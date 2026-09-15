Colombia

Gustavo Petro reaccionó a anuncio de ministro de Hacienda de quitar el impuesto al patrimonio y reducir el 4x1.000: “Es un regalo para los más ricos”

Las declaraciones del expresidente se produjeron después de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, expuso las necesidades de financiamiento previstas para 2027 y defendió la estrategia centrada en recortar el gasto estatal

Gustavo Petro - Impuesto al patrimonio - 4x.1000
El expresidente Gustavo Petro se refirió a la eventual eliminación del Impuesto al patrimonio y la reducción del 4x.1.000 - crédito Presidencia - Imagen Ilustrativa Infobae
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A través de sus redes sociales, el expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó la reducción gradual del 4x1.000 y el desmonte del impuesto al patrimonio anunciados por el gobierno de Abelardo de La Espriella y sostuvo que el alivio para las mayores fortunas, junto con un mayor déficit fiscal, trasladará a los pobres y a los trabajadores el peso del Estado.

Petro, en su perfil de X, en respuesta de un artículo periodístico, planteó que el endeudamiento de Colombia podría llegar al 66% del valor de la economía nacional y que el déficit fiscal alcanzaría el 9,2%. Bajo esa premisa, el exjefe de Estado afirmó que la rebaja de esos tributos favorecería a los que tienen mayores recursos económicos en Colombia.

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“El déficit fiscal lo pagarán los pobres y la gente que trabaja. Eso eligieron los trabajadores que votaron por Abelardo”, expresó Petro en su mensaje, refiriéndose de esta manera a los efectos que tendría la reducción de los impuestos.

Gustavo Petro y sus comentarios sobre el impuesto al patrimonio y el 4x1.000
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro expresó sus comentarios sobre el impuesto al patrimonio y el 4x1.000 - crédito @petrogustavo/X

Para la vigencia del 2027, el Estado necesitaría cerca de $150 billones en moneda local y $88 billones mediante crédito externo, según la proyección expuesta por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Con ello, el jefe de la cartera relacionó esa necesidad con el propósito de estabilizar la deuda pública y retomar la regla fiscal.

Es válido precisar que el Presupuesto General de la Nación, de cara al 2027, asciende a cerca de $634,9 billones, monto que ya fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso, e incluye más de $21 billones en medidas de austeridad. El Gobierno prevé revisar transferencias y entidades como parte de una reorientación que prioriza el recorte del gasto.

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Las críticas de Gustavo Petro al ajuste fiscal que prometió el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Según lo expuesto por el exprimer mandatario, su crítica apuntaría a dos anuncios del Ministerio de Hacienda: la disminución progresiva del gravamen a las transacciones financieras y la eliminación del impuesto al patrimonio, junto con la sobretasa a las grandes fortunas; en medidas que a su juicio serían regresivas con el enfoque de su administración.

“Entonces reducir el 4X.1000 y el impuesto al patrimonio, que son impuestos que pagan los más ricos, es un regalo para ellos en el momento en que se necesitan que paguen más impuestos los más ricos de Colombia”, afirmó el exjefe de Estado, que cuestionó desde Estrasburgo (Francia), en donde asistió a las instalaciones del Parlamento Europeo.

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