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Posible debut de James Rodríguez en Bogotá: esto se sabe del partido entre Internacional y Atlético Nacional por la Liga BetPlay

El capitán de la selección Colombia recibirá su primera convocatoria con el cuadro verde de Antioquia, para el partido adelantado correspondiente a la fecha 13 del segundo semestre del fútbol profesional colombiano

James Rodríguez ya acumuló las primeras sesiones de trabajo con Atlético Nacional tras su presentación - crédito Colprensa y Atlético Nacional
James Rodríguez ya acumuló las primeras sesiones de trabajo con Atlético Nacional tras su presentación - crédito Colprensa y Atlético Nacional
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La primera convocatoria de James Rodríguez con Atlético Nacional llegaría para el partido del miércoles 16 de septiembre, cuando el cuadro antioqueño visite a Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El capitán de la selección Colombia ya sumó sesiones de entrenamiento con el grupo y su presencia en la lista de convocados ha sido confirmada para periodistas que cubren al Verdolaga.

Adicional a esto, Nacional informó a Internacional de la presencia del colombiano para gestionar todas las medidas de seguridad que se requieren para un jugador de la características de James. El cuadro capitalino también aprovechó esto para incentivar la compra de entradas, invitando a hinchas del ‘Rey de Copas’ a ser testigos de los primeros minutos de Rodríguez Rubio y a sus hinchas a aplaudir al jugador con más partidos jugados en la historia de la selección Colombia.

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La estrategia le funcionó a Internacional de Bogotá, que colgó el cartel de boletería agotada para el duelo adelantado de la fecha 13, en donde James volvería a jugar un partido de fútbol luego de 71 días tras su último partido, el de la eliminación de la selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en octavos de final ante Suiza.

Boletería agotada para el partido de Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá en El Campín - crédito TuBoleta
Boletería agotada para el partido de Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá en El Campín - crédito TuBoleta

El precio de las boletas para la hinchada visitante oscilaba entre 80.000 y 120.000 pesos colombianos. Las entradas a las tribunas populares (sur y norte) fueron entregadas a las barras de Atlético Nacional y son ellos los encargados de su venta. La localidad más económica era la de oriental general, seguida por oriental platea y oriental preferencial ($90.000); en occidental , la afición visitante será acomodada en occidental general sur ($100.000) y occidental preferencial ($120.000).

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Los hinchas locales pagaron 60.000 pesos colombianos por occidental general norte y occidental platea alta. Los abonados de Internacional de Bogotá, que normalmente juega como local en el estadio Metropolitano de Techo, serán ubicados en occidental baja.

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