyo para Viveros y su familia

Athletico Paranaense condenó el racismo contra Kevin Viveros, ofreció apoyo a su familia y afirmó que colaborará con la investigación-crédito @AthleticoPR/X

Athletico Paranaense condenó el mensaje racista y anunció que acompañará las investigaciones de las autoridades. El club afirmó que adoptará las medidas correspondientes para que el responsable responda por sus actos.

La institución también expresó su solidaridad con Viveros y comunicó que le brindará asistencia a él y a su familia. Además, recordó que el racismo constituye un delito y pidió denunciar este tipo de hechos en internet, en los estadios y en otros espacios.

El comentario no apareció en la publicación que Viveros difundió después del partido, según informó Globo Esporte, sino en otra imagen de su cuenta de Instagram. El perfil señalado fue eliminado después de que usuarios denunciaran el hecho en redes sociales.

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Kevin Viveros fue víctima de racismo, y el Athletico Paranaense se pronunció-crédito Globo Esporte

El caso afecta al exfutbolista de Atlético Nacional que atraviesa un destacado momento en Brasil. Viveros llegó a 18 goles en el torneo, cifra con la que se mantiene al frente de la tabla de máximos anotadores y superó a Luis Suárez entre los extranjeros con más tantos en su primera temporada en el Brasileirão.

La Delegación Móvil de Atención al Fútbol y Eventos informó que identificó al presunto autor de los mensajes como un residente de Matinhos (municipio del estado de Paraná, al sur de Brasil). Las autoridades tomaron contacto con Athletico para consultar al delantero colombiano si desea presentar una denuncia formal.

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“El hincha ya fue identificado. Es un residente de Matinhos. Estamos esperando al Athletico para saber si Viveros querrá denunciar”, afirmó el delegado Luiz Carlos de Oliveira, en declaraciones recogidas por Globo Esporte.

Oliveira sostuvo que el expediente será remitido al Ministerio Público aun si el jugador decide no avanzar de manera individual. “Casos como este no pueden normalizarse”, expresó el funcionario.

El caso se dio a conocer por parte de la prensa brasileña -crédito @kevinviveros9/Instagram-Globo Esporte

El episodio ocurrió tras el clásico de Coritiba

El clásico de Coritiba es uno de los más intensos de Brasil-crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS

El episodio ocurrió después del Athletiba 401 (denominación al clásico de Coritibba), que se disputó el 11 de septiembre de 2026 en el estadio Couto Pereira por la 27ª fecha del Campeonato Brasileño. Viveros convirtió de penal el tercer gol de Athletico Paranaense, que en ese momento vencía 3-1 a su rival.

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Durante la celebración, el delantero pidió silencio a los aficionados locales. Más tarde, Coritiba aprovechó que jugaba con un hombre más, tras la expulsión de Breno Lopes, y empató 3-3 con dos tantos de cabeza del defensor Rodrigo Moledo en el tiempo añadido.

Después del clásico, Viveros publicó una imagen editada en la que aparecía comiendo coxinhas de pollo (es un aperitivo tradicional de la gastronomía brasileña que consiste en una masa en forma de lágrima o muslo de pollo, rellena de pollo desmenuzado, empanada y frita), en referencia al apodo de Coritiba y a una celebración de la primera rueda del torneo. El ataque racista, sin embargo, se produjo en la foto familiar y no en esa publicación.

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Cuando vuelve a jugar el Athletico Paranaense de Kevin Viveros

Kevin Viveros es el actual goleador de la Serie A de Brasil-crédito Cris Mattos/REUTERS

El próximo partido del Athletico Paranaense, revelación del campeonato brasileño, será el 20 de septiembre de 2026 a las 5:30 p. m. (hora de Colombia) ante el Bahía en el estadio Arena da Baixada.

Volverá a las acciones luego de la fecha FIFA, el 8 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m. (hora de Colombia), cuando reciba al Athletico Paranaense.

20 de septiembre de 2026 - Serie A: Athletico Paranaense vs. Bahía

8 de octubre de 2026 - Serie A: Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro

12 de octubre de 2026 - Serie A: Chapecoense vs. Athletico Paranaense

18 de octubre de 2026 - Serie A: Athletico Paranaense vs. Palmeiras

25 de octubre de 2026 - Serie A: Vitória vs. Athletico Paranaense

28 de octubre de 2026 - Serie A: Gremio vs. Athletico Paranaense